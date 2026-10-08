Czy będzie dodatkowy dzień wolny za 1 listopada? Zapadła decyzja. Czy Polakom należy się dzień wolny na Wszystkich Świętych?

Nadchodzący 1 listopada 2026 roku wywoła pytania o dodatkowy dzień wolny, ale zasady są bezlitosne dla wielu pracowników.

Polskie przepisy jasno rozróżniają, czy święto państwowe przypada w sobotę, czy w niedzielę, co drastycznie wpływa na prawo do odbioru wolnego.

Dowiedz się, dlaczego nie otrzymasz dodatkowego dnia wolnego za Wszystkich Świętych w 2026 roku i czy są szanse na zmianę tych kontrowersyjnych regulacji.

Czy za 1 listopada 2026 można odebrać wolne?

Wszystkich Świętych to w polskiej tradycji ważny dzień. Polacy tłumnie ruszają na groby bliskich. To czas zadumy, wspomnień, ale także pamięci. Cmentarze rozświetlają się ognikami zniczy, a wszystkie groby toną przystrojone w kwiatach. 1 listopada to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że w kalendarzu zawsze jest na czerwono i tego dnia większość pracowników ma wolne. Nie ma również zajęć dydaktycznych w szkołach. Co jednak w przypadku, gdy 1 listopada wypada w niedzielę, tak jest jest to w tym roku?

Według polskich przepisów jeżeli dzień wolny od pracy wypada w sobotę, to pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny do odbioru, w tym samym okresie rozliczeniowym. W 2026 roku taka sytuacja będzie miała w grudniu. Drugi Dzień Świąt przypada właśnie na sobotę. Pracownik budżetówki mają wyznaczony dodatkowy dzień wolny na poniedziałek, 28 grudnia. W sektorze prywatnym data odbioru wolnego może być inna, ale wielu pracodawców wskazują zazwyczaj ten sam dzień, co w sektorze państwowym. Czy taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy dzień wolny wypada w niedzielę? Niestety, nie mam dobrych wieści. Za święto wypadające w niedzielę nie przysługuje dzień wolny.

Będzie zmiana przepisów? Coraz więcej osób chce dodatkowego wolnego za święta przypadające w niedzielę?

Dlaczego za święto przypadające w sobotę można odebrać dzień wolny, a za te niedzielne już nie? Według polskich przepisów niedziela jest ustawowo dniem wolnym od pracy, a sobota nie. Jest on dniem wolnym w standardowym pięciodniowym tygodniu pracy. Oznacza to, że kiedy święto przydadzą w osobie pracodawca musi oddać dzień wolny, aby nie doszło do przekroczenia normy godzinowej. Niedziela nie zalicza się do tej puli dlatego też nie ma konieczności zwracania wolnego pracownikom. Wiele osób wskazuje, że tak skonstruowane przepisy są absurdalne. Już od dłuższego czasu Fundacja "Można Lepiej" postuluje o zmianę w prawie, tak aby pracownicy mieli równe prawa dotyczące odbioru wolnego za święta przypadające zarówno w soboty, jak i w niedzielę. Zdaniem Fundacji obecne przepisy są nieprecyzyjne i przestarzałe, a taktowanie soboty w sposób szczególny nie ma swojego logicznego uzasadnienia. Do rządu trafiła nawet petycja o wykreślenie art. 130 par. 2 Kodeksu pracy odnoszącego się do niedziel. W efekcie każde święto przypadające na sobotę lub niedzielę obniżyłoby godzinowy wymiar pracy i konieczność odbioru wolnego. Petycją zajmowała się sejmowa komisja, która na posiedzeniu 13 mają 2026 zdecydowała o jej nie uwzględnianiu, przez to nie trafiła ona do Sejmu.

Eksperci prawa pracy często podkreślają, że postulat Fundacji "Można Lepiej" ma swoje uzasadnienie w dążeniu do większej równości i lepszego balansu między życiem zawodowym a prywatnym. Z drugiej strony, zmiany te niosłyby za sobą znaczące koszty dla pracodawców, którzy musieliby zapewnić dodatkowe dni wolne, co mogłoby wpłynąć na produktywność i organizację pracy. To właśnie te argumenty często stają się przedmiotem debaty na szczeblu legislacyjnym.

Czy 2 listopada 2026 jest wolny?

2 listopada wypada Dzień Zaduszny, czyli popularne Zaduszki. W tym czasie Kościół katolicki wspomina zmarłych. To także czas wizyt na grobach, a także wspomnień bliskich. W polskiej przepisach Dzień Zaduszny nie jest dniem wolnym. Oznacza to, że normalnie chodzi się do pracy, a sklepy i inne punkty usługowe są czynne normalnie.

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