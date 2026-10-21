Wakacje 2027 inne niż rok temu. Klamka zapadła, a MEN zdecydował. Uczniowie dostaną więcej wolnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło decyzję, która ucieszy wszystkich uczniów – rok szkolny 2026/2027 przyniesie znaczące zmiany.

Dzięki nowemu harmonogramowi, letnie wakacje w 2027 roku będą dłuższe, startując 25 czerwca i trwając aż do 31 sierpnia.

Dowiedz się, dlaczego uczniowie zyskają dodatkowy dzień wolny i kiedy dokładnie powrócą do szkolnych ławek!

Wakacje 2027 będą dłuższe. MEN zadecydował

Choć rok szkolny 2026/2027 zaczął się niespełna dwa miesiące temu, to wielu uczniów już wypatruje dłuższej przerwy od nauki. W 2026 roku kalendarz nie jest łaskawy dla uczniów. 1 listopada przypada w niedzielę i tutaj nie będzie dodatkowego dnia wolnego. Z kolei 11 listopada wypada w środę i ten dzień jest wolny od nauki. Dłuższe wolne przewidywane jest na Boże Narodzenie. W tym roku szkolnym przerwa od nauki potrwa od 23 grudnia 2026 do 1 stycznia 2027.

Nic jednak nie budzi takich emocji wśród uczniów jak wakacje. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram roku szkolnego 2026.2027, z którego wynika, że w tym roku uczniowie mogą się cieszyć. Czeka ich bowiem jeden dzień wakacji dłużej względem roku 2026 i aż dwa dni w porównaniu do roku 2025. Wynika to z układu kalendarza. Według obowiązujących przepisów letnie ferie w Polsce zawsze zaczynają się od kolejnego piątku po 20 czerwca i trwają do 31 sierpnia. Oznacza to, że w 2027 roku wakacje rozpoczną się w piątek, 25 czerwca i potrwają klasycznie do 31 sierpnia. Uczniowie do szkół wrócą w środę, 1 września 2027.

W ostatnich latach najdłuższe wakacje miały miejsce w 2019 roku. Rozpoczęły się one wyjątkowo wcześnie ponieważ już 19 czerwca. Wynikało to z faktu, iż 20 czerwca wypadało Boże Ciało.

Wakacje 2027. Polacy już rezerwują wycieczki

Jak wynika z danych biur podróży Polacy w tym rok wyjątkowo wcześnie rozpoczęli planowanie wakacji 2027. Eksperci zauważają, że last minute traci na popularności i przestaje się opłacać. W efekcie coraz więcej osób decyduje się na bardzo wczesną rezerwacją wakacyjnych wyjazdów. Wczesna organizacja pozwala na większą swobodę w wyborze hoteli i innych udogodnień. Jak wynika z danych portalu eSky.pl na platformie zarejestrowano trzy razy więcej rezerwacji na lato 2027 niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Trend wczesnego rezerwowania wakacji nie jest przypadkowy i ma swoje ekonomiczne uzasadnienie. Wzrost cen paliw, inflacja oraz ograniczona dostępność atrakcyjnych ofert w szczycie sezonu sprawiają, że opcja "last minute" często okazuje się droższa i mniej elastyczna. Biura podróży i linie lotnicze coraz rzadziej oferują znaczące zniżki na ostatnią chwilę, preferując wcześniejsze zapełnienie miejsc. Wczesna decyzja pozwala nie tylko zaoszczędzić, ale także mieć pewność co do wyboru najlepszego miejsca i terminu, zanim zostaną one wyprzedane.

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