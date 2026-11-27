Najważniejsze informacje o promocjach na Black Friday w Pepco

Oto najważniejsze fakty dotyczące tegorocznej akcji rabatowej w sklepach stacjonarnych:

wysokość rabatów: bezpośrednie obniżki o 30% na wybrane kategorie (LEGO, zabawki, kolekcja MasterChef oraz kurtki przy zakupie 2 sztuk) oraz 50% rabatu na drugi, tańszy produkt w promocjach wielosztukowych (pluszaki, piżamy i kapcie),

bezpośrednie obniżki na wybrane kategorie (LEGO, zabawki, kolekcja MasterChef oraz kurtki przy zakupie 2 sztuk) oraz w promocjach wielosztukowych (pluszaki, piżamy i kapcie), objęty asortyment: zestawy klocków LEGO, zabawki interaktywne, drewniane i lalki (m.in. Barbie i Moya Mia), świąteczne maskotki, zimowe kurtki, piżamy oraz naczynia i sprzęt kuchenny MasterChef (w tym Air Fryer),

zestawy klocków LEGO, zabawki interaktywne, drewniane i lalki (m.in. Barbie i Moya Mia), świąteczne maskotki, zimowe kurtki, piżamy oraz naczynia i sprzęt kuchenny MasterChef (w tym Air Fryer), miejsce obowiązywania: sieć ponad 1 400 sklepów stacjonarnych Pepco na terenie całej Polski,

sieć ponad na terenie całej Polski, mechanizm aktywacji: rabaty naliczają się automatycznie przy kasie bez konieczności wpisywania kodów czy skanowania kart lojalnościowych,

rabaty naliczają się automatycznie przy kasie bez konieczności wpisywania kodów czy skanowania kart lojalnościowych, czas trwania oferty: akcja obowiązuje do poniedziałku, 30 listopada 2026 roku, lub do wyczerpania zapasów (warto pamiętać, że niedziela 29 listopada jest niehandlowa).

Przegląd najlepszych okazji cenowych w Pepco na Black Friday

W ramach przedmikołajkowej wyprzedaży sieć podzieliła obniżki na pięć głównych działów. Poniżej znajduje się dokładne zestawienie hitów cenowych z wyliczonymi kwotami oszczędności.

1. Klocki LEGO – bezpośredni rabat 30 procent

Wszystkie zestawy klocków LEGO objęte akcją (trwającą do 30 listopada) są przecenione o 30% już przy zakupie jednej sztuki:

LEGO DUPLO Kreatywne zwierzaki 3w1 (10477): cena promocyjna wynosi 21 zł (zamiast ceny regularnej 30 zł – oszczędność 9 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast ceny regularnej 30 zł – oszczędność ), LEGO Creator Magiczny jednorożec 3w1 (31140) oraz LEGO City Hot Rod (60485): cena promocyjna wynosi 28 zł (zamiast 40 zł – w kieszeni zostaje 12 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast 40 zł – w kieszeni zostaje ), LEGO Iconic Ozdoby z bałwankami (40812): cena promocyjna wynosi 35 zł (zamiast 50 zł – oszczędność 15 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast 50 zł – oszczędność ), LEGO City Traktor rolniczy (60498): cena promocyjna wynosi 52,50 zł (zamiast 75 zł – czysta oszczędność 22,50 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast 75 zł – czysta oszczędność ), LEGO City Samolot pasażerski (60492) oraz LEGO Creator Flakon perfum z kwiatową ozdobą (31183): cena promocyjna wynosi 77 zł (zamiast 110 zł – oszczędność 33 zł na zestawie).

Autor: Pepco/ Materiały prasowe

2. Zabawki pod choinkę i na Mikołajki – rabat 30 procent na oznaczone modele

Promocją -30% objęto szeroki wybór zabawek interaktywnych, drewnianych, lalek oraz pojazdów zdalnie sterowanych:

zabawkowa myjka ciśnieniowa z akcesoriami: cena promocyjna wynosi 56 zł (zamiast 80 zł – oszczędność 24 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast 80 zł – oszczędność ), lalka interaktywna na rolkach z obrotem 360 stopni: cena promocyjna wynosi 59,50 zł (zamiast 85 zł – w kieszeni zostaje 25,50 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast 85 zł – w kieszeni zostaje ), duża lalka Moya Mia o wysokości 80 cm: cena promocyjna wynosi 63 zł (zamiast 90 zł – oszczędność 27 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast 90 zł – oszczędność ), zestaw do minigolfa ze światłem i dźwiękiem lub wyrzutnia blaster: cena promocyjna wynosi 70 zł (zamiast 100 zł – taniej o 30 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast 100 zł – taniej o ), ciężarówka budowlana z ruchomym dźwigiem: cena promocyjna wynosi 91 zł (zamiast ceny regularnej 130 zł – oszczędność 39 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast ceny regularnej 130 zł – oszczędność ), drewniana kuchnia dla dzieci (z piekarnikiem i zlewem), interaktywny sklep z półkami lub zestaw militarny: cena promocyjna wynosi 105 zł (zamiast 150 zł – zyskujesz 45 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast 150 zł – zyskujesz ), kamper przygód Barbie Dreamland (20 elementów) lub zdalnie sterowany bolid F1 (2,4 GHz): cena promocyjna wynosi 126 zł (zamiast 180 zł – w kieszeni zostaje 54 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast 180 zł – w kieszeni zostaje ), składany domek dla lalek z wieloma strefami zabawy: cena promocyjna wynosi 140 zł (zamiast 200 zł – czysta oszczędność 60 zł ),

