To ostatni dzwonek by pobudzić skrzydłokwiat do kwitnienia. We wrześniu podlej go tą odżywką. Szybko pojawią się nowe kwiaty, a liście będą zielone niczym majowa łąka

Przyczyny problemów ze skrzydłokwiatem: Artykuł omawia, dlaczego skrzydłokwiat może nie kwitnąć, żółknąć lub usychać, wskazując na takie czynniki jak niewłaściwe oświetlenie, złe nawożenie, twarda woda, nadmierne podlewanie, suche powietrze i szkodniki.

Domowe odżywki dla skrzydłokwiatu: W tekście znajdziesz przepisy na domowe odżywki, m.in. z fusów po kawie (do wzmocnienia i zakwaszenia gleby), z tabletek Aspargin (źródło magnezu i potasu) oraz z popiołu drzewnego (dla kwitnienia i wzrostu).

Sposoby na żółte liście: Artykuł podpowiada, jak radzić sobie z żółknącymi liśćmi skrzydłokwiatu, np. poprzez podlewanie wodą z zardzewiałymi gwoździami (źródło żelaza) oraz regulację podlewania i oświetlenia.

Zapewne nieraz słyszałaś lub słyszałeś, że skrzydłokwiat jest banalnie prosty w uprawie. Nie trzeba być znakomitym ogrodnikiem, by kwiat rósł bujnie zielony, a do tego kwitł jak szalony. Niestety nie zawsze tak jest. Czasami skrzydłokwiat żółknie, brązowieje, a nawet usycha. W dodatku zdarza się, że nie kwitnie latami. Niestety bywa, że chcąc jak najlepiej dla roślin doniczkowych, przesadzamy z podlewaniem i nawożeniem. A to może być jedna z przyczyn, dlaczego skrzydłokwiat marnieje.

Dlaczego skrzydłokwiat nie kwitnie? Przyczyny

Skrzydłokwiat w naturze rośnie w cieniu lasów tropikalnych. Dlatego chcąc cieszyć się okazałymi kwiatami, trzeba spełnić podobne wymagania. Jeśli skrzydłokwiat nie kwitnie, to najprawdopodobniej źle odczytaliśmy zalecenia dotyczące pielęgnacji. W naturalnym środowisku roślina jest osłonięta od ostrych promieni słonecznych, ale ma dostęp do jasnego światła. Dlatego najczęstszym powodem braku kwiatów jest za ciemne stanowisko. Nie wolno także ustawiać go na nasłonecznionym parapecie. Ostre światło jest szkodliwe dla rośliny. Kolejnym powodem, przez który skrzydłokwiat nie kwitnie, może być złe nawożenie. Zamiast stosować bogatą w azot odżywkę do roślin zielonych lepiej zasilić kwiat preparatem do roślin kwitnących. Można zastosować także domowe preparaty, o których piszemy poniżej. Kolejną przyczyną braku kwiatów jest podlewanie twardą wodą.

Żółte liście skrzydłokwiatu. Przyczyny

Brak kwiatów to nie jedyny problem miłośników tej rośliny. Skrzydłokwiat, choć mało wymagający, czasami żółknie lub brązowieje. Piękne, duże soczyście zielone liście marnieją w oczach z kilku powodów. Ogrodnicy radzą w takich sytuacjach w pierwszej kolejności przeanalizować sposób podlewania. Skrzydłokwiat nie lubi wysokiej wilgotności podłoża. Najlepszym momentem na podlewanie jest czas, w którym zauważymy, że ziemia jest wyraźnie sucha, a liście delikatnie się obniżają. Kiedy gleba jest stale wilgotna, dochodzi do gnicia systemu korzeniowego, co objawia się żółknięciem i brązowieniem liści. Żeby uratować roślinę, trzeba ją przesadzić do nowej ziemi, wcześniej usuwając uszkodzone korzenie. Czasami także od nadmiernego podlewania na ziemi tworzy się pleśń. Można ja usunąć przy użyciu cynamonu. Kolejną przyczyną żółknięcia liści skrzydłokwiatu może być intensywne oświetlenie. Wtedy lepiej przenieść doniczkę w na mniej nasłonecznione, ale wciąż jasne stanowisko. Oprócz opisanych powyżej przyczyn żółknięcia skrzydłokwiatu warto zwrócić uwagę także na przeciągi. Szczególnie zimą nie powinniśmy narażać rośliny na chłodne powietrze. Skrzydłokwiat może także żółknąć zakatowany przez przędziorki albo po prostu dlatego, że liście są już stare. Wtedy należy usunąć starzejące się części rośliny.

