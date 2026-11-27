Zmysł węchu jest jednym z najbardziej pierwotnych i potężnych kanałów, przez które odbieramy otaczający nas świat. Receptory zapachowe są bezpośrednio połączone z układem limbicznym w mózgu, który odpowiada za nasze emocje, wspomnienia oraz nastroje. Właśnie dlatego konkretna kompozycja potrafi w ułamku sekundy przywołać wspomnienia z dzieciństwa, wywołać uśmiech lub pomóc nam się zrelaksować po wyjątkowo wyczerpującym dniu. Zimą, kiedy naturalnie brakuje nam słońca i energii, odpowiednio dobrane nuty perfum działają niczym niewidzialny, ciepły szal. Ciepłe i głębokie akordy potrafią zredukować poziom stresu, podarować poczucie bezpieczeństwa, a nawet dodać motywacji do działania w mroźne poranki.

Zimowa garderoba zapachowa diametralnie różni się od tej, po którą sięgamy w cieplejszych miesiącach roku. Kiedy temperatura spada, cząsteczki zapachowe ulatniają się znacznie wolniej, co sprawia, że delikatne, cytrusowe czy wodne perfumy szybko tracą swoją moc. Zimą królują więc kompozycje cięższe, bardziej zawiesiste i wielowymiarowe. Prawdziwym hitem tego okresu są zapachy z kategorii gourmand, które pachną słodką wanilią, czekoladą, migdałami czy miodem, budząc niezwykle miłe skojarzenia z domowym ciepłem. Równie pożądane są nuty korzenne, takie jak cynamon, goździki i kardamon, a także głębokie akordy drzewne, kadzidlane i żywiczne, które rozgrzewają zmysły i dodają elegancji.

Wielkie zakupowe święto w Sephora to idealny czas, aby uzupełnić swoją toaletkę o te niezwykłe, rozgrzewające kompozycje. Tegoroczna akcja rabatowa z okazji Black Friday na stronie internetowej sephora.pl, w aplikacji oraz w perfumeriach stacjonarnych trwa wyjątkowo długo, bo do 30 listopada 2026 roku. W tym okresie wybrane perfumy damskie, męskie oraz unisex można kupić z rabatem sięgającym aż do -30%. Promocja nalicza się automatycznie bez konieczności wpisywania dodatkowych kodów, co znacznie ułatwia zakupy. Warto pamiętać, że zniżka nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi i nie obejmuje marek wykluczonych oraz produktów oznaczonych jako Smart Price, jednak szeroki wybór przecenionych zapachów gwarantuje, że każdy znajdzie swój wymarzony flakon na zimę.

Jakie perfumy na Black Friday w Sephorze?

YVES SAINT LAURENT Black Opium - Woda Perfumowana

BLACK OPIUM EAU DE PARFUM to legendarny bestseller wśród damskich perfum o zapachu kawy i kwiatów marki Yves Saint Laurent. Perfumy idealnie stworzone dla pewnej siebie kobiety, która wie czego chce. Niezwykle nietypowa kompozycja podkreśla dobry gust, kobiecość, romantyzm jak i pełnie energii oraz namiętność. Kobieta ubrana w Opium jest wyzwolona, lubiąca zabawę, tajemnicza a jednocześnie uzależniająco intrygująca, zmysłowa, a zapach wyzwala jej prawdziwe oblicze.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Yves Saint Laurent - woda perfumowana Black Opium

ARMANI My Way - Woda Perfumowana

My Way to zapach odkryć i połączeń dla otwartej, ciekawej i autentycznej kobiety, która jest gotowa poszerzać swoje horyzonty i przeżywać znaczące spotkania na całym świecie.

Autor: Armani/ Materiały prasowe

TOM FORD Lost Cherry - Woda perfumowana

Niewinność kontrastuje z uległością, tak otwiera się ten zapach, a jego nuty głowy oddają klasyczną doskonałość egzotycznego owocu wiśni – dojrzały miąższ Black Cherry ociekający likierem wiśniowym lśni otulony kuszącą nutą gorzkich migdałów.Nuty serca wybuchają wiśniową falą słodyczy i cierpkości. Syrop Griotte intensyfikuje doznania zapachowe ponętnych owoców, podczas gdy zapierająca dech w piersiach woń kwiatów róży tureckiej i jaśminu sambac przenikają zmysły i duszę.Balsam Peruwiański i Pieczona Tonka po zmieszaniu z nieoczekiwanym melanżem drzewa sandałowego, wetywerii i cedru buty głębi sprawiają, że zapachu ociera się o fantazję -wywołuje uczycie nienasycenia.