cena promocyjna wynosi (zamiast 200 zł – czysta oszczędność ), inne popularne zestawy prezentowe w stałych niskich cenach: w ofercie świątecznej dostępne są także m.in. lalka bobas z jeździkiem i koszyczkiem za 90 zł oraz gabinet lekarski w składanej walizce za 120 zł.

Autor: Pepco/ Materiały prasowe

3. Pluszowe zabawki i maskotki świąteczne – druga sztuka 50 procent taniej

Dla miłośników świątecznych przytulanek przygotowano promocję na pluszaki – przy zakupie dwóch maskotek w mechanizmie wielosztukowym za drugą (tańszą lub w tej samej cenie) zapłacimy o połowę mniej:

maskotka pluszowa elf (30 cm, cena regularna 22 zł): przy zakupie dwóch sztuk druga kosztuje zaledwie 11 zł (łącznie 33 zł za dwie maskotki, oszczędność 11 zł ),

przy zakupie dwóch sztuk druga kosztuje zaledwie (łącznie 33 zł za dwie maskotki, oszczędność ), pluszowe zwierzątko – pies lub królik (cena regularna 25 zł): przy zestawie dwóch sztuk druga kosztuje 12,50 zł (oszczędność 12,50 zł ),

przy zestawie dwóch sztuk druga kosztuje (oszczędność ), maskotka renifer świąteczny (39 cm, cena regularna 40 zł): kupując dwie sztuki, na drugiej oszczędzasz 20 zł (cena drugiej sztuki to 20 zł ),

kupując dwie sztuki, na drugiej oszczędzasz (cena drugiej sztuki to ), maskotka piernikowy ludzik (50 cm) lub pingwin z piłkami (45 cm, cena regularna 50 zł): w zestawie druga sztuka kosztuje 25 zł (oszczędność 25 zł ),

w zestawie druga sztuka kosztuje (oszczędność ), interaktywny, tańczący piernikowy ludzik (35 cm, cena regularna 60 zł): przy zakupie dwóch sztuk druga wychodzi za 30 zł (w kieszeni zostaje 30 zł).

Autor: Pepco/ Materiały prasowe

4. Odzież zimowa oraz piżamy dla całej rodziny – wielorabaty do 30 i 50 procent

Sieć przygotowała również obniżki na zimową garderobę, akcesoria oraz świąteczne komplety nocne:

kurtki i akcesoria zimowe (-30% przy zakupie min. 2 sztuk): wybierając co najmniej dwa produkty z kategorii kurtki lub dodatki zimowe, cena spada o 30% (w ofercie wyjściowej znajdziemy m.in. dwupak męskich rękawiczek za 6 zł , ocieplane kurtki dziewczęce po 60 zł , parki chłopięce za 65 zł , męską czarną kurtkę pikowaną z kapturem za 80 zł oraz męską kurtkę zimową z tkaniny ripstop za 120 zł ),

wybierając co najmniej dwa produkty z kategorii kurtki lub dodatki zimowe, cena spada o (w ofercie wyjściowej znajdziemy m.in. dwupak męskich rękawiczek za , ocieplane kurtki dziewczęce po , parki chłopięce za , męską czarną kurtkę pikowaną z kapturem za oraz męską kurtkę zimową z tkaniny ripstop za ), piżamy i kapcie dla całej rodziny (drugi produkt -50%): w promocji wielosztukowej drugi, tańszy komplet świątecznych piżam (np. ze 100% bawełny lub weluru) albo kapci kupimy o połowę taniej ,

w promocji wielosztukowej drugi, tańszy komplet świątecznych piżam (np. ze 100% bawełny lub weluru) albo kapci kupimy , świąteczne koszulki i bluzy: t-shirty dziecięce dostępne są w cenach od 10 zł do 20 zł, a bawełniane koszulki świąteczne dla dorosłych oraz modele z licencyjnej kolekcji Grinch i Stitch kupimy od 20 zł do 30 zł.

