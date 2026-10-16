Do końca października podlewaj tym sansewierię, a zacznie rosnąć, niczym na defiladzie. Liście zrobią się sztywne i przestaną marnieć. Jesienna pielęgnacja sansewierii

Sansewieria, choć znana z łatwości uprawy, wymaga specjalnego jesiennego przygotowania, aby przetrwać zimę w doskonałej kondycji.

Zakończenie nawożenia do końca października i ograniczenie podlewania to klucz do jej prawidłowego przejścia w okres spoczynku.

Istnieje zaskakujący, domowy eliksir z batatów, który wzmocni jej korzenie i ochroni przed suchym powietrzem w sezonie grzewczym.

Sprawdź, jak prosto przygotować tę odżywkę i zapewnij swojej sansewierii zdrową zimę!

Jeszcze do końca października podlewaj tym sansewierię, a będzie cały czas w dobrej kondycji

Nazywana językiem teściowej lub wężownicą, sansewieria przez długi czas była uznawana na kwiat biurowy. Dobrze znosi braki w podlewaniu i nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. W Polsce najpopularniejszą odmianą jest Sansevieria trifasciata, która cechuje się płaskimi liśćmi. Obecne coraz więcej osób hoduje sansewierię w domach. Ceniona jest przede wszystkim ze względu na swoje właściwości oczyszczania powietrze. Świetnie usuwa toksyny z naszego otoczenia i sprawia, że powietrze jest lepszej jakości. Sansewieria nie potrzebuje specjalistycznej pielęgnacji, ale jak inne kwiaty doniczkowej, jesienią warto ją wzmocnić i przygotować do okresu spoczynku.

Profesjonalni hodowcy kwiatów doniczkowych zwracają uwagę, że rośliny te również podlegają naturalnemu kalendarzowi. Oznacza to, że gatunki kwitnące wiosną i latem, w zimnych miesiącach przechodzą w okres spoczynku. Sansewieria kwitnie rzadko i tylko okresie letnim. Niektórzy wskazują, że kwitnienie sansewierii związane jest ze stresem rośliny wynikającym ze zmiany otoczenia lub ze zbyt ciasnej doniczki.

Jesienna pielęgnacja sansewierii skupia się na wzmocnieniu jej liści oraz korzeni. W tym celu stosuje się nawozy wzmacniające i stymulujące. Ważne, aby aplikować je maksymalnie do końca października. W późniejszym okresie całkowicie zaprzestaje się nawożenia sansewierii i pozwala się roślinie rozpocząć okres spoczynku. W tym czasie ogranicza się również podlewanie do absolutnego minimum.

Jaką odżywkę zastosować do sansewierii w październiku?

Świetnym sposobem na jesienne wzmocnienie sansewierii będzie nawóz z batatów. Słodkie ziemniaki działają niczym naturalny eliksir wzmacniający. Obecny w batatach fosfor wzmacnia układ korzeniowy sansewierii i sprawia, że lepiej znosi ona zmiany pogodowe. Staje się bardziej odporna na suche powietrze, które jest jednym z wyzwań w czasie okresu grzewczego. Odżywka z batatów świetnie sprawdzi się właśnie w okresie jesiennym ponieważ delikatnie stymuluje odżywienie i regenerację rośliny, a nie powoduje przenawożenia, które mogłoby sztucznie pobudzić kwiat. Jak zrobić odżywkę z batatów do sansewierii? To bardzo proste. Wystarczy, że pokroisz około 100 gramów surowego batata i dolejesz 1 litr przegotowanej, ostudzonej wody. Całość należy dokładnie zblendować i przecedzić. Otrzymanym wywarem podlej sansewierię raz w październiku. Odżywka wzmocni kwiat i sprawi, że lepiej przetrwa ona zimę.

Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich? Trzykrtoki Stokrotki Paprotki Następne pytanie

12