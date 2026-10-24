Wlej 3 łyżki do wody i przetrzyj plamy z wosku na granitowym nagrobku. Zmyje je bez rozmazywania, a grób będzie perfekcyjnie czysty na 1 listopada. Sposób na plamy z wosku na pomniku

Sposób na plamy z wosku na pomniku

Dzień Wszystkich Świętych to szczególne wydarzenie w naszej tradycji. 1 listopada odwiedzamy groby bliskich i modlimy się za dusze zmarłych. Oczywiście przygotowania do obchodów święta rozpoczynają się już kilka dni wcześniej, kiedy to wybieramy się na cmentarze, aby posprzątać nagrobki. Podczas porządków wyrzucamy zużyte znicze, zwiędłe kwiaty, czy stare wiązanki. Porządkujemy również okolicę wokół grobu i co najważniejsze - czyścimy sam nagrobek. I tu często napotykamy pewne trudności, gdyż może się okazać, że na płycie pozostały plamy z wosku. Próba ich usunięcia za pomocą wody czy zwykłego płynu może skończyć się rozmazaniem tłustego filmu po powierzchni nagrobka. Dlatego najpierw należy starannie usunąć mechanicznie warstwę zastygłego wosku, a dopiero potem zmyć go odtłuszczającym płynem.

Wlej 3 łyżki do wody i przetrzyj plamy z wosku na granitowym nagrobku. Zmyje je bez rozmazywania

W usuwaniu plam z wosku z granitowego nagrobka świetnie sprawdzi się ocet. Nie tylko ułatwi czyszczenie nagrobka, ale także dzięki swoim właściwościom odtłuszczającym nie będzie rozmazywać pozostałości po wosku po całej płycie. W tym celu przed wyjściem na cmentarz warto przygotować roztwór, jaki składa się z 3 łyżeczek octu na 1 litr wody. Potem namocz w nim gąbkę i pocieraj zabrudzone miejsce, aż wosk całkowicie się rozpuści.

Czyszczenie grobów. Jak usunąć brud i ślady po liściach z nagrobka?

W czyszczeniu nagrobków niezastąpiona jest pasta z sody oczyszczonej. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą dwa składniki: opakowanie sody oczyszczonej i kilka kropel wody, tak aby powstała gęsta pasta. Zabierz ją na cmentarz wraz z wilgotną ściereczką i gąbką. Po pozbyciu się liści i innych niepotrzebnych rzeczy z nagrobka wetrzyj w płytę pastę i dokładnie, za pomocą gąbki lub szczotki wyszoruj jego powierzchnię. Na koniec zbierz resztki pasty ściereczką i polej grób wodą.

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