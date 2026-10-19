Sześć zakazów na cmentarzu 1 listopada. Jeden związany jest z obuwiem, jakie zakładamy tego dnia. Przesądy na Wszystkich Świętych

Zbliża się 1 listopada: poznaj sześć zakazów i przesądów cmentarnych, które ochronią Cię przed nieszczęściem w ten szczególny dzień.

Szczególnie uważaj na obuwie: noszenie nowych butów na cmentarzu ściąga pecha lub zwiastuje rychły pochówek.

Sprawdź, czego nie wolno robić na cmentarzu i po jego opuszczeniu, by nie sprowadzić złej energii do domu i uszanować zmarłych.

Sześć zakazów na cmentarzu 1 listopada. Jeden związany jest z obuwiem

Dzień Wszystkich Świętych to jedna z okazji w ciągu roku, kiedy to Polacy tłumnie ruszają na cmentarze, aby odwiedzić groby bliskich. I choć do 1 listopada został jeszcze trochę czasu, warto wcześniej zapoznać się z zasadami, jakich należy przestrzegać tego dnia na cmentarzu, aby nie zaliczyć wpadki lub co gorsze - nie ściągnąć na siebie nieszczęścia. Nie każdy wie, że istnieje aż sześć zakazów związanych z wejściem na cmentarz, a niektóre z nich dotyczą zwłaszcza Wszystkich Świętych. Jeden z tych przesądów dotyczy butów, jakie zakładamy tego dnia. Podczas komponowania stroju na Wszystkich Świętych lepiej zrezygnować z nowych butów. Otóż zgodnie z przesądami i wierzeniami ludowymi mogą one ściągnąć na człowieka nieszczęście. Osoba, która nosi nowe obuwie na cmentarzu, zostanie w nich wkrótce pochowana. Co więcej, wiele osób wierzy także, że zakładając nowe buty na cmentarz można ściągnąć na siebie nieszczęścia na cały kolejny rok. A czego dotyczą pozostałe zakazy?

Przesądy na 1 listopada. Czego nie wolni robić na cmentarzu we Wszystkich Świętych?

Poza obuwiem, jakie zakładamy na cmentarz 1 listopada, warto także zwrócić uwagę na kilka innych rzeczy i zachowań, które lepiej jest zaliczyć do zakazanych tego dnia. W Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki należy zachowywać się cicho i z szacunkiem. Głośne zabawy, śmiechy i krzyki mogłyby przeszkadzać duszom zmarłych. Nie wolno też zabierać niczego z cmentarza do swojego domu. Uważano, że zabieranie jakichkolwiek przedmiotów z cmentarza (nawet uschniętych liści czy kamyków) może sprowadzić na siebie nieszczęście lub "przynieść" do domu duszę zmarłego. Po opuszczeniu cmentarza nie należy się odwracać, aby dusze zmarłych nie podążyły za nami do domu. Podczas modlitwy nad grobem nie zapomnij zapalić znicza. Dlaczego to tak ważne? Dawniej wierzono, że oprócz symbolu pamięci, światło miało za zadanie ogrzać i wskazać duszom drogę do domu oraz chronić przed złymi duchami. Niektórzy ostrzegają też, aby 1 listopada zrezygnować ze sprzątania, prania, zamiatania czy szycia. Wierzono, że można w ten sposób skrzywdzić lub wypędzić odwiedzające dusze, a nawet "zamiatać" szczęście z domu.

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Świąteczne cmentarze pod osłoną nocy