Najważniejsze informacje o wyprzedażach na Black Friday

Oto kluczowe parametry wielkiej akcji rabatowej w salonach jubilerskich i zegarkowych:

wysokość rabatów: obniżki sięgające od -10% do nawet -80% w ramach wielorabatów i bezpośrednich cięć cen oraz produkty prezentowe za 1 zł ,

obniżki sięgające w ramach wielorabatów i bezpośrednich cięć cen oraz produkty prezentowe za , objęty asortyment: złota i srebrna biżuteria, pierścionki zaręczynowe i biżuteria z diamentami, bransoletki modułowe i charmsy oraz zegarki klasyczne, modowe i sportowe,

złota i srebrna biżuteria, pierścionki zaręczynowe i biżuteria z diamentami, bransoletki modułowe i charmsy oraz zegarki klasyczne, modowe i sportowe, kanały sprzedaży: sklepy internetowe, aplikacje mobilne oraz salony stacjonarne w galeriach handlowych w całej Polsce,

sklepy internetowe, aplikacje mobilne oraz salony stacjonarne w galeriach handlowych w całej Polsce, wymagane warunki: w zależności od sieci – bezpłatna rejestracja w programach lojalnościowych ( My Pandora, YES Club, Klub dla Przyjaciół W.KRUK ) lub przekroczenie progu kwotowego (np. min. 69 zł w Apart, gdzie maksymalny rabat -80% przysługuje przy zakupie 4 produktów),

w zależności od sieci – bezpłatna rejestracja w programach lojalnościowych ( ) lub przekroczenie progu kwotowego (np. min. 69 zł w Apart, gdzie maksymalny rabat -80% przysługuje przy zakupie 4 produktów), termin trwania oferty: główne promocje Black Friday obowiązują w finale wyprzedaży do 29 lub 30 listopada 2026 roku (a wybrane akcje świąteczne i Online Only w W.KRUK do końca grudnia).

Szczegółowy przegląd najgorętszych okazji w salonach jubilerskich

Sprawdź przygotowane zestawienie progów rabatowych i wyliczenia realnych oszczędności w poszczególnych sieciach.

1. Apart – wielorabaty do 80% na czwarty produkt i zegarki do -50%

Akcja Black Weeks w sieci Apart (trwająca od 13 do 30 listopada 2026 roku w salonach i na apart.pl) obejmuje nieprzecenione produkty z oferty złota, srebra, diamentów, smartwatchy oraz zegarków przy minimalnej kwocie zakupu 69 zł (system w koszyku automatycznie wylicza najkorzystniejszy wariant):

zakup 1 produktu: gwarantowany rabat -10% na całe zakupy , co przy koszyku o wartości 200 zł daje 20 zł oszczędności (a przy złotym pierścionku za 1 000 zł zostawia w kieszeni 100 zł),

gwarantowany rabat , co przy koszyku o wartości 200 zł daje 20 zł oszczędności (a przy złotym pierścionku za 1 000 zł zostawia w kieszeni 100 zł), zakup 2 produktów: rabat -25% na drugi, tańszy produkt , czyli przy wyborze modeli za 300 zł i 200 zł płacimy mniej o 50 zł,

rabat , czyli przy wyborze modeli za 300 zł i 200 zł płacimy mniej o 50 zł, zakup 3 produktów: rabat -50% na trzeci, najtańszy produkt , co pozwala zaoszczędzić aż 100 zł przy trzecim przedmiocie wartym 200 zł,

rabat , co pozwala zaoszczędzić aż 100 zł przy trzecim przedmiocie wartym 200 zł, zakup 4 produktów: aż -80% rabatu na czwarty, najtańszy produkt, co przy czwartym przedmiocie o wartości 200 zł daje realny zysk w wysokości 160 zł (płacimy za niego tylko 40 zł).

Równolegle w Apart trwa bezpośrednia wyprzedaż wybranych zegarków sięgająca od -30% do -70% – przykładowo elegancki szwajcarski zegarek męski Albert Riele Family 1881 z szafirowym szkłem przeceniono o połowę (z 2 290 zł na 1 145 zł, czyli 1 145 zł w kieszeni), a automatyczny model Aztorin Classic staniał o 30% (z 1 190 zł na 833 zł).

