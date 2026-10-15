Wrzuć 3 liście do szafki z mąką. Mole wyniosą się z niej szybciej niż tam przyleciały. Sposób na mole spożywcze

Mole spożywcze to podstępni szkodnicy, które szybko opanowują szafki kuchenne, niszcząc zapasy suchej żywności.

Istnieje prosty, domowy trik, który sprawi, że te uciążliwe owady wyniosą się szybciej niż się pojawiły.

Odkryj, jak zaledwie trzy liście mogą skutecznie odstraszyć intruzów i dowiedz się, jak raz na zawsze zabezpieczyć swoją kuchnię przed ich powrotem.

Wrzuć 3 liście do szafki z mąką. Mole wyniosą się z niej szybciej niż tam przyleciały

Mole spożywcze to szkodniki, które na pierwszy rzut oka wydają się niegroźne, jednak to tylko pozory. Ich larwy najczęściej bytują w suchej żywności. Często możesz przynieść je ze sklepu wraz z ryżem, kaszą lub mąką. Bardzo szybko roznoszą się po kolejnych produktach w szafkach kuchennych i przez to potem niezwykle ciężko się ich pozbyć. Jeśli zauważyłaś w swojej kuchni te małe owady, to musisz od razu działać i to kompleksowo. Oczywiście tu ważne jest staranne wysprzątanie każdego zakamarku szafek kuchennych, o czym przeczytasz poniżej. Kiedy szafki będą czyste, a produkty spożywcze dobrze zabezpieczone, wstawiamy je do szafek. Ale to nie koniec zwalczania moli spożywczych. Bardzo ważnym etapem jest zabezpieczenie kuchni przed ich ponowna inwazją. Tu warto zastosować zapachowe odstraszacze na mole spożywcze. Włóż do szafki z mąką i pozostałą suchą żywnością po 3 liście laurowe. Olejki eteryczne zawarte w liściach laurowych skutecznie odstraszają mole.

Sposób na mole spożywcze w kuchni. Wysprzątaj szafki

W pierwszej kolejności wyjmij wszystko z szafek kuchennych i umyj ich wnętrza wodą z mydłem, a po osuszeniu przetrzyj je octem. Pamiętaj także, aby zrobić porządek z produktami, które w tych szafkach przechowywałaś. Wszystkie produkty spożywcze, które były nieotwierane (te otwarte od razu wyrzuć do kosza), a zatem nie ma ryzyka, że w nich zamieszkały owady, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach. I teraz ważna rada - jeśli nie chcesz, aby mole spożywcze wróciły do Twojej kuchni, pamiętaj, aby do pojemników z sypkimi produktami zawsze wsypać łyżeczkę soli. Wynika to z faktu, że te trudne do wytępienia owady nie znoszą soli, a więc jej obecność będzie je skutecznie wypędzać z jedzenia i szafek kuchennych.

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