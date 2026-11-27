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Najważniejsze informacje o promocjach na Black Friday w Pepco
Oto najważniejsze fakty dotyczące tegorocznej akcji rabatowej w sklepach stacjonarnych:
- wysokość rabatów: bezpośrednie obniżki o 30% na wybrane kategorie (LEGO, zabawki, kolekcja MasterChef oraz kurtki przy zakupie 2 sztuk) oraz 50% rabatu na drugi, tańszy produkt w promocjach wielosztukowych (pluszaki, piżamy i kapcie),
- objęty asortyment: zestawy klocków LEGO, zabawki interaktywne, drewniane i lalki (m.in. Barbie i Moya Mia), świąteczne maskotki, zimowe kurtki, piżamy oraz naczynia i sprzęt kuchenny MasterChef (w tym Air Fryer),
- miejsce obowiązywania: sieć ponad 1 400 sklepów stacjonarnych Pepco na terenie całej Polski,
- mechanizm aktywacji: rabaty naliczają się automatycznie przy kasie bez konieczności wpisywania kodów czy skanowania kart lojalnościowych,
- czas trwania oferty: akcja obowiązuje do poniedziałku, 30 listopada 2026 roku, lub do wyczerpania zapasów (warto pamiętać, że niedziela 29 listopada jest niehandlowa).
Przegląd najlepszych okazji cenowych w Pepco na Black Friday
W ramach przedmikołajkowej wyprzedaży sieć podzieliła obniżki na pięć głównych działów. Poniżej znajduje się dokładne zestawienie hitów cenowych z wyliczonymi kwotami oszczędności.
1. Klocki LEGO – bezpośredni rabat 30 procent
Wszystkie zestawy klocków LEGO objęte akcją (trwającą do 30 listopada) są przecenione o 30% już przy zakupie jednej sztuki:
- LEGO DUPLO Kreatywne zwierzaki 3w1 (10477): cena promocyjna wynosi 21 zł (zamiast ceny regularnej 30 zł – oszczędność 9 zł),
- LEGO Creator Magiczny jednorożec 3w1 (31140) oraz LEGO City Hot Rod (60485): cena promocyjna wynosi 28 zł (zamiast 40 zł – w kieszeni zostaje 12 zł),
- LEGO Iconic Ozdoby z bałwankami (40812): cena promocyjna wynosi 35 zł (zamiast 50 zł – oszczędność 15 zł),
- LEGO City Traktor rolniczy (60498): cena promocyjna wynosi 52,50 zł (zamiast 75 zł – czysta oszczędność 22,50 zł),
- LEGO City Samolot pasażerski (60492) oraz LEGO Creator Flakon perfum z kwiatową ozdobą (31183): cena promocyjna wynosi 77 zł (zamiast 110 zł – oszczędność 33 zł na zestawie).
2. Zabawki pod choinkę i na Mikołajki – rabat 30 procent na oznaczone modele
Promocją -30% objęto szeroki wybór zabawek interaktywnych, drewnianych, lalek oraz pojazdów zdalnie sterowanych:
- zabawkowa myjka ciśnieniowa z akcesoriami: cena promocyjna wynosi 56 zł (zamiast 80 zł – oszczędność 24 zł),
- lalka interaktywna na rolkach z obrotem 360 stopni: cena promocyjna wynosi 59,50 zł (zamiast 85 zł – w kieszeni zostaje 25,50 zł),
- duża lalka Moya Mia o wysokości 80 cm: cena promocyjna wynosi 63 zł (zamiast 90 zł – oszczędność 27 zł),
- zestaw do minigolfa ze światłem i dźwiękiem lub wyrzutnia blaster: cena promocyjna wynosi 70 zł (zamiast 100 zł – taniej o 30 zł),
- ciężarówka budowlana z ruchomym dźwigiem: cena promocyjna wynosi 91 zł (zamiast ceny regularnej 130 zł – oszczędność 39 zł),
- drewniana kuchnia dla dzieci (z piekarnikiem i zlewem), interaktywny sklep z półkami lub zestaw militarny: cena promocyjna wynosi 105 zł (zamiast 150 zł – zyskujesz 45 zł),
- kamper przygód Barbie Dreamland (20 elementów) lub zdalnie sterowany bolid F1 (2,4 GHz): cena promocyjna wynosi 126 zł (zamiast 180 zł – w kieszeni zostaje 54 zł),
- składany domek dla lalek z wieloma strefami zabawy: cena promocyjna wynosi 140 zł (zamiast 200 zł – czysta oszczędność 60 zł),
- inne popularne zestawy prezentowe w stałych niskich cenach: w ofercie świątecznej dostępne są także m.in. lalka bobas z jeździkiem i koszyczkiem za 90 zł oraz gabinet lekarski w składanej walizce za 120 zł.
3. Pluszowe zabawki i maskotki świąteczne – druga sztuka 50 procent taniej
Dla miłośników świątecznych przytulanek przygotowano promocję na pluszaki – przy zakupie dwóch maskotek w mechanizmie wielosztukowym za drugą (tańszą lub w tej samej cenie) zapłacimy o połowę mniej:
- maskotka pluszowa elf (30 cm, cena regularna 22 zł): przy zakupie dwóch sztuk druga kosztuje zaledwie 11 zł (łącznie 33 zł za dwie maskotki, oszczędność 11 zł),
- pluszowe zwierzątko – pies lub królik (cena regularna 25 zł): przy zestawie dwóch sztuk druga kosztuje 12,50 zł (oszczędność 12,50 zł),
- maskotka renifer świąteczny (39 cm, cena regularna 40 zł): kupując dwie sztuki, na drugiej oszczędzasz 20 zł (cena drugiej sztuki to 20 zł),
- maskotka piernikowy ludzik (50 cm) lub pingwin z piłkami (45 cm, cena regularna 50 zł): w zestawie druga sztuka kosztuje 25 zł (oszczędność 25 zł),
- interaktywny, tańczący piernikowy ludzik (35 cm, cena regularna 60 zł): przy zakupie dwóch sztuk druga wychodzi za 30 zł (w kieszeni zostaje 30 zł).
4. Odzież zimowa oraz piżamy dla całej rodziny – wielorabaty do 30 i 50 procent
Sieć przygotowała również obniżki na zimową garderobę, akcesoria oraz świąteczne komplety nocne:
- kurtki i akcesoria zimowe (-30% przy zakupie min. 2 sztuk): wybierając co najmniej dwa produkty z kategorii kurtki lub dodatki zimowe, cena spada o 30% (w ofercie wyjściowej znajdziemy m.in. dwupak męskich rękawiczek za 6 zł, ocieplane kurtki dziewczęce po 60 zł, parki chłopięce za 65 zł, męską czarną kurtkę pikowaną z kapturem za 80 zł oraz męską kurtkę zimową z tkaniny ripstop za 120 zł),
- piżamy i kapcie dla całej rodziny (drugi produkt -50%): w promocji wielosztukowej drugi, tańszy komplet świątecznych piżam (np. ze 100% bawełny lub weluru) albo kapci kupimy o połowę taniej,
- świąteczne koszulki i bluzy: t-shirty dziecięce dostępne są w cenach od 10 zł do 20 zł, a bawełniane koszulki świąteczne dla dorosłych oraz modele z licencyjnej kolekcji Grinch i Stitch kupimy od 20 zł do 30 zł.
5. Akcesoria kuchenne i AGD MasterChef – bezpośredni rabat 30 procent
W dniach od 20 do 30 listopada całe regały z kolekcją kuchenną na licencji MasterChef zostały objęte bezpośrednią obniżką cenową o 30% już od pierwszej sztuki:
- rozpylacz do oleju lub octu MasterChef: 6,30 zł zamiast 9 zł (oszczędność 2,70 zł),
- rękawica kuchenna MasterChef (100% bawełna): 8,40 zł zamiast 12 zł (taniej o 3,60 zł),
- tłuczek do mięsa MasterChef: 14 zł zamiast 20 zł (oszczędność 6 zł),
- deska bambusowa z rowkiem MasterChef: 17,50 zł zamiast 25 zł (oszczędność 7,50 zł),
- młynek do soli i pieprzu MasterChef: 18,90 zł zamiast 27 zł (taniej o 8,10 zł),
- fartuch kuchenny (100% bawełna) lub tarka wielofunkcyjna MasterChef: 19,60 zł zamiast 28 zł (zyskujesz 8,40 zł),
- zestaw 5 noży kuchennych MasterChef: 22,40 zł zamiast 32 zł (oszczędność 9,60 zł),
- rondel aluminiowy MasterChef (średnica 16 cm): 29,40 zł zamiast 42 zł (taniej o 12,60 zł),
- garnek z pokrywką MasterChef (średnica 20 cm): 52,50 zł zamiast 75 zł (oszczędność 22,50 zł),
- zestaw 3 patelni MasterChef (20, 24 i 28 cm): 91 zł zamiast 130 zł (w kieszeni zostaje 39 zł),
- frytkownica beztłuszczowa Air Fryer MasterChef (pojemność 4,5 l, regulacja 60–200°C): największy hit działu domowego – przeceniona na 175 zł zamiast 250 zł (oszczędność aż 75 zł).
Jak skorzystać ze zniżek i na co uważać w regulaminie?
Aby skorzystać z wyprzedaży Black Friday w Pepco, wystarczy odwiedzić dowolny ze sklepów stacjonarnych sieci (Pepco nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej przez internet). Wszystkie rabaty procentowe (-30%) oraz zniżki na drugą sztukę (-50%) naliczają się automatycznie przy kasie na oznaczone etykietą produkty.
Przed wizytą w sklepie warto pamiętać o pięciu praktycznych zasadach:
- wykluczenia licencyjne: promocja wielosztukowa na pluszaki nie obejmuje maskotek na licencji Grinch,
- warunek dwóch sztuk przy odzieży zimowej: rabat -30% na kurtki aktywuje się wyłącznie przy zakupie minimum 2 produktów z kategorii kurtki lub zimowe akcesoria odzieżowe (można jednak dobrać do droższej kurtki np. czapkę lub rękawiczki za kilka złotych, by obniżyć cenę obu rzeczy o 30%),
- różnice w asortymencie między sklepami: najpopularniejsze zestawy LEGO, drewniane kuchnie oraz Air Fryery MasterChef są dostępne w wybranych placówkach i obowiązują wyłącznie do wyczerpania zapasów na półkach,
- 30 dni na zwrot: na wszystkie nieużywane produkty z oryginalnymi metkami i paragonem przysługuje 30-dniowe prawo do zwrotu w dowolnym sklepie Pepco w Polsce (przy zwrocie produktów kupionych w promocji wielosztukowej rozliczenie uwzględnia naliczony rabat pakietowy),
- niedziela 29 listopada jest niehandlowa: ponieważ najbliższa niedziela wypada jako dzień wolny od handlu, na zakupy w ramach obecnej gazetki mamy czas w piątek i sobotę (27–28 listopada) oraz w ostatni dzień akcji – poniedziałek, 30 listopada 2026 roku.
Źródło: pepco.pl