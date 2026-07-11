Fatalna wiadomość dla milionów Polaków. Rząd nie zmieni przepisów, a Polacy stracą dzień wolny

Kalendarz na 2026 rok nie przyniesie wielu długich weekendów, a szczególnie rozczarowujący okaże się listopadowy.

Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, co oznacza, że miliony pracowników nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Rząd potwierdza brak zmian w przepisach. Sprawdź, dlaczego cmentarze będą oblężone i za które święta w 2026 roku przysługuje Ci dzień wolny!

1 listopada 2026 bez dodatkowego dnia wolnego. Rząd nie planuje zmian

Kalendarz na 2026 rok nie rozpieszcza osób liczących na długie weekendy. Jednym z najbardziej odczuwalnych przypadków będzie Wszystkich Świętych. W przyszłym roku 1 listopada przypada w niedzielę, dlatego pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego.

Obowiązujące przepisy przewidują rekompensatę wyłącznie wtedy, gdy święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę. Jeżeli wypada w niedzielę, dodatkowy dzień wolny nie przysługuje. Takie zasady obowiązują od lat i – jak wynika ze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – nie zostaną zmienione.

Wszystkich Świętych 2026. Cmentarze mogą zostać oblężone

Brak możliwości wydłużenia weekendu może sprawić, że wielu Polaków zdecyduje się odwiedzić groby bliskich właśnie 1 listopada. To oznacza znacznie większy ruch na drogach prowadzących do największych nekropolii oraz problemy z parkowaniem.

W poprzednich latach rozłożenie wizyt na kilka dni pozwalało częściowo ograniczyć tłok. Tym razem wszystko wskazuje na to, że kulminacja nastąpi jednego dnia. Kierowcy powinni przygotować się na wydłużony czas przejazdu, a komunikacja miejska w wielu miastach może kursować według specjalnych rozkładów.

Była petycja o zmianę prawa. Resort odpowiedział

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła petycja, której autorzy proponowali, aby dodatkowy dzień wolny przysługiwał również wtedy, gdy święto ustawowe wypada w niedzielę.

Resort nie zamierza jednak zmieniać obowiązujących przepisów. W uzasadnieniu wskazano, że niedziela już jest ustawowym dniem wolnym od pracy, dlatego nie ma podstaw do przyznawania kolejnego dnia wolnego w zamian. Takie rozwiązanie – zdaniem ministerstwa – pozostaje zgodne z zasadami organizacji czasu pracy wynikającymi z Kodeksu pracy.

Za które święta w 2026 roku będzie można odebrać dzień wolny?Inaczej wygląda sytuacja w przypadku świąt przypadających w sobotę. W 2026 roku będą to:

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Za te dni pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny wyznaczony przez pracodawcę w obowiązującym okresie rozliczeniowym. W administracji rządowej wyznaczono już konkretne terminy odbioru wolnego – 14 sierpnia i 28 grudnia.

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