Rekordowe upały 2026 w Polsce: Nawet 35°C i tropikalne noce. Górale już liczą straty?

Po zmiennej wiośnie, lato 2026 zapowiada się cieplejsze niż zazwyczaj, z temperaturami powyżej średniej.

Czerwiec przyniesie więcej ciepła, a lipiec i sierpień będą najbardziej upalne, z dniami powyżej 30°C i tropikalnymi nocami.

Spodziewane są również lokalne burze z gradem i silnym wiatrem oraz okresowe ochłodzenia.

Jakie regiony Europy czekają ekstremalne upały i gdzie ryzyko pożarów będzie największe?

Jaka będzie pogoda na lato 2026? Kiedy przyjdą upały?

Wiosna 2026 jak na razie pozostaje klasycznym miszmaszem pogodowym. Po dość ciepłym i słonecznym marcu przyszedł chłodny i wietrzny kwiecień. Prognozy pogody na pierwszy w sezonie długi weekend również nie napawają optymizmem. Temperatury nie będą rozpieszczały, a w wielu rejonach może pojawić się deszcz. Synoptycy wskazują, że na majówkę 2026 czeka nas pogoda na poziomie 10-13 st. Celsjusza.

Czy tak zmienna pogoda utrzyma się aż do lata? Najnowsze modele pogodowe wskazują, że lato 2026 będzie upalne z temperaturami nieco powyżej normy. Odchylenie nie będzie jednak wysokie i może wynieść zaledwie 1 st. Celsjusza. Podobne dane przedstawił IMGW. Według ich prognoz czerwiec 2026 będzie zdecydowanie cieplejszy, ale już w lipcu pogoda wróci do średniej normy z ostatnich lat.

Prognozy pogody na lato 2026 wskazują, że czekają nas dni z upałami i temperaturami powyżej 30 st. Celsjusza. Mogą jednak pojawić się lokalne ochłodzenia oraz porywiste burze. Częstsze będą również noce tropikalne, czyli takie, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, co może być uciążliwe zwłaszcza w dużych miastach. Po okresach upałów pojawią się burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem. Lokalnie możliwe są podtopienia. Czerwiec może być bardziej zmienny, z przeplataniem ciepłych dni i chłodniejszych okresów, natomiast lipiec i sierpień zapowiadają się jako najbardziej stabilne, ale też najgorętsze miesiące

Pogoda na lato 2026 w Europie. Gdzie będzie najcieplej?

a południu Europy szykuje się prawdziwy piec. W Hiszpanii, Włoszech czy Grecji temperatury mogą regularnie przekraczać 35 stopni, a fale upałów będą dłuższe niż w poprzednich latach. W niektórych regionach możliwe są nawet rekordy temperatur oraz zwiększone ryzyko pożarów lasów

Europa Zachodnia, w tym Francja i Niemcy, również odczuje skutki ocieplenia. Tam lato ma być bardzo ciepłe, ale bardziej wilgotne niż na południu. To oznacza częste burze i intensywne opady deszczu

Na północy Europy, w Skandynawii, temperatury będą wyższe niż zwykle, ale bez ekstremalnych upałów. Tam lato zapowiada się jako łagodniejsze, choć z większą ilością opadów.

Globalne zagrożenia dla zdrowia: Prognozy upalnego lata 2026 w świetle raportu Lancet Countdown

Kiedy przygotowujemy się na zapowiadane ekstremalnie upalne lato 2026, z rekordowymi temperaturami i tropikalnymi nocami, najnowszy raport Lancet Countdown na temat zdrowia i zmian klimatu z 2024 roku rzuca nowe światło na globalny kontekst tych zjawisk. Badanie, będące wynikiem współpracy ponad 300 multidyscyplinarnych badaczy, alarmuje, że świat jest niebezpiecznie bliski przekroczenia celu 1,5°C wzrostu temperatury, a rok 2023 odnotował rekordowe średnie temperatury powierzchni. Te ekstremalne warunki pogodowe mają już dramatyczny wpływ na zdrowie i życie ludzi na całym świecie. Wnioski z raportu wskazują na rekordowy wzrost śmiertelności związanej z upałami (o 167% u osób powyżej 65. roku życia w porównaniu z latami 90.), znaczące pogorszenie jakości snu (o 6% więcej godzin snu utraconych w 2023 r. z powodu upałów) oraz obniżenie aktywności fizycznej na zewnątrz. Co więcej, ekspozycja na ekstremalne upały w 2023 roku rekordowo pogorszyła ludzkie samopoczucie wyrażane w internecie, co podkreśla szerokie spektrum negatywnych konsekwencji.

