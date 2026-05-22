Będzie nowy dzień wolny od pracy w polskich przepisach? Nie wszyscy do dostaną! Może połączyć pokolenia i sprawić, że Polacy będą mieli nowy długi weekend idealny na grillowanie

Po decyzji o wolnej Wigilii, do Senatu wpłynęła kolejna petycja, która może wprowadzić nowy dzień wolny w polskim kalendarzu.

Autorzy domagają się, by 1 czerwca – Dzień Dziecka – stał się dniem wolnym od pracy, co pozwoliłoby rodzicom na wspólne celebrowanie z pociechami.

Czy Polska, mająca już 14 dni wolnych, zdecyduje się na kolejny, by wzmocnić więzi rodzinne?

Będzie nowy dzień wolny w polskim kalendarzu? Do Senatu wpłynęła petycja

Decyzja o ustaleniu Wigilii dniem wolnym od pracy sprawiła, że do rządzących wpływa coraz więcej petycji z prośbami o kolejne wolne. Tym razem do Senatu wpłynęła petycja o ustalenie dniem wolnym od pracy Dnia Dziecka, czyli 1 czerwca. Jak podaje portal pulshr. pl autor petycji zwraca uwagę, że dzięki takiej decyzji rodzice mogliby spędzać ten dzień ze swoimi pociechami. W praktyce rodzice 1 czerwca pracują i nie mają możliwości na wspólne celebrowanie. Dodatkowo w wielu szkołach tego dnia nie ma zajęć lekcyjnych i dzieci wracają wcześniej do domu, co komplikuje sprawę ich odbioru przez rodziców. Autor petycji przedstawia kilka rozwiązań, w których sugeruje, aby dzień 1 czerwca był wolny od pracy dla rodziców Inne zaproponowane rozwiązanie do dodatkowy urlop okolicznościowy dla rodziców oraz skrócenie czasu pracy. Według autorów petycji troska o dobra dzieci powinna być widoczna nie tylko w deklaracjach, ale także w realnych działaniach rządzących.

W dyskusjach na temat ustanowienia Dnia Dziecka dniem wolnym od pracy często pojawiają się różne argumenty. Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują na możliwość poświęcenia większej ilości czasu rodzinie i dzieciom, co mogłoby wzmocnić więzi rodzinne i dać dzieciom poczucie większego docenienia. Podkreśla się również symboliczne znaczenie takiego gestu ze strony państwa. Z drugiej strony, pojawiają się obawy dotyczące potencjalnych kosztów ekonomicznych dla gospodarki związanych z dodatkowym dniem wolnym, a także kwestie organizacji pracy i funkcjonowania instytucji publicznych.

Czy 1 czerwca będzie dniem wolnym od pracy?

Petycja trafiła obecnie do Komisji Petycji w Senacie. Teraz do senatorowie zadecydują, czy Polacy potrzebują dodatkowe dnia wolnego od pracy. Biorąc pod uwagę, że w Polsce obowiązuje aż 14 dni ustawowo wolnych od pracy wyznaczenie kolejnego, mogłoby być kłopotliwe. Jeżeli jednak faktycznie 1 czerwca zostanie ogłoszonym dniem wolny od pracy to może okazać się, że Polacy otrzymają nowy długi weekend. Jeżeli bowiem Dzień Dziecka będzie wypadać w piątek lub poniedziałek będzie można przedłużyć sobie weekend do 3 dni.

Dla porównania w Wielkiej Brytanii pracownicy mają tylko 8 ustawowych dni wolnych, a w Holandii 9. Francja wypada nieco lepiej z 11 dniami, natomiast Niemcy to przypadek bardziej złożony – tam liczba świąt zależy od landu i wynosi od 9 do nawet 13 dni. Hiszpania oferuje zwykle od 12 do 14 dni wolnych, więc w praktyce bardzo zbliżoną liczbę do Polski.

Jeśli spojrzeć globalnie, Europa wcale nie jest rekordzistą. Są kraje, które mają znacznie więcej dni wolnych – w niektórych azjatyckich państwach liczba świąt przekracza 20 rocznie, a rekordziści dochodzą nawet do blisko 30.

