Sypnij 4 łyżki do zatkanego zlewu i zalej. Zalegające resztki spłyną do rur i w końcu odpływ będzie drożny. Sposób na zatkany zlew

Zatkany zlew i brzydki zapach z odpływu to powszechne problemy, które skutecznie rozwiążesz, unikając kosztownych interwencji hydraulika.

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Jak odetkać zlew? Domowe sposoby usuną brzydki zapach i resztki z rur

Kiedy podczas zmywania naczyń zauważasz, że woda coraz wolniej spływa do rur, nie panikuj. Niestety zatkany zlew to częsty problem i w zasadzie nieunikniony. Resztki jedzenia, które spływają w rury podczas zmywania naczyń z czasem gromadzą się i zatykają rurę. Czasem bywa tak, że zatkany zlew bardzo utrudnia codzienne zajęcia, dlatego koniecznie jest natychmiastowe działanie. Oczywiście sposobów na odetkanie zlewu jest kilka - można użyć popularnego środka udrożniającego rury lub po prostu wezwać hydraulika. Jednak w sytuacji, gdy woda po prostu wolnej spływa do odpływu, a nie stoi w zlewie, warto wypróbować pewien domowy sposób na zatkany zlew, który nie tylko usunie z rur złogi, ale tym samym usunie z odpływu brzydki zapach. Jedyne czego potrzebujesz to soda oczyszczona, ocet i ewentualnie płyn do naczyń.

Sypnij 4 łyżki do zatkanego zlewu i zalej. Zalegające resztki spłyną do rur

Aby skutecznie odetkać zlew kuchenny wlej do odpływu 1 łyżeczkę płynu do naczyń, wsyp 4 łyżki sody oczyszczonej i zalej 100 ml octu. Następnie zatkaj ściereczką odpływ i otwór przelewowy. Po 15 minutach zalej gorącą wodą i gotowe. Taka mieszanka nie tylko znakomicie usunie złogi z resztek jedzenia i tłuszczu z rur, ale też zneutralizuje brzydkie zapachy wydostające się z rur. Oczywiście pamiętaj, że zanim zaczniesz robić aktywną pianę, poczekaj, aż woda ze zlewu całkowicie spłynie do odpływu.

Sposób na brzydki zapach z odpływu w zlewie

Innym dosyć uciążliwym problemem w kuchni jest nieprzyjemny zapach wydostający się z odpływu w zlewie. Może być to spowodowane resztkami jedzenia zalegającymi w rurach, ale też przyczyna może tkwić bezpośrednio pod kratką w odpływie zlewu. Warto je raz na jakiś czas starannie wyczyścić. Najpierw należy odkręcić sitko do odpływu i zasypać to miejsce sodą, dodać odrobinę płynu do naczyń, wody, a następnie dokładnie wyszorować. Kiedy będzie czyste, sitko umieszczamy z powrotem na swoim miejscu i gotowe. Od tej pory staraj się raz w tygodniu powtarzać ten zabieg, a raz na zawsze pozbędziesz się brzydkiego zapachu ze zlewu.

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