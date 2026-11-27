Spis treści
Najważniejsze informacje o wyprzedażach na Black Friday
Oto kluczowe parametry wielkiej akcji rabatowej w salonach jubilerskich i zegarkowych:
- wysokość rabatów: obniżki sięgające od -10% do nawet -80% w ramach wielorabatów i bezpośrednich cięć cen oraz produkty prezentowe za 1 zł,
- objęty asortyment: złota i srebrna biżuteria, pierścionki zaręczynowe i biżuteria z diamentami, bransoletki modułowe i charmsy oraz zegarki klasyczne, modowe i sportowe,
- kanały sprzedaży: sklepy internetowe, aplikacje mobilne oraz salony stacjonarne w galeriach handlowych w całej Polsce,
- wymagane warunki: w zależności od sieci – bezpłatna rejestracja w programach lojalnościowych (My Pandora, YES Club, Klub dla Przyjaciół W.KRUK) lub przekroczenie progu kwotowego (np. min. 69 zł w Apart, gdzie maksymalny rabat -80% przysługuje przy zakupie 4 produktów),
- termin trwania oferty: główne promocje Black Friday obowiązują w finale wyprzedaży do 29 lub 30 listopada 2026 roku (a wybrane akcje świąteczne i Online Only w W.KRUK do końca grudnia).
Szczegółowy przegląd najgorętszych okazji w salonach jubilerskich
Sprawdź przygotowane zestawienie progów rabatowych i wyliczenia realnych oszczędności w poszczególnych sieciach.
1. Apart – wielorabaty do 80% na czwarty produkt i zegarki do -50%
Akcja Black Weeks w sieci Apart (trwająca od 13 do 30 listopada 2026 roku w salonach i na apart.pl) obejmuje nieprzecenione produkty z oferty złota, srebra, diamentów, smartwatchy oraz zegarków przy minimalnej kwocie zakupu 69 zł (system w koszyku automatycznie wylicza najkorzystniejszy wariant):
- zakup 1 produktu: gwarantowany rabat -10% na całe zakupy, co przy koszyku o wartości 200 zł daje 20 zł oszczędności (a przy złotym pierścionku za 1 000 zł zostawia w kieszeni 100 zł),
- zakup 2 produktów: rabat -25% na drugi, tańszy produkt, czyli przy wyborze modeli za 300 zł i 200 zł płacimy mniej o 50 zł,
- zakup 3 produktów: rabat -50% na trzeci, najtańszy produkt, co pozwala zaoszczędzić aż 100 zł przy trzecim przedmiocie wartym 200 zł,
- zakup 4 produktów: aż -80% rabatu na czwarty, najtańszy produkt, co przy czwartym przedmiocie o wartości 200 zł daje realny zysk w wysokości 160 zł (płacimy za niego tylko 40 zł).
Równolegle w Apart trwa bezpośrednia wyprzedaż wybranych zegarków sięgająca od -30% do -70% – przykładowo elegancki szwajcarski zegarek męski Albert Riele Family 1881 z szafirowym szkłem przeceniono o połowę (z 2 290 zł na 1 145 zł, czyli 1 145 zł w kieszeni), a automatyczny model Aztorin Classic staniał o 30% (z 1 190 zł na 833 zł).
2. Pandora – do 30% rabatu w programie My Pandora i tańsze zestawy
W oficjalnym sklepie internetowym Pandora (pl.pandora.net) oraz w salonach stacjonarnych rabat na wybrane charmsy (ceny już od 89 zł), bransoletki, pierścionki, naszyjniki i kolczyki nalicza się po przekroczeniu progu 119 zł:
- oferta dla klubowiczów My Pandora (-30%): zalogowani uczestnicy bezpłatnego programu lojalnościowego otrzymują zniżkę -30%, dzięki czemu kultowa srebrna bransoletka Pandora Moments kosztująca 299 zł spada do kwoty 209,30 zł (oszczędność niemal 90 zł),
- oferta standardowa bez logowania (-25%): osoby nieposiadające konta klubowego zyskują przy zakupach powyżej 119 zł rabat -25% (wówczas za tę samą bransoletkę za 299 zł zapłacą 224,25 zł, oszczędzając prawie 75 zł),
- gotowe zestawy prezentowe (-25%): o jedną czwartą przeceniono także komplety świąteczne – np. zestaw biżuterii z lśniącą pięcioramienną gwiazdą kupimy za 508,50 zł zamiast 678 zł (169,50 zł taniej), a rozbudowany zestaw gwiazd za 763,50 zł zamiast 1 018 zł (254,50 zł oszczędności).
3. YES – obniżki do 35% na biżuterię, diamenty i bonusy w YES Club
Wyprzedaż w salonach i sklepie online YES (trwająca w dniach 23–30 listopada 2026 roku) została podzielona na bezpośrednie przeceny kolekcji oraz progi dla klubowiczów:
- główna pula wyprzedaży Black Friday (-30%): ponad 850 modeli biżuterii ze złota, srebra i srebra pozłacanego – w tym z flagowych kolekcji La Prima, Metropolitan, Scarlet, Victorian czy Trends by Ann – przeceniono bezpośrednio o -30% (naszyjnik lub kolczyki o wartości 500 zł kupimy za 350 zł, oszczędzając 150 zł),
- diamenty dla klubowiczów (do -35%): uczestnicy programu YES Club kupią wybrane pierścionki zaręczynowe i biżuterię z diamentami z rabatem od -25% do -35%, co przy modelu o cenie regularnej 4 000 zł z obniżką -35% daje aż 1 400 zł oszczędności,
- rabaty koszykowe i aplikacja YES Club: klubowicze mogą również skorzystać z rabatów świątecznych (-10% na pierwsze zakupy, -15% na zakupy do kwoty 2 998 zł oraz -20% przy zamówieniach powyżej 2 999 zł), kuponu 100 zł przy zakupach od 500 zł w aplikacji mobilnej oraz zawsze darmowej dostawy.