5. Akcesoria kuchenne i AGD MasterChef – bezpośredni rabat 30 procent

W dniach od 20 do 30 listopada całe regały z kolekcją kuchenną na licencji MasterChef zostały objęte bezpośrednią obniżką cenową o 30% już od pierwszej sztuki:

rozpylacz do oleju lub octu MasterChef: 6,30 zł zamiast 9 zł (oszczędność 2,70 zł ),

zamiast 9 zł (oszczędność ), rękawica kuchenna MasterChef (100% bawełna): 8,40 zł zamiast 12 zł (taniej o 3,60 zł ),

zamiast 12 zł (taniej o ), tłuczek do mięsa MasterChef: 14 zł zamiast 20 zł (oszczędność 6 zł ),

zamiast 20 zł (oszczędność ), deska bambusowa z rowkiem MasterChef: 17,50 zł zamiast 25 zł (oszczędność 7,50 zł ),

zamiast 25 zł (oszczędność ), młynek do soli i pieprzu MasterChef: 18,90 zł zamiast 27 zł (taniej o 8,10 zł ),

zamiast 27 zł (taniej o ), fartuch kuchenny (100% bawełna) lub tarka wielofunkcyjna MasterChef: 19,60 zł zamiast 28 zł (zyskujesz 8,40 zł ),

zamiast 28 zł (zyskujesz ), zestaw 5 noży kuchennych MasterChef: 22,40 zł zamiast 32 zł (oszczędność 9,60 zł ),

zamiast 32 zł (oszczędność ), rondel aluminiowy MasterChef (średnica 16 cm): 29,40 zł zamiast 42 zł (taniej o 12,60 zł ),

zamiast 42 zł (taniej o ), garnek z pokrywką MasterChef (średnica 20 cm): 52,50 zł zamiast 75 zł (oszczędność 22,50 zł ),

zamiast 75 zł (oszczędność ), zestaw 3 patelni MasterChef (20, 24 i 28 cm): 91 zł zamiast 130 zł (w kieszeni zostaje 39 zł ),

zamiast 130 zł (w kieszeni zostaje ), frytkownica beztłuszczowa Air Fryer MasterChef (pojemność 4,5 l, regulacja 60–200°C): największy hit działu domowego – przeceniona na 175 zł zamiast 250 zł (oszczędność aż 75 zł).

Autor: Pepco/ Materiały prasowe

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Jak skorzystać ze zniżek i na co uważać w regulaminie?

Aby skorzystać z wyprzedaży Black Friday w Pepco, wystarczy odwiedzić dowolny ze sklepów stacjonarnych sieci (Pepco nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej przez internet). Wszystkie rabaty procentowe (-30%) oraz zniżki na drugą sztukę (-50%) naliczają się automatycznie przy kasie na oznaczone etykietą produkty.

Przed wizytą w sklepie warto pamiętać o pięciu praktycznych zasadach:

wykluczenia licencyjne: promocja wielosztukowa na pluszaki nie obejmuje maskotek na licencji Grinch ,

promocja wielosztukowa na pluszaki nie obejmuje maskotek na licencji , warunek dwóch sztuk przy odzieży zimowej: rabat -30% na kurtki aktywuje się wyłącznie przy zakupie minimum 2 produktów z kategorii kurtki lub zimowe akcesoria odzieżowe (można jednak dobrać do droższej kurtki np. czapkę lub rękawiczki za kilka złotych, by obniżyć cenę obu rzeczy o 30%),

rabat -30% na kurtki aktywuje się wyłącznie przy zakupie z kategorii kurtki lub zimowe akcesoria odzieżowe (można jednak dobrać do droższej kurtki np. czapkę lub rękawiczki za kilka złotych, by obniżyć cenę obu rzeczy o 30%), różnice w asortymencie między sklepami: najpopularniejsze zestawy LEGO, drewniane kuchnie oraz Air Fryery MasterChef są dostępne w wybranych placówkach i obowiązują wyłącznie do wyczerpania zapasów na półkach,

najpopularniejsze zestawy LEGO, drewniane kuchnie oraz Air Fryery MasterChef są dostępne w wybranych placówkach i obowiązują wyłącznie do wyczerpania zapasów na półkach, 30 dni na zwrot: na wszystkie nieużywane produkty z oryginalnymi metkami i paragonem przysługuje 30-dniowe prawo do zwrotu w dowolnym sklepie Pepco w Polsce (przy zwrocie produktów kupionych w promocji wielosztukowej rozliczenie uwzględnia naliczony rabat pakietowy),

na wszystkie nieużywane produkty z oryginalnymi metkami i paragonem przysługuje w dowolnym sklepie Pepco w Polsce (przy zwrocie produktów kupionych w promocji wielosztukowej rozliczenie uwzględnia naliczony rabat pakietowy), niedziela 29 listopada jest niehandlowa: ponieważ najbliższa niedziela wypada jako dzień wolny od handlu, na zakupy w ramach obecnej gazetki mamy czas w piątek i sobotę (27–28 listopada) oraz w ostatni dzień akcji – poniedziałek, 30 listopada 2026 roku.

Źródło: pepco.pl