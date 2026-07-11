Wpuść 20 kropli do ciepłej wody i umyj płytki podłogowe. Zalśnią aż przetrzesz oczy ze zdumienia. Bez smug i plam. Mycie płytek bez smug

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-11 5:29

Wiele pań domu zastanawia się jak myć płytki, aby były perfekcyjnie czyste, bez plam i smug. Bo choć jest to proste zadanie, często mimo największych starań okazuje się, że podłogi wcale nie są tak czyste, jakbyśmy tego oczekiwali. Dlatego zanim zabierzesz się za mycie płytek podłogowych, wpuść do ciepłej wody 20 kropli i zamocz w tym mopa. Kafelki zalśnią aż przetrzesz oczy ze zdumienia.

Niebieski płaski mop na mokrych, jasnych płytkach podłogowych. O skutecznym myciu bez smug przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
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Mycie płytek podłogowych bez smug. Jak skutecznie usunąć plamy?

Nie jest żadną tajemnicą fakt, że płytki podłogowe bardzo szybko ulegają zabrudzeniom, które potem naprawdę ciężko usunąć. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie robimy tego regularnie lub nie usuwamy powstałych plam na bieżąco. Nie każdy też zdaje sobie sprawę, że mycie płytek zwykłym mopem z wodą, sprawia, że na kafelkach powstają zacieki z wody i co najgorsze - tłuste smugi. A chyba każdy z nas pragnie, aby płytki podłogowe były czyste bez smug. Wtedy decydujemy się na wycieranie ich na sucho tuż po umyciu mopem. Jednak problem tkwi w tym, że na podłodze gromadzi się kurz, piach, ale też powstają tłuste plamy. Dlatego niezwykle ważne jest stosowanie dobrego płynu do mycia płytek, który poradzi sobie z najbardziej uporczywym brudem i nie będzie go rozmazywać po powierzchni, tworząc smugi.

Przepis na płyn do mycia płytek. Wpuść 20 kropli do ciepłej wody i umyj płytki podłogowe

Do mycia płytek zdecydowanie odradza się stosowania silnych detergentów, środków zawierających amoniak, wybielaczy oraz szorstkich past i proszków. Mogą one zmatowić powierzchnię kafelków i pozbawić je blasku. To czym w takim razie powinno się myć płytki, aby były czyste i bez smug? Dobry płyn do mycia płytek można przygotować na bazie wody, octu i olejku eterycznego. Ocet to środek, kótry doskonale odtłuszcza powierzchnie, usuwa z nich brud, a dodatkowo ma właściwości odkażające, co przyda się zwłaszcza w przypadku mycia płytek podłogowych. Jeśli chcesz myć płytki octem, to najpierw wymieszaj go z wodą. Wlej szklankę octu do 3 litrów letniej wody i wpuść 20 kropli ulubionego olejku eterycznego, który rozniesie po mieszkaniu łady zapach i zneutralizuje woń octu. Tym roztworem umyj płytki. Od razu zauważysz, że będą nie tylko czyste, ale też odzyskają połysk.

Zasady mycia płytek podłogowych

Oprócz zastosowania skutecznego płynu do mycia płytek podłogowych, warto pamiętać tez o kilku zasadach, dzięki którym na ich powierzchni nie pojawią się smugi ani zacieki. Po pierwsze zanim przystąpisz do mycia, dokładnie odkurz podłogi. Następnie pamiętaj też, aby starannie wyżymać mopa lub ściereczkę, którą myjesz płytki. Dzięki temu nie będzie ona zostawiać zacieków z wody.

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