4. W.KRUK – rabat 20%, strefa -30% online oraz naszyjnik za 1 zł
W najstarszej polskiej sieci jubilerskiej W.KRUK z okazji Black Weeks (do 30 listopada 2026 roku) przygotowano zniżki dla obecnych i nowych członków Klubu dla Przyjaciół W.KRUK oraz specjalne akcje prezentowe:
- progi wartościowe z rabatem -20%: zniżka -20% od cen regularnych obowiązuje na biżuterię złotą (przy zakupach od 699 zł), srebrną oraz akcesoria (od 299 zł), młodzieżową markę Picky Pica (od 199 zł) oraz wybraną biżuterię z diamentem przy zakupie 1 sztuki za minimum 2 990 zł (co daje co najmniej 598 zł oszczędności na pojedynczym wyrobie z brylantem),
- strefa Online Only (do -30% i komplety do -50%): wyłącznie w sklepie internetowym wkruk.pl wybrane wzory biżuterii przeceniono o -30%, biżuterię dziecięcą do -40%, a wybrane świąteczne komplety biżuterii nawet do -50%,
- naszyjnik SEDNO za 1 zł: przy zakupach za minimum 799 zł klubowicze mogą dobrać autorski naszyjnik z kolekcji SEDNO Katarzyny Nosowskiej (o cenie regularnej 299 zł) za jedyne 1 zł, zatrzymując w portfelu 298 zł.
5. Zegarki w Time Trend i W.KRUK – wyprzedaż do 80%
Miłośnicy czasomierzy podczas Black Friday i Black Weekendu mogą wybierać spośród setek przecenionych modeli szwajcarskich, japońskich i modowych:
- wyprzedaż w Time Trend (do -80%): rabaty na stronie timetrend.pl oraz w salonach sięgają do -80% i obejmują m.in. marki G-SHOCK, Casio, Edifice, Seiko, Certina, Atlantic, Bulova, Lorus, Guess, Calvin Klein, Michael Kors, Fossil czy Swatch. Dzięki temu zegarki modowe Guess można upolować już od około 200–240 zł, klasyczne modele Calvin Klein od 346 zł, a zamówienia objęte są darmową dostawą i opcją rat 0%,
- zegarki w W.KRUK (oszczędność ponad 1 100 zł): wybrane modele marek klasycznych, sportowych i modowych przeceniono do -30% (lub o dodatkowe -10% dla klubowiczów od 699 zł) – przykładowo limitowany japoński chronograf solarny Seiko Prospex Speedtimer „Factory Red” z szafirowym szkłem staniał na Black Friday w W.KRUK aż o 1 107 zł.
Jak skorzystać ze zniżek i na co uważać w regulaminie?
Aby skorzystać z wyprzedaży online, wystarczy dodać wybrane produkty do koszyka (w Apart i Time Trend rabat naliczy się automatycznie) oraz – w przypadku Pandory, YES i W.KRUK – zalogować się przed płatnością na bezpłatne konto w programie lojalnościowym. W salonach stacjonarnych wystarczy okazać doradcy kartę klubową w aplikacji mobilnej lub podać numer telefonu przypisany do konta.
Przed złożeniem zamówienia warto zwrócić uwagę na pięć istotnych zapisów regulaminowych:
- wykluczenia marek luksusowych i kruszców inwestycyjnych: w salonach W.KRUK promocje klubowe i Black Weeks nie obejmują zegarków marek Rolex, Patek Philippe, Cartier oraz Tag Heuer Connected, a także obrączek ślubnych, złotych blaszek inwestycyjnych, kart podarunkowych i „Końcówek Kolekcji”,
- zasada wielorabatów w Apart: zniżki -25%, -50% oraz maksymalne -80% nie obniżają wartości całego koszyka, lecz naliczają się wyłącznie na jeden – odpowiednio drugi, trzeci lub czwarty – najtańszy produkt w cenach regularnych (i nie obowiązują w salonach typu outlet),
- logowanie do programów lojalnościowych: wyższy próg rabatowy w Pandorze (-30% zamiast -25%), zniżki na diamenty w YES (do -35%) oraz rabat -20% i naszyjnik za 1 zł w W.KRUK wymagają zalogowania do odpowiedniego klubu klienta przed finalizacją koszyka,
- brak zwrotu produktów personalizowanych: kupując biżuterię lub zegarek przez internet z myślą o prezencie pod choinkę, pamiętaj, że egzemplarze poddane indywidualnej modyfikacji – takiej jak grawerowanie dedykacji czy skrócenie bransoletki na życzenie – nie podlegają ustawowemu zwrotowi,
- niedziela 29 listopada jest niehandlowa: jeśli przed zakupem pierścionka lub zegarka chcesz przymierzyć go osobiście w salonie w galerii handlowej, zaplanuj wizytę w piątek lub sobotę (27–28 listopada) albo w poniedziałek (30 listopada) – w niedzielę wyprzedaże działają wyłącznie w sklepach internetowych i aplikacjach.
Źródło: apart.pl, pandora.net, yes.pl, wkruk.pl, timetrend.pl