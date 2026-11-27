Najważniejsze informacje o szczycie wyprzedaży Black Friday

Oto kluczowe fakty dotyczące tegorocznej fali rabatów w sklepach odzieżowych:

maksymalna wysokość rabatów: obniżki sięgające od -20% do nawet -75% na odzież damską, męską i dziecięcą, obuwie, dodatki oraz tekstylia domowe,

obniżki sięgające na odzież damską, męską i dziecięcą, obuwie, dodatki oraz tekstylia domowe, objęte marki: Reserved, Mohito, Sinsay, H&M, Zara, Bershka (a także m.in. Stradivarius, House i Cropp) oraz platformy Zalando i Lounge by Zalando ,

(a także m.in. Stradivarius, House i Cropp) oraz platformy , mechanizmy promocyjne: kody rabatowe aktywowane po przekroczeniu progu sztuk lub kwoty (w markach grupy LPP) oraz automatyczne zniżki widoczne bezpośrednio na metkach i kartach produktów (w Zarze, Bershce, H&M i na Zalando),

kody rabatowe aktywowane po przekroczeniu progu sztuk lub kwoty (w markach grupy LPP) oraz automatyczne zniżki widoczne bezpośrednio na metkach i kartach produktów (w Zarze, Bershce, H&M i na Zalando), ograniczenie handlowe w weekend: zakupy w salonach stacjonarnych zrobimy w piątek i sobotę (27–28 listopada) oraz w poniedziałek (30 listopada) , ponieważ niedziela 29 listopada 2026 roku jest niedzielą niehandlową ,

zakupy w salonach stacjonarnych zrobimy , ponieważ niedziela , termin zakończenia: oferty specjalne w sklepach internetowych i aplikacjach mobilnych obowiązują do Cyber Monday, 30 listopada 2026 roku (lub do wyczerpania rozmiarów).

Przegląd najciekawszych okazji w popularnych sieciówkach modowych

Największe sieci odzieżowe postawiły w tym roku na dwa modele promocji – dedykowane kody koszykowe wymagające zakupu minimum 2 lub 4 rzeczy albo bezpośrednie przeceny wybranych kolekcji zimowych i wieczorowych.

1. Reserved – rabat -40% z kodem BLACK40 i dodatkowe -20% na przecenę

Marka Reserved uruchomiła specjalną strefę Black Friday obejmującą blisko 4 480 produktów z aktualnej kolekcji damskiej, męskiej i dziecięcej, w tym ciepłe wełniane płaszcze, kurtki puchowe, swetry oraz skórzane botki:

oferta główna online i stacjonarnie (-40%): rabat -40% z kodem BLACK40 nalicza się przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów z puli promocyjnej za łączną kwotę powyżej 100 zł – przykładowo przy wyborze zimowego płaszcza za 250 zł i swetra za 150 zł rachunek spada z 400 zł do 240 zł, co daje 160 zł oszczędności ,

rabat nalicza się przy zakupie – przykładowo przy wyborze zimowego płaszcza za 250 zł i swetra za 150 zł rachunek spada z 400 zł do , dodatkowa zniżka na wyprzedaż (-20%): równolegle w sklepie online i aplikacji mobilnej obowiązuje dodatkowe -20% rabatu na wszystkie już przecenione produkty przy spełnieniu warunku zakupu minimum 2 sztuk za łączną kwotę powyżej 100 zł.

2. Mohito – obniżka -40% na wybrane stylizacje i skórzane buty

Sieć Mohito objęła promocją Black Days / Black Friday tysiące produktów z kolekcji jesienno-zimowej oraz sylwestrowo-świątecznej, w tym sukienki wieczorowe, garnitury, marynarki, okrycia wierzchnie oraz skórzane kozaki i botki:

warunki aktywacji: rabat -40% nalicza się po wpisaniu kodu BLACK40 w polu koszyka w sklepie internetowym mohito.com oraz w aplikacji mobilnej w dniach 25–30 listopada 2026 roku (a także w salonach stacjonarnych w dni handlowe),

rabat nalicza się po wpisaniu kodu w polu koszyka w sklepie internetowym mohito.com oraz w aplikacji mobilnej w dniach (a także w salonach stacjonarnych w dni handlowe), próg promocyjny: wymagany jest zakup co najmniej 2 dowolnych produktów oznaczonych etykietą akcji – wybierając np. sukienkę za 200 zł i skórzane botki lub torebkę za 150 zł, zamiast 350 zł zapłacimy 210 zł, zatrzymując w kieszeni 140 zł.

