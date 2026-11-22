Hortensje ogrodowe to prawdziwa ozdoba, ale zbliżające się przymrozki wymagają natychmiastowego działania, by przetrwały zimę.

Kluczem do obfitego kwitnienia w przyszłym roku jest kopczykowanie, które skutecznie ochroni ich delikatne korzenie i pąki przed mrozem.

Odkryj, jak prawidłowo wykonać ten zabieg, używając łatwo dostępnych materiałów, i zapewnij swoim hortensjom spektakularny rozkwit.

Zabezpieczenie hortensji na zimę. Tak przetrwa mrozy

Hortensje ogrodowe to jedne z najbardziej zjawiskowych, a co za tym idzie lubianych roślin ogrodowych wśród Polaków. Soczyście zielone liście, ogromne kwiaty w rozmaitych kolorach od bieli, przez róż i niebieski aż do zieleni, latem zdobią ogrody, balkony i tarasy. Oczywiście jak o każdą roślinę hodowana w ogrodzie, tak i o hortensje należy dbać i to przez cały rok. Dzięki zapewnieniu roślinie odpowiednich warunków, odżywieniu jej możemy być pewni, że wiosną ponownie zakwitnie. Z racji, że w najbliższym czasie w Polsce zapowiadane są przymrozki, warto wykorzystać ten moment i odpowiednio zabezpieczyć krzewy hortensji na zimę. Jeden prosty zabieg może skutecznie ochronić korzenie przed przymarzaniem i dzięki temu w kolejnym sezonie krzew wypuści mnóstwo pięknych kwiatów. Dlatego jeszcze dziś idź do ogrodu i wykonaj kopczykowanie hortensji.

Daj to hortensji ogrodowej przed pierwszym mrozem. Wiosną okazałe kwiaty pokryją cały krzew

Jednym z najważniejszych zabiegów w pielęgnacji hortensji ogrodowej jesienią jest zabezpieczanie jej korzeni przed mrozem. Kopczykowanie to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony krzewów hortensji ogrodowej, która kwitnie na pędach zeszłorocznych i jest wrażliwa na mróz, przed zimą. Głównym celem kopczykowania jest ochrona pąków kwiatowych oraz systemu korzeniowego i nasady pędów przed przemarznięciem. Dzięki temu nawet jeśli część nadziemna ucierpi, roślina będzie miała szansę odbić od podstawy i zakwitnąć w kolejnym sezonie. Kopczykowanie polega na usypaniu kopca z materiału izolacyjnego wokół podstawy rośliny. Jak to wykonać prawidłowo?

Kopczykowanie hortensji ogrodowej. Instrukcja

Najlepszy czas na kopczykowanie hortensji ogrodowej to późna jesień, zazwyczaj listopad, po pierwszych lekkich przymrozkach, ale zanim nadejdą silne i długotrwałe mrozy. Do tego najlepiej nadają się materiały, które są przepuszczalne dla powietrza, dobrze izolują i nie gniją łatwo. Doskonałym wyborem będzie kora sosnowa, która jest lekka, powoli się rozkłada i dodatkowo zakwasza glebę. Do zabezpieczenia korzeni krzewów hortensji można także wykorzystać liście dębu lub bukowe, ponieważ wolniej się rozkładają i lekko zakwaszają glebę. Jak kopczykować hortensje? Najpierw usuń z okolic podstawy krzewu wszelkie resztki roślinne. Jeśli hortensja jest bardzo rozłożysta, możesz delikatnie związać pędy sznurkiem, aby ułatwić kopczykowanie i zmniejszyć powierzchnię narażoną na wiatr. Obficie podlej hortensję i usyp kopiec na wysokość około 20 cm z wybranego materiału wokół podstawy krzewu. Ważne, aby zakrył on dolne pąki na pędach, które są kluczowe dla przyszłorocznego kwitnienia. Po usypaniu kopca możesz dodatkowo okryć całe pędy agrowłókniną.

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