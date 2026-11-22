Twoje anturium może obsypywać się kwiatami przez cały rok, jeśli zapewnisz mu idealne warunki, takie jak rozproszone światło i wysoką wilgotność.

Zamiast drogich nawozów, postaw na rewolucyjną domową odżywkę z drożdży, która skutecznie pobudza roślinę do nieustannego kwitnienia.

Poznaj dokładny przepis na ten cudowny eliksir i odkryj, jak łatwo sprawić, by Twoje anturium kwitło nawet w środku zimy!

Jak pielęgnować anturium, aby cały rok obsypywało kwiatami?

To jedna z tych roślin, która zachwyca swoimi pięknymi kwiatami. Czerwona, trwałe kwiatostany oraz sercowate liście sprawiają, że anturium jest jednym z najpiękniejszych kwiatów doniczkowych. Standardowo kwitnie wiosną i latem, ale odpowiednio pielęgnowany w warunkach domowych może zakwitać przez cały rok. Aby tak się stało potrzebuje jednak podstawowej pielęgnacji, która zapewni mu odpowiednie warunki. To przede wszystkim jasne stanowisko z dużą ilością rozproszonego światła. Bezpośrednie promienie słoneczne mogą mocno poparzyć liście. Anturium powinno się podlewać, gdy warstwa podłoża jest sucha. Nadmiar wody prowadzi do gnicia. Co ważne, anturium naturalnie pochodzi z lasów deszczowych i potrzebuje wysokiej wilgotności powietrza. W sezonie grzewczym zadbaj o dodatkowe nawilżenie powietrza wokół rośliny. Podłoże do anturium powinno być lekko kwaśne i mocno przepuszczalne. Kwiat jest bardzo wrażliwy na przeciągi i zmiany temperatur.

Częstym błędem, który hamuje kwitnienie anturium, jest nadmierne podlewanie lub zbyt duża doniczka, która zatrzymuje wilgoć i sprzyja gniciu korzeni. Pamiętaj również, że roślina potrzebuje krótkiego okresu spoczynku po intensywnym kwitnieniu, nawet jeśli staramy się o całoroczne kwitnienie. W tym czasie warto nieco ograniczyć nawożenie i podlewanie, pozwalając roślinie nabrać sił przed kolejnym cyklem. Zbyt ciemne stanowisko to kolejny wróg – bez odpowiedniej ilości rozproszonego światła anturium nie wytworzy pąków kwiatowych.

Wymieszaj z wodą i zimą podlewaj anturium. Zanim się obejrzysz zacznie wypuszczać nowe paki

Jesienią i zimą warto nieco zmniejszyć nawożenie anturium. Zamiast kupnych odżywek świetnie sprawdzą się domowe nawozy, które delikatnie stymulują rośliny, ale nie stwarzają ryzyka przenawożenia. W przypadku anturium dobrym sposobem na delikatne pobudzenie będzie odżywka z drożdży piekarskich. Dzięki bogactwu witamin z grupy B, aminokwasów oraz minerałów rewelacyjnie odżywia ona korzenie i pobudza do wypuszczania nowych pędów. Wspiera zawiązywanie nowych pąków, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, a także poprawia odporność podłożą i chroni przed chorobami grzybowymi. Do jednego litra odstanej wody dodaj 1 łyżeczkę świeżych drożdży, 1 łyżeczkę cukru, a także jedną łyżeczką soku z aloesu. Dokładnie rozpuść drożdże i cukier i odstaw całość na godzinę. Po tym czasie podlej przygotowaną odżywką anturium. Jesienią i zimą stosuj odżywkę nie częściej niż raz na trzy tygodnie.

Quiz o kwiatach, z których stworzysz najpiękniejsze bukiety. Rozwiąż test i sprawdź, czy masz zadatki na florystę Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma kolce? Róża Berberys Kaktus Następne pytanie