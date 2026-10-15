Zakaz na drzwi balkonowe w bloku? Mieszkańcy narzekają, że muszą być zamknięte

Wybór piętra mieszkania jest często niedoceniany, choć ma ogromny wpływ na komfort i bezpieczeństwo codziennego życia, wpływając na wiele aspektów.

Mieszkańcy parterów zmagają się z podwyższonym ryzykiem włamań i koniecznością ciągłego zamykania okien, co często wynika z zaniedbań sąsiadów.

Zastanawiasz się, na którym piętrze mieszka się najbezpieczniej i najwygodniej? Poznaj opinię ekspertów i uniknij typowych problemów!

Drzwi i okna zawsze muszą być zamknięte? O tym mało, kto mówi

Piętro mieszkania raczej nie jest pierwszym aspektem, na jaki zwracamy uwagę podczas szukania nowego mieszkania. Na ten element najczęściej nacisk kładą rodziny z małymi dziećmi oraz osoby starsze i niepełnosprawne. Dla większości osób ważniejsza jest, cena, metraż oraz lokalizacja. Tymczasem specjaliści od nieruchomości przekonują, że odpowiednie dobranie kondygnacji do naszych preferencji oraz stylu życia ma ogromne znaczenie. Wpływa to bowiem na nasze życie o wiele bardzie niż nam się wydaje. Wybrane piętro mieszkania to przede wszystkim dostęp do windy, problemy z działaniem warunków atmosferycznych (na przykład silne promienie słoneczne latem), a także konieczność zabezpieczenia balkonu. Dla wielu osób jednym z chętniej wybieranych kondygnacji dla wymarzonego mieszkania jest parter. Okazuje się jednak, że i tam jest sporo problemów.

Raporty policji wskazują, że mieszkańcy parterów są bardziej narażeni na włamania do mieszkań niż inni. Do ich domów najłatwiej się dostać. Często osoby mieszkające na parterach zwracają uwagę, że inni mieszkańcy nie dbają o wspólne bezpieczeństwo, tak jak oni. Oznacza to przede wszystkim niezamykanie drzwi wejściowych do klatek schodowych. Warto pamiętać, że to właśnie one stanowią pierwszą linie naszej ochrony. - Sąsiedzi notorycznie wieczorami zostawiają otwarte drzwi frontowe do klaski. Codziennie muszę schodzić i je zamykać. Moje prośby i apele na nic się zdają - mówi jedna z mieszkanek warszawskiego osiedla na Bemowie. Dodatkowo osoby mieszkające na parterze zwracają uwagę, że nie mogą pozostawiać otwartych drzwi balkonowych i okien na noc. Do niskich kondygnacji łatwo się dostać. Bliskość gruntu zapewnia również szybką drogę ucieczki, minimalizując ryzyko złapania. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko zamykać okna i drzwi, ale także dbać o widoczność wokół budynku.

Na którym piętrze mieszka się najlepiej?

Eksperci wskazują, że teoretycznie najmniej problemowe są mieszkania na kondygnacjach od drugiego do czwartego. Nie są one bowiem narażone na problemy mieszkańców parteru, ale tez w przypadku awarii windy, łatwo je się na nie dostać schodami.

Wybór piętra mieszkania to jednak indywidualna kwestia zależna od naszych, wybranych potrzeb.

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