Numerolodzy mówią, że ten numer mieszkania przyciąga pecha. Ta energia może blokować Twoje szczęście. Sprawdź, co numer mieszkania mówi o Twoim życiu

Najbardziej pechowy numer mieszkania. Jego energia może zsyłać nieszczęścia

Numerologia to dziedzina ezoteryki, która ma tysiące lat. Już w czasach starożytnych ludzie dopatrywali się ukrytego znaczenia w cyfrach. Wierzyli, ze właśnie liczy i kody stanowią język bogów, odczytując go można poznać przyszłość. W numerologii każdego człowieka za najważniejszą uznaje się cyfrę z daty urodzin. Wylicza się ją sumując wszystkie cyfry z daty narodzin. Otrzymany wynik jest indywidualną cyfrą każdego człowieka. Jego moc i energia są niezmienne przez całe życie. Nieco inaczej jest z numerem mieszkania. Ten może się zmieniać. Numer mieszkania w numerologii ma znaczenie ponieważ to właśnie dom jest miejscem, w którym spędzamy najwięcej czasu. Energia Jego numeru wpływa na nas codziennie i może oddziaływać na podejmowane decyzję. Niektóre cyfry bardziej od innych nadają się na idealne mieszkanie. W innych energia może być niekorzystna. Za jedno z najbardziej pechowym mieszkań w numerologii uchodzą te, które w numerze mają cyfrę 4. Może ona być pechowa. W krajach azjatyckich cyfra traktowania jest jak 13-tka w naszej kulturze. Jej fonetyczna wymowa z języku chińskim brzmi bardzo podobnie jak słowo śmierci. Cyfra 4 w numerologii stanowi połączenie wszystkich żywiołów. Jest bardzo dynamiczna i może sprowadzać chaos. Z drugiej strony cyfra 4 to także uległość i oddane tradycji. Mieszkanie o tym numerze może często zaburzać energię jego mieszkańców. Narażani będą oni na wahania nastrojów oraz zmienne emocje. Cyfra 4 może powodować zmęczenie oraz wewnętrzny niepokój.

To najszczęśliwsze numery mieszkania. Numerologia wskazała, pod jakim numerem najlepiej mieszkać

Na przeciwległy biegunie do mieszkania z numerem 4 jest to z cyfra 9. Stanowi ona świetną przestrzeń dla rodzin. Oznacza Wielką duchowość oraz inne intuicję. Przynosi domownikom zrozumienie oraz harmonię. Łagodzi konflikty i poprawia napiętą atmosferę.

Również mieszkania z cyfrą 8 uchodzą za szczęśliwa. Numerologiczna cyfra 8 to sukces finansowy i umiejętność zarządzania pieniędzmi. Mieszkania o tym numerze sprzyjają pomnażaniu gotówki i pomagają osiągnąć stabilność finansową.

Dla młodych osób numerologia wskazuje mieszkania z cyfrą 1. Skupia się ona na rozwoju oraz samodoskonalenia. Pomaga w realizowaniu wyzwań i kumuluje energię na własne potrzeby. Numerologiczna cyfra 1 to chęć zwycięstwa oraz pokazania swojej siły.

Numerologia wskaże piękne cytaty dopasowane do Twojej daty urodzenia