Dlaczego skrzydłokwiat usycha na końcach liści?

Jeśli skrzydłokwiat jest odpowiednio pielęgnowany, a mimo to liście żółkną i brązowieją, winne może być suche powietrze. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej jesienią i zimą, kiedy w mieszkaniu działają kaloryfery. Gdy powietrze jest za suche, końcówki liści zaczynają zasychać. Żeby uniknąć dalszego uszkodzenia trzeba każdego dnia zraszać roślinę miękką wodą w temperaturze pokojowej. Przyczyną brązowienia liści może być także nadmierne nawożenie. Skrzydłokwiat warto wzmacniać raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września.

Fusy do skrzydłokwiatu. Domowa odżywka

Jeśli spełniamy wszystkie podstawowe zasady pielęgnacji rośliny, a skrzydłokwiat mimo to nie kwitnie, musimy sięgnąć po odżywkę. Na początek można spróbować domowego sposobu z fusami po kawie. Zawierają azot, potas, fosfor oraz niewielkie ilości wapnia, magnezu, żelaza i cynku, a więc składników cennych dla wzrostu rośliny. Dzięki takiej odżywce wzbogacamy glebę i lekko ją zakwaszamy. Skrzydłokwiat staje się bujnie zielony i zdrowo kwitnie. Żeby przygotować domową odżywkę do kwiatów, wystarczy zmieszać fusy z ziemią doniczkową w proporcji 1:5. Łyżka fusów na pięć łyżek ziemi. Taką mieszanką posypujemy wierzch doniczki. Drugim sposobem jest roztwór do podlewania. Dwie łyżeczki fusów po kawie mieszamy z litrem odstanej wody. Taką mieszanką podlewamy skrzydłokwiat dwa razy w miesiącu. Ważne jednak, by do odżywki wykorzystać fusy z ekspresu lub filtrów.

Wzmacniająca odżywka do skrzydłokwiatu

Gdy na liściach pojawią się brązowe lub żółte plamy, sięgnij do apteczki lub kup w aptece magnez z potasem. Jednym z najtańszych i najpopularniejszych preparatów tego typu jest Aspargin. Tabletki zawierają mieszaninę soli magnezowej i potasowej kwasu asparaginowego, które mają działanie wzmacniające. Żeby przygotować domową odżywkę do skrzydłokwiatu, wystarczy jedna tabletka rozpuszczone w szklance odstanej wody. Taką miksturą podlej roślinę 2-3 razy z rzędu. Ochronnie preparat można stosować raz w miesiącu.

Zimowa odżywka do skrzydłokwiatu

Jedną z najlepszych domowych odżywek do skrzydłokwiatu jest popiół drzewny, dlatego, jeśli palisz drewnem w kominku, nie wyrzucaj tego, co zostanie, gdy ogień zgaśnie. Popiół drzewny jest bogaty w potas i fosfor, które wspomagają kwitnienie i zdrowy wzrost roślin. Wsyp dwie łyżeczki popiołu drzewnego do ziemi w doniczce i dokładnie wymieszaj. Możesz też przygotować wodę do podlewania skrzydłokwiatu z dodatkiem popiołu w proporcach 2:1. Czyli dwie szklanki wody szklanka popiołu. Pamiętaj jednak, by takiej odżywki nie stosować częściej niż dwa razy w miesiącu. Nadmiar składników odżywczych może przyczynić się do żółknięcia liści.

Skrzydłokwiat ma żółte liście? Pomogą zardzewiałe gwoździe. Zalej wodą, odczekaj i podlej skrzydłokwiat

Istnieje wiele domowych sposobów na uratowanie marniejącego skrzydłokwiatu. Można podlewać go wodą z cukrem albo użyć zardzewiałych gwoździ. Ten sposób, choć brzmi dziwnie, to pomaga w rozwiązaniu problemu niedoboru żelaza powodującego żółknięcie liści. Żeby przygotować taki domowy nawóz, wystarczy garść zardzewiałych gwoździ (lub innych zardzewiałych przedmiotów), które zalewamy dwoma litrami wody. Po tygodniu odcedzamy, a uzyskany płyn rozcieńczamy z trzema litrami wody. Takim roztworem podlewamy skrzydłokwiat raz w tygodniu.

ZOBACZ TEŻ: Grudnik szykuje się do sezonu. Ta odżywka sprawi, że szlumbergera będzie kwitła jak szalona. Zasady pielęgnacji grudnika