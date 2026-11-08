Stawiają ją na parapecie w sypialni wszyscy, którzy chcą spać spokojnie. Ta roślina wysysa z powietrza toksyny i zanieczyszczenia jak odkurzacz. Rośliny oczyszczające powietrze

W dobie rosnącego zanieczyszczenia powietrza, odkryj naturalne sposoby na poprawę jakości oddechu i stworzenie zdrowszego środowiska w Twoim domu.

Poznaj roślinę, która niczym żywy filtr skutecznie usuwa toksyny, reguluje wilgotność i wspomaga spokojny, głęboki sen.

Sprawdź, dlaczego to właśnie ona powinna znaleźć się na Twoim parapecie i zapewnij sobie lepszy wypoczynek każdej nocy!

Tę roślinę stawiają na parapecie w sypialni wszyscy, którzy chcą spać spokojnie

Posiadanie roślin doniczkowych w domu przynosi wiele dobrego. Nie tylko wspaniale ozdabiają wnętrza, ale też dbają o jakoś powietrza w pomieszczeniach. Już kilka lat temu, kiedy zrobiło się głośno o smogu w Polsce, ludzie zaczęli szukać sposobów, które pozwolą oczyścić powietrze w ich mieszkaniach, by chociaż w swoich czterech kątach móc oddychać pełną piersią. Niestety sezon grzewczy w Polsce jest równoznaczny z ogromnym zanieczyszczeniem powietrza. Skutecznym sposobem jest zainwestowanie w elektryczny oczyszczacz powietrza. Można również postawić na bardziej ekologiczne rozwiązania i postawić w pokojach rośliny oczyszczające powietrze. Usuwają z powietrza szkodliwe dla człowieka związki, między innymi: benzenu, formaldehydu, ksylenu, czy amoniaku. Jedną z nich jest sansewieria.

Sansewieria wysysa z powietrza toksyny i zanieczyszczenia jak odkurzacz

Sansewieria nazywana również wężownicą lub językami teściowej to roślina o wielu właściwościach prozdrowotnych, którą warto postawić w swojej sypialni. Oprócz tego, że wężownica doskonale oczyszcza powietrze, przez co jest idealna dla alergików, to także potrafi przetworzyć dwutlenek węgla w tlen i reguluje jego wilgotność w pomieszczeniu. Dodatkowo wysysa z powietrza toksyczne związki znajdujące się w powietrzu. Wśród nich znajduje się szkodliwy formaldehyd, który przyczynia się do problemów z oddychaniem, wywołuje bóle głowy, bezsenność oraz osłabia odporność. Sansewieria radzi sobie również z toksycznym benzenem, który jest obecny w lakierach i klejach.

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu

Poza sansewierią do roślin, które znakomicie oczyszczają powietrze w domu zaliczają się także:

Skrzydłokwiat,

Rapis wyniosły,

Bluszcz pospolity,

Paprotka,

Dracena obrzeżona,

Epipremnum złociste.

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