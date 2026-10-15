Polacy radośnie stawiają ten kwiat na swoich parapetach, a nie wiedzą, że wyciąga on z nich, co najlepsze. Dusi atmosferę w domu i sprawia, że pech nie odstępuje ich na krok

Czy wiesz, że niektóre popularne kwiaty doniczkowe, według starych wierzeń, mogą przyciągać do Twojego domu pecha i negatywną energię? Monstera, choć modna, jest wskazywana jako roślina zaburzająca harmonię i sprzyjająca konfliktom, a także toksyczna dla domowych zwierząt. Odkryj jednak jej zaskakujące, udowodnione naukowo zalety i dowiedz się, czy mimo wszystko warto ją mieć w swoim wnętrzu!



Pechowe kwiaty doniczkowe.Tak przyciągamy do siebie pech?

Magiczna moc kwiatów wywodzi się z dawnych lat, starożytnych obrzędów oraz przesądów. Zostało to jednak tak silnie zakorzenione w naszej kulturze, że do dzisiaj wiele roślin ma jasne skojarzenia. Chryzantemy kojarzą się z cmentarzami i szacunkiem wobec zmarłych, róże oznaczają miłość, a storczyki w krajach azjatyckich mogą przyciągać szczęście. Magiczne znaczenie roślin to jednak nie tylko przepis na pomyślność. Niektóre z popularnych roślin doniczkowych mogą bowiem przyciągać pecha i niszczyć atmosferę w domu.

Jedną z roślin doniczkowych, która ma silne, negatywne skojarzenia jest monstera. To jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, który jest cenione przez hodowców przede wszystkim z uwagi na swoje duże, dziurawe liście. Okazuje się jednak, że coś, co może kojarzyć się z egzotyką, może być także powodem niezbyt udanych przesądów. Według niektórych wierzeń i zasad feng shui monstera nie jest najlepszym kwiatem do uprawy w domu. Jej dziurawe liście mogą bowiem zaburzać harmonię i generować negatywną energię. W tradycyjnej chińskiej sztuce aranżacji przestrzeni dąży się do harmonii i pełni. Dziury w liściach mogą być interpretowane jako symbol ubytków, braków lub "rozpadu" energii Chi, co ma prowadzić do zakłócenia równowagi i pojawienia się problemów w życiu domowników.

Monstera ma zmieniać wibracje w całym domu, dawać poczucie dusznej atmosfery i sprzyjać kłótniom domowników. Szczególnie jej moc staje się nieszczęśliwa, gdy stoi blisko drzwi lub okien. Dodatkowo, negatywne działanie monstery potęgowane jest przez fakt, że jej liście są silnie trujące dla zwierząt i małych dzieci. Połknięcie liści monstery powoduje zatrucia i podrażnienia błon śluzowych.

Nie tylko pech. Monstera posiada też pozytywne właściwości

Dla tych, którzy nie wierzą w przesądy, mamy tez dobrą wiadomość. Monstera uważana jest za jeden z kwiatów doniczkowych, który doskonale oczyszcza powietrze z toksyn. Badania przeprowadzone przez NASA w 1989 roku wykazały, że monstera usuwa z powietrza trujące związki. Toksyny, takie jak benzen, formaldehyd czy trichloroetylen przenikają w duże liście monstery oczyszczając tym samym powietrze w pomieszczeniu. Te substancje, powszechne w naszych domach, mogą pochodzić z farb, klejów czy detergentów, a ich redukcja przyczynia się do poprawy jakości powietrza i naszego ogólnego samopoczucia.

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie

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