Wystarczą 3 łyżki tego przeterminowanego proszku do doniczki ze skrzydłokwiatem, a liście znów będą sprężyste i zielone niczym nadzieja. Jesienny nawóz do skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat, ceniony za oczyszczanie powietrza, zimą potrzebuje specjalnej pielęgnacji, by zachować sprężyste i zdrowe liście.

Niskie temperatury, przeciągi i suche powietrze osłabiają rośliny, dlatego ich prawidłowe odżywienie jest kluczowe dla zdrowia i witalności.

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Rób to ze skrzydłokwiatem przez całą zimę, a jego liście zrobią się sprężyste i zielone

Skrzydłokwiat (Spathiphyllum) to jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, jakie można spotkać w polskich domach. Ceniony jest z uwagi na swoje właściwości oczyszczania powietrza. Nawet badania NASA dowiodły, że skrzydłokwiat może skutecznie oczyszczać powietrze z wielu toksyn.

Jesień i zima to szczególny czas w uprawie roślin doniczkowych. Z jednej strony w tym okresie kwiaty przechodzą w stan spoczynku i regeneracji, a z drugiej zmienne warunki w domu mogą skutecznie osłabić kondycje pędów oraz korzeni. Przeciągi, zmienna temperatura w parapetach, a także wysuszone od grzejników powietrze często stanowią szkodliwe warunku dla najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Eksperci od uprawy roślin wskazują, że właśnie jesienią i zimą warto stosować odżywki wzmacniające. Najlepiej w tym celu sprawdzają się domowe nawozy ponieważ zawierają one niewielkie ilość składników aktywnych, przez co ryzyko przenawożenia jest minimalne. Tego rodzaju odżywki najlepiej jest stosować raz w miesiącu. Dzięki temu roślina utrzyma prawidłowy poziom kondycji oraz odporności.

W przypadku skrzydłokwiatu najlepiej sprawdzi się zwykłe mleko w proszku. Wystarczy, że rozpuścisz trzy łyżki w wodzie i raz w miesiącu podlejesz tym kwiat. Co ciekawe, możesz użyć nawet przeterminowanego mleka (nie traci ono swoich właściwości). Mleko w proszku zawiera wiele cennych mikroelementów, które wzmacniają i odżywiają roślinę, od korzeni po liście. Przed podlaniem skrzydłokwiatu odżywką delikatnie zwilż podłoże. Stosowanie nawozu na wysuszoną glebę może prowadzić do uszkodzeń korzeni. Odżywkę na bazie mleka w proszku stosuj przez całą zimę, aż do wiosny. Wtedy możesz zintensyfikować nawożenie, a także wprowadzić odżywki zawierające azot.

Jeśli nie masz mleka w proszku, możesz sięgnąć po inne delikatne, domowe nawozy, idealne na zimę. Skrzydłokwiat doceni również wodę po gotowaniu jajek (ostudzoną!), bogatą w wapń, lub rozcieńczony napar z fusów kawy, który lekko zakwasi podłoże i dostarczy azotu. Dobrym pomysłem jest także woda po płukaniu ryżu, zawierająca skrobię i witaminy z grupy B. Pamiętaj, by wszystkie domowe roztwory były bardzo rozcieńczone i stosowane oszczędnie, aby uniknąć szoku dla rośliny w okresie spoczynku.

Jak pielęgnować skrzydłokwiat jesienią i zimą?

Skrzydłokwiat najlepiej ustawiać w jasnym stanowisku, ale bez bezpośrednich promieni słonecznych. Mogą one popalić liście i sprawić, że będą się one zawijały. Co ważne, skrzydłokwiat nie lubi ciągłego przestawiania doniczki, a także przeciągów. Zimą należy trzymać go z dala od okien. Nie wolno zapominać o regularnym podlewaniu. Woda powinna być dostarczania w niewielkich ilościach, aby nie przelać rośliny. Eksperci wskazują, że do podlewania skrzydłokwiatu należy wykorzystywać przegotowaną i odstaną wodę, która zawiera mniejszą ilość wapnia oraz magnezu.

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