Odkąd myję płytki z połyskiem tym płynem lśnią bez smug i zacieków. Wystarczy 1 tabletka na 3 litry wody i mop. Mycie kafelków z połyskiem

Odkąd wieczorem zaczęłam palić palić takie kadzidła, to może życie stało się lepsze. Każdego dnia rozpalam to i przechodzę po całym domu. Dlaczego warto palić rozmaryn?

Odkąd myję płytki z połyskiem tym płynem lśnią bez smug i zacieków

Mycie płytek z połyskiem to wbrew pozorom spore wyzwanie. Zwłaszcza w sytuacji, gdy robimy to zwykłym mopem, na kafelkach powstają zacieki z wody. Wówczas wiele osób, które pragną mieć płytki bez smug, wyciera je na sucho. Jednak to dodatkowa praca, jaką należy wykonać podczas porządków domowych. Można zastosować specjalne płyny do mycia podłóg, które są skuteczne w przypadku czyszczenia zabrudzeń, jednak należy pamiętać, aby dokładnie wyżymać mopa z wody, aby podczas mycia nie powstały na naszych płytkach zacieki. Jak i czym myć kafelki z połyskiem? Przede wszystkim najpierw musisz staranne odkurzyć powierzchnię, aby pozbyć się z niej piasku i kurzu. Dopiero potem możesz przystąpić do mycia płytek z połyskiem. I tu warto zastosować jeden domowy sposób, który zdecydowanie ułatwił mi porządki w domu. Odkąd myję swoje kafelki tym płynem, lśnią bez smug.

Wrzucam 1 tabletkę do 3 litrów letniej wody i myję kafelki

Ten płyn pozwoli dokładnie umyć kafelki na połysk bez pozostawiania smug. Wystarczy, że użyjesz jednej kapsułki do zmywarki. Rozpuść ją w wiadrze z 3 litrami letniej wody i za pomocą mopa umyj podłogi. Dlaczego tabletka do zmywarki jest niezawodna w myciu płytek na połysk? Przede wszystkim ma właściwości nabłyszczające. Poza tym odtłuszcza powierzchnie, dzięki czemu nie powstają na nich smugi. Dodatkowo ma działanie dezynfekujące.