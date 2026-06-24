Uczniowe po wakacjach 2026 zyskają więcej. Takiego roku szkolnego jeszcze nie było. Będzie więcej wolnego niż dni szkolnych. Rodzice już załamują ręce?

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz szkolny 2026/2027, który przyniesie uczniom rekordową liczbę dni wolnych.

Długa przerwa świąteczna, ferie zimowe w trzech turach i liczne długie weekendy oznaczają aż 177 dni wolnego od nauki.

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Jest kalendarz na rok szkolny 2026/2027! Uczniowie mogą już się cieszyć

Rodzice będą załamani? Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz na rok szkolny 2026/2027. Prezentuje się on bardzo okazale jeżeli chodzi i dni wolne od nauki. Harmonogram zaprezentowany przez MEN jest bardzo korzystny dla uczniów, ale u rodziców może wywołać niezły ból głowy.

Koniec roku szkolnego 2025/2026 nastąpi już w najbliższy piątek, 26 czerwca. Po tym terminie uczniowie wybiorą się na dwumiesięczne wakacje, a do szkół wrócą 1 września. Początek roku szkolnego będzie także czasem najbardziej intensywnej nauki. Pierwsze wolne od szkoły wypadnie bowiem dopiero 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości. W 2026 roku Święto Zmarłych, czyli 1 listopada przypada bowiem w niedzielę. Pierwsza dłuższa przerwa od nauki przypadnie w grudniu na święta Bożego Narodzenia. Trzeba przyznać, że będzie to od razu bardzo długa przerwa. Zimowa przerwa świąteczna potrwa bowiem od 23 do 31 grudnia, co daje aż 9 dni wolnego. To jednak nie wszystko, Nowy Rok przypada na piątek, zatem uczniowie do szkół wrócą dopiero w poniedziałek, 4 stycznia. Dwa dni później, czyli 6 stycznia znów będzie wolne na Trzech Króli.

W lutym rozpoczną się zimowe ferie. W nadchodzącym roku szkolnym ponownie zostaną one podzielone na trzy tury. Jako pierwsi na ferie zimowe wyjadą uczniowie z województw: podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego. W tych regionach przerwa od zajęć szkolnych rozpocznie się 18 stycznia i potrwa do 31 stycznia 2027 roku. Następnie, od 1 do 14 lutego 2027 roku, z zimowego wypoczynku skorzystają dzieci i młodzież z województw: mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego. Najpóźniej ferie rozpoczną uczniowie z województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego. W ich przypadku zimowa przerwa potrwa od 15 do 28 lutego 2027 roku.

Niespełna miesiąc po zakończeniu ostatniej tury ferii zimowych rozpocznie się wielkanocna przerwa od nauki. Według harmonogramu MEN uczniowie na Wielkanoc otrzymają wolne w dniach od 25 do 30 marca 2027 roku. Prócz tych przerw w nauce wolne będzie tradycyjnie w majówkę oraz inne święta kościelne i państwowe. W sumie kalendarz na rok szkolny 2026.2027 przewiduje aż 177 dni wolnych i prezentuje się następująco:

Wrzesień 2026

1 września (wtorek) – rozpoczęcie roku szkolnego

Październik 2026

brak ustawowych dni wolnych od nauki

Listopad 2026

11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości

Grudzień 2026

23–31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2027

1 stycznia (piątek) – Nowy Rok

6 stycznia (środa) – Święto Trzech Króli

Luty 2027 (Mazowsze)

18–31 stycznia 2027 r.

dolnośląskie

łódzkie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

śląskie

1–14 lutego 2027 r.

lubelskie

mazowieckie

pomorskie

świętokrzyskie

15–28 lutego 2027 r.

kujawsko-pomorskie

lubuskie

małopolskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Marzec 2027

25–30 marca – wiosenna przerwa świąteczna

Kwiecień 2027

brak ustawowych dni wolnych od nauki

Maj 2027

1 maja (sobota) – Święto Pracy

3 maja (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja

Czerwiec 2027

27 maja (czwartek) – Boże Ciało (często szkoły wyznaczają także wolny piątek 28 maja jako dzień dyrektorski, ale nie jest to obowiązkowe)

25 czerwca (piątek) – zakończenie zajęć dydaktycznych

od 26 czerwca – wakacje letnie

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