3. Sinsay – kod -20% na wszystko przy 4 sztukach i wyprzedaż do -50%

W sklepach Sinsay promocyjne obniżki objęły nie tylko odzież damską, męską i dziecięcą czy piżamy, ale także cieszący się ogromnym zainteresowaniem dział Home z dekoracjami świątecznymi (ceny ozdób zaczynają się już od 9,99 zł):

promocja wielosztukowa online (-20% na wszystko): w dniach od 26 do 30 listopada 2026 roku przy zakupie minimum 4 produktów marki Sinsay w sklepie internetowym lub aplikacji mobilnej i wpisaniu kodu rabatowego BFRIDAY20 w koszyku cena całego zamówienia spada o 20% ,

w dniach przy zakupie w sklepie internetowym lub aplikacji mobilnej i wpisaniu kodu rabatowego w koszyku cena całego zamówienia spada o , wyprzedaż bezpośrednio na kartach produktów (do -50%): wybrane serie ubrań zimowych, kurtek, swetrów i dodatków w aplikacji oraz na stronie przeceniono bezpośrednio nawet o połowę, a dla zamówień dostępna jest darmowa dostawa do automatów Orlen Paczka (od określonego progu w koszyku).

4. H&M oraz Zara – rabaty do -40% i -50% naliczane bezpośrednio

Dwaj globalni giganci odzieżowi postawili na obniżki naliczane automatycznie, bez konieczności zapamiętywania kodów rabatowych:

H&M: w ramach akcji Black Friday uczestnicy bezpłatnego programu Klub H&M mogą skorzystać ze zniżki -20% (w wielu salonach stacjonarnych przy zakupach za min. 130 zł) oraz rabatów -25% na wybrane kolekcje, natomiast w dziale wyprzedaży sezonowej (obejmującym odzież dla całej rodziny oraz tekstylia i dekoracje z działu H&M Home ) przeceny sięgają od -40% do -50% ,

w ramach akcji Black Friday uczestnicy bezpłatnego programu mogą skorzystać ze zniżki (w wielu salonach stacjonarnych przy zakupach za min. 130 zł) oraz rabatów na wybrane kolekcje, natomiast w dziale wyprzedaży sezonowej (obejmującym odzież dla całej rodziny oraz tekstylia i dekoracje z działu ) przeceny sięgają , Zara: po czwartkowym starcie w aplikacji mobilnej, w piątek 27 listopada wyprzedaż ruszyła również w salonach stacjonarnych – wybrane płaszcze, kurtki, swetry, jeansy, buty i torebki z kolekcji głównej przeceniono do -40%, natomiast w zakładce Special Prices rabaty sięgają -50% (dzięki czemu np. płaszcz z domieszką wełny kosztujący 399 zł można upolować za około 199–239 zł).

5. Bershka, Stradivarius oraz Zalando – wyprzedaże sięgające do -75%

Najgłębsze pojedyncze cięcia cen przygotowały młodzieżowe marki z grupy Inditex oraz największe internetowe platformy multibrandowe:

Bershka i Stradivarius: w Bershce uruchomiono specjalną sekcję „Wszystko -50%” na wybrane spodnie, jeansy, kurtki, bluzy i sukienki imprezowe oraz rabaty od -30% do -50% na obuwie i dodatki. Równolegle w bliźniaczym Stradivariusie o -40% przeceniono wybrane buty (kozaki i botki), a o -30% zimowe okrycia wierzchnie ,

w Bershce uruchomiono specjalną sekcję na wybrane spodnie, jeansy, kurtki, bluzy i sukienki imprezowe oraz rabaty na obuwie i dodatki. Równolegle w bliźniaczym o (kozaki i botki), a o , Zalando oraz Lounge by Zalando: w głównym sklepie Zalando obniżki w ramach Cyber Week sięgają do -70% (z dodatkowymi kodami koszykowymi do -20% na oznaczony asortyment), natomiast w klubie zakupowym Lounge by Zalando (wymagającym bezpłatnego konta) w piątek 27 listopada ruszyła kulminacja kampanii z rabatami aż do -75% względem cen rekomendowanych na odzież, obuwie sportowe, marki premium i wyposażenie domu z oferty ponad 2 500 marek.

