Numerologia wskaże książki, jakie powinieneś przynajmniej raz w życiu przeczytać. Przepowiednia numerologiczna dopasuje ulubioną książkę do Twojej daty urodzenia oraz osobowości. Sprawdź, który tytuł jest dla Ciebie

Przepowiednia numerologiczna wybierze Ci książkę. Sprawdź, jaka pozycja jest dla Ciebie

Od tysięcy lat numerologii fascynuje ludzi. W starożytności traktowana jak nauka i stawiania na równi z matematyką, dzisiaj jest formą zabawy i dodatkiem do klasycznych horoskopów. W czasach antycznych ludzie wierzyli, że za pomocą łamania szyfrów cyfr i liczb można poznać boskie plany i swoją przyszłość. W numerologii najważniejszym ciągiem cyfr dla każdego człowieka jest data urodzenia. To niezmienny ciąg, który towarzyszy nam przez całe życie. Data urodzenia w numerologii stanowi przepowiednię, a za jej pomocą można obliczyć inne aspekty naszego życia. My postanowiliśmy sprawdzić, jakie książki przypisane są poszczególnym liczbom.

Zanim przejdziesz do listy książek najpierw oblicz swoją numerologiczną cyfrę. To bardzo proste. Wystarczy, że dodasz do siebie wszystkie cyfry z daty urodzenia. Jeżeli otrzymasz wynik dwucyfrowy to ponownie dodaj do siebie cyfry. Wyjątkiem są liczby mistrzowskie, czyli 11,22 oraz 33. Osiągnięta suma jest Twoją cyfrą numerologiczną. Kiedy już masz cyfrą to sprawdź poniżej, jaka książka jest do niej przypisana.

Książka dla numerologicznej jedynki

"Małe kobietki" Louisy May Alcott, - to autobiograficzna powieść z XIX wieku sprawi, że Twoje serce zabije mocniej, a ty znajdziesz tam coś o sobie.

Książka dla numerologicznej dwójki

"Władca Pierścieni" J.R.R Tolkien - ta epicka powieść o walce dobra ze złem pomoże Ci podejmować właściwe decyzje.

Książka dla numerologicznej trójki

"Nędznicy" Wiktora Hugo - odkryjesz w niej odpowiedzi na wiele pytań i zrozumiesz wiele swoich emocji.

Książka dla numerologicznej czwórki

"Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa. Ta nietuzinkowa powieść pomoże Ci przetrwać trudne chwile i sprawi, że Twój umysł otworzy się na nowe.

Książka dla numerologicznej piątki

"1984" George'a Orwella. Ta pozycja pomoże Ci zrozumieć otaczający Cię świat i mechanizmy, które rządzą ludźmi oraz polityką.

Książka dla numerologicznej szóstki

"Sto lat samotności" Gabriela Garcíi Márqueza. To będzie Twoja osobista i magiczna przygoda, która będzie Ci towarzyszyć przez cały życie.

Książka dla numerologicznej siódemki

"Gdzie śpiewają raki" Delii Owens. Ta książka doda Ci odwagi i pomoże przejść przez najtrudniejsze chwile w życiu.

Książka dla numerologicznej ósemki

"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wiele swoich pytań.

Książka dla numerologicznej dziewiątki

"Duma i uprzedzenie" Jane Austen. Będzie to Twoja osobista odskocznia od świata rzeczywistego.