Podlewam swoje anturium tą domową odżywką. Kwiaty pojawiają się po niej jeden za drugim. Naturalna odżywka do anturium

Dla wielu osób anturium to przepiękny kwiat doniczkowy. Jego kwiaty przypominają serca i zachwycają każdego. Roślina ta jest niezwykle popularna w naszym kraju. Nie jest ona trudna w pielęgnacji, ale wymaga odpowiedniego podejścia. Anturium lubi wilgoć i regularne podlewanie.

Naturalnie anturium pochodzi z Ameryki Południowej. W warunkach domowych najlepiej będzie rosło na stanowisku z rozproszonym światłem. Warto unikać bezpośrednich promieni słonecznych, które mogą poparzyć liście. Ważnym elementem pielęgnacji anturium jest podlewanie. W okresie wegetacji (od marca do września) należy to robić co około 3 dni, a zimą raz w tygodniu. Co ciekawe, anturium jest rośliną, której nie powinno się zraszać. Utrzymująca się na liściach woda może powodować ich brązowienie oraz pojawienie się plam grzybowych. Podłoże do anturium powinno być przepuszczalne i kwaśne o pH pomiędzy 4,5 a 5,5.

Domowa odżywka do anturium. Po niej kwiat będzie kwitł jak szalony

Domowe odżywki to kwiatów doniczkowych to świetny sposób na szybkie odżywienie roślin. Pamiętajmy, że kwiaty doniczkowe mają ograniczony dostęp do potrzebnych im substancji odżywczych. Warto zatem dostarczać je od zewnątrz. Szczególnie ważne jest to na początku sezonu wegetacji, gdy rośliny potrzebują większej dawki witamin oraz minerałów. W przypadku anturium świetnie sprawdzi się domowa odżywka z drożdży piekarskich. Są one bogate w potas, cynk, fosfor, a także w witaminy z grupy B. W przypadku roślin doniczkowych drożdże wzmacniają system korzeniowy oraz stymulują procesy wzrostu. Anturium po takiej odżywce będzie lepiej i dłużej kwitło. Wystarczy, że rozpuścisz 1 łyżeczkę świeżysz drożdży w 1 litrze wody i odstawisz na około 2 godziny. Po tym czasie odżywka jest już gotowa do użycia. Podlewaj nią anturium raz na dwa tygodnie. Pierwsze efekty zauważysz już po pierwszym użyciu.