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Zasady aktywacji zniżek i kluczowe zapisy regulaminowe

Aby nie stracić zniżki przy kasie lub w podsumowaniu zamówienia internetowego, warto zwrócić uwagę na mechanizm danej sieci. W markach grupy LPP (Reserved, Mohito, Sinsay, a także w Croppie i House) kluczowe jest dodanie do koszyka wymaganej liczby sztuk (minimum 2 w Reserved i Mohito, minimum 4 w Sinsay), wpisanie kodu rabatowego (np. BLACK40 ) w polu koszyka i kliknięcie przycisku zatwierdzającego przed płatnością. Z kolei w Zarze, Bershce, Stradivariusie, H&M oraz na Zalando niższe ceny widoczne są od razu przy produktach.

Przed finalizacją transakcji warto pamiętać o pięciu ważnych zasadach:

kalendarz handlowy i niedziela niehandlowa: stacjonarne salony w galeriach handlowych są otwarte w piątek i sobotę (27–28 listopada) oraz w poniedziałek (30 listopada) – w niedzielę 29 listopada 2026 roku obowiązuje zakaz handlu, więc tego dnia zakupy zrobimy wyłącznie przez internet i w aplikacjach mobilnych,

stacjonarne salony w galeriach handlowych są otwarte – w niedzielę obowiązuje zakaz handlu, więc tego dnia zakupy zrobimy wyłącznie przez internet i w aplikacjach mobilnych, czasowe wyłączenie odbioru w salonie (Click & Collect): w okresie szczytu wyprzedaży Black Friday w sklepach internetowych takich jak Reserved czy Mohito opcja darmowej dostawy do salonu stacjonarnego bywa czasowo niedostępna z powodu ogromnej liczby zamówień – warto wówczas wybrać dostawę do automatu paczkowego lub kurierem (powyżej określonego progu kwotowego jest ona darmowa),

w okresie szczytu wyprzedaży Black Friday w sklepach internetowych takich jak Reserved czy Mohito opcja darmowej dostawy do salonu stacjonarnego bywa czasowo niedostępna z powodu ogromnej liczby zamówień – warto wówczas wybrać dostawę do automatu paczkowego lub kurierem (powyżej określonego progu kwotowego jest ona darmowa), zwroty zakupów z wyprzedaży: ubrania i buty kupione z kodami rabatowymi na Black Friday podlegają normalnym zasadom zwrotu (w Zarze, H&M, Reserved, Mohito czy na Zalando na zwrot nienoszonych rzeczy z oryginalnymi metkami mamy standardowo 30 dni , a zamówienia online z sieciówek można bezpłatnie oddać w dowolnym salonie stacjonarnym danej marki, z wyłączeniem bielizny i strojów kąpielowych),

ubrania i buty kupione z kodami rabatowymi na Black Friday podlegają normalnym zasadom zwrotu (w Zarze, H&M, Reserved, Mohito czy na Zalando na zwrot nienoszonych rzeczy z oryginalnymi metkami mamy standardowo , a zamówienia online z sieciówek można bezpłatnie oddać w dowolnym salonie stacjonarnym danej marki, z wyłączeniem bielizny i strojów kąpielowych), weryfikacja cen według dyrektywy Omnibus: przy każdej bezpośredniej obniżce sklep ma obowiązek podać najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem rabatu – warto na nią spojrzeć, by upewnić się, że przecena płaszcza lub butów jest realną okazją,

przy każdej bezpośredniej obniżce sklep ma obowiązek podać – warto na nią spojrzeć, by upewnić się, że przecena płaszcza lub butów jest realną okazją, brak łączenia kodów: kody promocyjne na Black Friday (takie jak BLACK40 ) nie łączą się z kuponami za zapis do newslettera (-10%) ani z zakupem kart podarunkowych.

Źródło: reserved.com, mohito.com, hm.com, zalando-lounge.pl, fashionbiznes.pl