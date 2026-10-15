Przed snem sypnij 4 łyżki do miseczki i postaw na parapecie w sypialni. Zwalczy wilgoć na oknach i będzie ci się lepiej spać. Rano okna będą suche. Sposób na zaparowane okna

Zaparowane okna i nadmierna wilgoć to powszechny problem, który w chłodne dni może prowadzić do rozwoju pleśni i negatywnie wpływać na zdrowie domowników.

Odkryj prosty, domowy sposób na suche szyby, wykorzystując składnik, który z pewnością masz w swojej kuchni, bez potrzeby drogich pochłaniaczy.

Sprawdź, jak zaledwie jedna miseczka postawiona na parapecie może skutecznie zwalczyć wilgoć, zapewniając świeże powietrze i zdrowe otoczenie w Twoim domu!

Domowy sposób na zaparowane okna. Połóż pochłaniacz wilgoci

Problem zaparowanych okien wraca jak bumerang, gdy tylko noce staną się chłodne, a w domach rozpoczyna się sezon grzewczy. Jedną z przyczyn jest oczywiście duża różnica temperatur po obu stronach szyby, ale także wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Para na szybach najczęściej pojawia się po nocy. I niestety wilgoć skrapla się na szybach, a potem spływa na parapet lub w uszczelki, a to często prowadzi do powstawania pleśni w okolicy okien. A to z kolei ma negatywny wpływ na zdrowie domowników. Dlatego najrozsądniej jest znaleźć skuteczny sposób na wilgoć na oknach i w sypialni, aby zapewnić sobie zdrowy sen. A jak to zrobić? Warto zastosować pochłaniacze wilgoci, które można również śmiało przygotować samodzielnie w domu i nie trzeba mieć do tego żadnych drogich składników.

Przed snem sypnij 4 łyżki do miseczki i postaw na parapecie w sypialni. Zwalczy wilgoć na oknach

Jednym z najlepszych naturalnych pochłaniaczy wilgoci jest sól gruboziarnista. Dlatego przed snem wsyp 4 łyżki soli do miseczki i postaw ją na parapecie w swojej sypialni, a rano okna będą suche. Najlepiej jest ustawić miseczkę z solą na noc, gdyż to właśnie wtedy okna są najbardziej podatne na zaparowanie, a dzięki temu będą suchutkie. Oczywiście jeśli wieczorem szyby będą zaparowane, to najpierw starannie osusz je za pomocą bawełnianej ściereczki.

Co zrobić, aby wilgoć nie osadzała się na oknach?

Wilgoć na oknach to problem, który pojawia się w wielu mieszkaniach, dlatego nie wolno zapominać o wietrzeniu domu. Wystarczy lekko uchylić okno na kilka minut. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. Jeśli chcesz skutecznie walczyć zaparowanymi oknami, to postaw na parapetach w swoim domu rośliny doniczkowe, które dobrze pochłaniają wilgoć. Zalicza się do nich między innymi: skrzydłokwiat, sansewieria, chamedora, czy zielistk

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie