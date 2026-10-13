Ogromna zmiana przed 1 listopada 2026. To musisz wiedzieć, zanim wyruszysz na cmentarz. Zmienia się w tym roku!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-13 9:25

Już niedługo Polacy ruszą tłumnie na cmentarze, aby odwiedzać groby bliskich. 1 listopada w Polsce to wyjątkowy dzień, nekropolie przeżywają prawdziwe oblężenie, a wiele osób udaje się w dalekie podróże. Te rzeczy musisz wiedzieć przed 1 listopada 2026. Ważne zmiany, które lepiej poznać zawczasu.

Zadbane groby z kwiatami i zniczami na cmentarzu. O zmianach przed 1 listopada 2026 roku przeczytasz na SE.
Autor: Unsplash.com 1 listopada Polacy masowo odwiedzają cmentarze. Pogoda popsuje plany na Wszystkich Świętych? / zdjęcie ilustracyjne
  • W tym roku 1 listopada przypada w niedzielę, co oznacza brak dodatkowego dnia wolnego i może utrudnić dojazdy na groby bliskich.
  • Spodziewaj się wzmożonych kontroli policyjnych i dużych korków w okolicach cmentarzy; zaplanuj podróż z wyprzedzeniem.
  • Nie zapomnij o nadchodzącej zmianie czasu na zimowy tuż przed świętem – ta kluczowa informacja może wpłynąć na Twoje plany!

Zmiany przed 1 listopada 2026. Co się zmieni?

W tym roku 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych przypada w niedzielę. Oznacza to, że nie będzie dodatkowego dnia wolnego. Od pewnego czasu trwa dyskusja, czy w przypadku, gdy święto przypada w niedzielę, to pracownikom powinien należeć się dodatkowy dzień wolny. W tym roku komisja odrzuciła taka petycję. Oznacza to, że w 2026 roku wolny będzie jedynie weekend 31 października - 1 listopada. Dniem pracującym pozostaje także 2 listopada, czyli Zaduszki. Krótki czas na odwiedzenie grobów bliskich może sprawić, że na wielu cmentarzach pojawią się tłumy, a drogi dojazdowe do dużych miast będą zakorkowane. Utrudniania mogą potrwać do późnych godzin wieczornych. W takim przypadku warto dokładne zaplanować swoją podróż.

Policja, jak co roku, będzie przeprowadzać dodatkowo kontrole prędkości oraz trzeźwości kierowców. Już teraz pojawiają się apele o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu.

Ważnym aspektem planowania wyjazdów na 1 listopada jest decyzja o sposobie komunikacji. W dużych miastach do wielu nekropolii nie będzie można dojechać samochodami prywatnymi. Drogi będą pozamykane i jak, co roku, kursować, będą specjalne linie autobusowe, nazywane cmentarnymi. Zazwyczaj linie te wyjeżdżają co roku na te same trasy. Planując podróż na cmentarz, szczególnie w dużych miastach, warto wcześniej sprawdzić strony internetowe lokalnego Zarządu Transportu Miejskiego lub komunikaty urzędów miast. Zazwyczaj już na kilka dni przed 1 listopada publikowane są szczegółowe rozkłady jazdy i trasy specjalnych linii cmentarnych. Wiele aplikacji mobilnych również aktualizuje te informacje, co może znacząco ułatwić dotarcie do celu i uniknięcie stresu związanego z poszukiwaniem parkingu.

Pamiętaj, że 1 listopada to już późna jesień. Oznacza to, że warunki pogodowe są o tej porze zmiennie, szybciej też zapada zmrok. Zadbaj o to, by Cię nie przewiało i aby mieć przy sobie coś przeciwdeszczowego. Oprócz planowania trasy i ubioru, pamiętaj także o bezpieczeństwie swoich rzeczy osobistych. W dniach zwiększonego ruchu na cmentarzach i w ich okolicach, niestety wzrasta aktywność kieszonkowców. Portfele, telefony komórkowe i dokumenty trzymaj w miejscach trudno dostępnych dla złodziei, najlepiej w wewnętrznych kieszeniach. Unikaj noszenia wartościowych przedmiotów w otwartych torebkach czy plecakach, które łatwo mogą stać się celem kradzieży.

Ważna zmiana tydzień przed 1 listopada. O tym nie zapomnij.

W tym roku dosłownie tydzień przed Wszystkich Świętych w Polsce będzie mieć miejsce zmiana czasu. W nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października przestawimy zegarki. Zmiana czasu na zimowy oznacza "dodatkową" godzinę snu. Zegarki cofamy bowiem z 3:00 w nocy, na 2:00. Jeżeli planujesz wyjazdy na 1 listopada z dużym wyprzedzeniem miej to na uwadze.

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