Autor: Apart/ Materiały prasowe

2. Pandora – do 30% rabatu w programie My Pandora i tańsze zestawy

W oficjalnym sklepie internetowym Pandora (pl.pandora.net) oraz w salonach stacjonarnych rabat na wybrane charmsy (ceny już od 89 zł), bransoletki, pierścionki, naszyjniki i kolczyki nalicza się po przekroczeniu progu 119 zł:

oferta dla klubowiczów My Pandora (-30%): zalogowani uczestnicy bezpłatnego programu lojalnościowego otrzymują zniżkę -30% , dzięki czemu kultowa srebrna bransoletka Pandora Moments kosztująca 299 zł spada do kwoty 209,30 zł (oszczędność niemal 90 zł) ,

zalogowani uczestnicy bezpłatnego programu lojalnościowego otrzymują zniżkę , dzięki czemu kultowa srebrna bransoletka kosztująca 299 zł spada do kwoty , oferta standardowa bez logowania (-25%): osoby nieposiadające konta klubowego zyskują przy zakupach powyżej 119 zł rabat -25% (wówczas za tę samą bransoletkę za 299 zł zapłacą 224,25 zł , oszczędzając prawie 75 zł),

osoby nieposiadające konta klubowego zyskują przy zakupach powyżej 119 zł rabat (wówczas za tę samą bransoletkę za 299 zł zapłacą , oszczędzając prawie 75 zł), gotowe zestawy prezentowe (-25%): o jedną czwartą przeceniono także komplety świąteczne – np. zestaw biżuterii z lśniącą pięcioramienną gwiazdą kupimy za 508,50 zł zamiast 678 zł (169,50 zł taniej), a rozbudowany zestaw gwiazd za 763,50 zł zamiast 1 018 zł (254,50 zł oszczędności).

Autor: Pandora/ Materiały prasowe

3. YES – obniżki do 35% na biżuterię, diamenty i bonusy w YES Club

Wyprzedaż w salonach i sklepie online YES (trwająca w dniach 23–30 listopada 2026 roku) została podzielona na bezpośrednie przeceny kolekcji oraz progi dla klubowiczów:

główna pula wyprzedaży Black Friday (-30%): ponad 850 modeli biżuterii ze złota, srebra i srebra pozłacanego – w tym z flagowych kolekcji La Prima, Metropolitan, Scarlet, Victorian czy Trends by Ann – przeceniono bezpośrednio o -30% (naszyjnik lub kolczyki o wartości 500 zł kupimy za 350 zł , oszczędzając 150 zł),

ponad ze złota, srebra i srebra pozłacanego – w tym z flagowych kolekcji czy – przeceniono bezpośrednio o (naszyjnik lub kolczyki o wartości 500 zł kupimy za , oszczędzając 150 zł), diamenty dla klubowiczów (do -35%): uczestnicy programu YES Club kupią wybrane pierścionki zaręczynowe i biżuterię z diamentami z rabatem od -25% do -35% , co przy modelu o cenie regularnej 4 000 zł z obniżką -35% daje aż 1 400 zł oszczędności ,

uczestnicy programu kupią wybrane pierścionki zaręczynowe i biżuterię z diamentami z rabatem , co przy modelu o cenie regularnej 4 000 zł z obniżką -35% daje aż , rabaty koszykowe i aplikacja YES Club: klubowicze mogą również skorzystać z rabatów świątecznych (-10% na pierwsze zakupy, -15% na zakupy do kwoty 2 998 zł oraz -20% przy zamówieniach powyżej 2 999 zł), kuponu 100 zł przy zakupach od 500 zł w aplikacji mobilnej oraz zawsze darmowej dostawy.

4. W.KRUK – rabat 20%, strefa -30% online oraz naszyjnik za 1 zł

W najstarszej polskiej sieci jubilerskiej W.KRUK z okazji Black Weeks (do 30 listopada 2026 roku) przygotowano zniżki dla obecnych i nowych członków Klubu dla Przyjaciół W.KRUK oraz specjalne akcje prezentowe:

progi wartościowe z rabatem -20%: zniżka -20% od cen regularnych obowiązuje na biżuterię złotą (przy zakupach od 699 zł), srebrną oraz akcesoria (od 299 zł), młodzieżową markę Picky Pica (od 199 zł) oraz wybraną biżuterię z diamentem przy zakupie 1 sztuki za minimum 2 990 zł (co daje co najmniej 598 zł oszczędności na pojedynczym wyrobie z brylantem),

zniżka obowiązuje na (przy zakupach od 699 zł), (od 299 zł), młodzieżową markę (od 199 zł) oraz wybraną przy zakupie 1 sztuki za minimum 2 990 zł (co daje na pojedynczym wyrobie z brylantem), strefa Online Only (do -30% i komplety do -50%): wyłącznie w sklepie internetowym wkruk.pl wybrane wzory biżuterii przeceniono o -30% , biżuterię dziecięcą do -40% , a wybrane świąteczne komplety biżuterii nawet do -50% ,

wyłącznie w sklepie internetowym wkruk.pl wybrane wzory biżuterii przeceniono o , biżuterię dziecięcą do , a wybrane świąteczne komplety biżuterii nawet do , naszyjnik SEDNO za 1 zł: przy zakupach za minimum 799 zł klubowicze mogą dobrać autorski naszyjnik z kolekcji SEDNO Katarzyny Nosowskiej (o cenie regularnej 299 zł) za jedyne 1 zł, zatrzymując w portfelu 298 zł.

5. Zegarki w Time Trend i W.KRUK – wyprzedaż do 80%

Miłośnicy czasomierzy podczas Black Friday i Black Weekendu mogą wybierać spośród setek przecenionych modeli szwajcarskich, japońskich i modowych:

wyprzedaż w Time Trend (do -80%): rabaty na stronie timetrend.pl oraz w salonach sięgają do -80% i obejmują m.in. marki G-SHOCK, Casio, Edifice, Seiko, Certina, Atlantic, Bulova, Lorus, Guess, Calvin Klein, Michael Kors, Fossil czy Swatch . Dzięki temu zegarki modowe Guess można upolować już od około 200–240 zł , klasyczne modele Calvin Klein od 346 zł , a zamówienia objęte są darmową dostawą i opcją rat 0%,

rabaty na stronie timetrend.pl oraz w salonach sięgają i obejmują m.in. marki . Dzięki temu zegarki modowe Guess można upolować już od około , klasyczne modele Calvin Klein od , a zamówienia objęte są darmową dostawą i opcją rat 0%, zegarki w W.KRUK (oszczędność ponad 1 100 zł): wybrane modele marek klasycznych, sportowych i modowych przeceniono do -30% (lub o dodatkowe -10% dla klubowiczów od 699 zł) – przykładowo limitowany japoński chronograf solarny Seiko Prospex Speedtimer „Factory Red” z szafirowym szkłem staniał na Black Friday w W.KRUK aż o 1 107 zł.

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Jak skorzystać ze zniżek i na co uważać w regulaminie?

Aby skorzystać z wyprzedaży online, wystarczy dodać wybrane produkty do koszyka (w Apart i Time Trend rabat naliczy się automatycznie) oraz – w przypadku Pandory, YES i W.KRUK – zalogować się przed płatnością na bezpłatne konto w programie lojalnościowym. W salonach stacjonarnych wystarczy okazać doradcy kartę klubową w aplikacji mobilnej lub podać numer telefonu przypisany do konta.

Przed złożeniem zamówienia warto zwrócić uwagę na pięć istotnych zapisów regulaminowych:

wykluczenia marek luksusowych i kruszców inwestycyjnych: w salonach W.KRUK promocje klubowe i Black Weeks nie obejmują zegarków marek Rolex, Patek Philippe, Cartier oraz Tag Heuer Connected , a także obrączek ślubnych, złotych blaszek inwestycyjnych, kart podarunkowych i „Końcówek Kolekcji”,

w salonach W.KRUK promocje klubowe i Black Weeks nie obejmują zegarków marek , a także obrączek ślubnych, złotych blaszek inwestycyjnych, kart podarunkowych i „Końcówek Kolekcji”, zasada wielorabatów w Apart: zniżki -25%, -50% oraz maksymalne -80% nie obniżają wartości całego koszyka, lecz naliczają się wyłącznie na jeden – odpowiednio drugi, trzeci lub czwarty – najtańszy produkt w cenach regularnych (i nie obowiązują w salonach typu outlet),

zniżki -25%, -50% oraz maksymalne nie obniżają wartości całego koszyka, lecz naliczają się wyłącznie na w cenach regularnych (i nie obowiązują w salonach typu outlet), logowanie do programów lojalnościowych: wyższy próg rabatowy w Pandorze ( -30% zamiast -25% ), zniżki na diamenty w YES ( do -35% ) oraz rabat -20% i naszyjnik za 1 zł w W.KRUK wymagają zalogowania do odpowiedniego klubu klienta przed finalizacją koszyka,

wyższy próg rabatowy w Pandorze ( ), zniżki na diamenty w YES ( ) oraz rabat wymagają zalogowania do odpowiedniego klubu klienta przed finalizacją koszyka, brak zwrotu produktów personalizowanych: kupując biżuterię lub zegarek przez internet z myślą o prezencie pod choinkę, pamiętaj, że egzemplarze poddane indywidualnej modyfikacji – takiej jak grawerowanie dedykacji czy skrócenie bransoletki na życzenie – nie podlegają ustawowemu zwrotowi,

kupując biżuterię lub zegarek przez internet z myślą o prezencie pod choinkę, pamiętaj, że egzemplarze poddane indywidualnej modyfikacji – takiej jak – nie podlegają ustawowemu zwrotowi, niedziela 29 listopada jest niehandlowa: jeśli przed zakupem pierścionka lub zegarka chcesz przymierzyć go osobiście w salonie w galerii handlowej, zaplanuj wizytę w piątek lub sobotę (27–28 listopada) albo w poniedziałek (30 listopada) – w niedzielę wyprzedaże działają wyłącznie w sklepach internetowych i aplikacjach.

Źródło: apart.pl, pandora.net, yes.pl, wkruk.pl, timetrend.pl