Raport Lancet Countdown podkreśla, że obserwowane zmiany klimatyczne, takie jak susze (48% globalnego obszaru lądowego dotknięte w 2023 r.) czy ekstremalne opady (wzrost na 61% obszarów lądowych), nie tylko bezpośrednio zagrażają życiu, ale również sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, takich jak denga, malaria czy wirus Zachodniego Nilu, w regionach dotychczas nieobjętych ich zasięgiem. Ponadto, zmiany te prowadzą do znaczących strat ekonomicznych – średnie roczne straty gospodarcze z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych wzrosły do 227 miliardów dolarów, a straty potencjalnych godzin pracy z powodu upałów osiągnęły w 2023 roku rekordowe 835 miliardów dolarów. Badanie jednoznacznie wskazuje, że obecne wysiłki adaptacyjne są niewystarczające, a opóźnienia w działaniach mitygacyjnych pogłębiają globalne nierówności w dostępie do ochrony zdrowia. Prognozy dla Polski na lato 2026 wpisują się zatem w szerszy, alarmujący trend, podkreślając pilną potrzebę kompleksowych działań, które wykraczają poza krótkoterminowe prognozy pogody i koncentrują się na długoterminowej ochronie zdrowia publicznego.

Wpływ ekstremalnej pogody na turystykę: Górale i turyści arabscy latem 2026

Prognozowane upały mogą poważnie namieszać w planach polskiej branży turystycznej, zwłaszcza na Podhalu. Górale od lat przyzwyczajeni są do letniego najazdu turystów z krajów Bliskiego Wschodu, którzy w polskich górach szukają wytchnienia od ekstremalnych, panujących u nich temperatur. Jeżeli jednak lato 2026 w Polsce również okaże się rekordowo gorące, nasz kraj może stracić na atrakcyjności. Turyści arabscy, zamiast spędzać wakacje w upalnym Zakopanem, mogą wybrać chłodniejsze kierunki, takie jak Skandynawia.

Dla lokalnej gospodarki może to oznaczać poważne straty. Puste pensjonaty, mniejszy ruch w restauracjach i na szlakach to scenariusz, którego obawiają się przedsiębiorcy z południa Polski. Zmiany klimatyczne nie tylko wpływają na pogodę, ale coraz wyraźniej oddziałują na globalne trendy turystyczne, co stawia przed polskimi regionami nowe, nieoczekiwane wyzwania.

Jak przygotować się na upały, burze i tropikalne noce latem 2026?

Zapowiadane fale upałów i gwałtowne zjawiska pogodowe wymagają odpowiedniego przygotowania, by zminimalizować ich negatywne skutki dla zdrowia i samopoczucia. Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, pijąc duże ilości wody i unikając napojów z alkoholem czy kofeiną. W najgorętsze godziny dnia, czyli między 11:00 a 17:00, warto ograniczyć przebywanie na słońcu i zrezygnować z intensywnego wysiłku fizycznego. Niezbędna będzie także ochrona głowy oraz noszenie lekkiej, przewiewnej odzieży w jasnych kolorach.

Uciążliwe tropikalne noce, gdy temperatura nie spada poniżej 20°C, to kolejne wyzwanie. Aby zapewnić sobie komfortowy sen, warto w ciągu dnia zasłaniać okna, by nie nagrzewać mieszkań. Wieczorem można schłodzić pościel lub wziąć chłodny prysznic przed snem. Należy również pamiętać o bezpieczeństwie podczas burz – unikać otwartych przestrzeni, nie chować się pod drzewami i zabezpieczyć przedmioty na balkonach, które mógłby porwać silny wiatr.

Lato 2026 w kontekście historycznym: Czy pobijemy rekordy?

Synoptycy coraz śmielej sugerują, że lato 2026 ma szansę zapisać się na kartach historii polskiej meteorologii. Nie chodzi już tylko o pojedyncze dni z temperaturą przekraczającą 35 stopni Celsjusza, ale o długość i intensywność fal upałów. Istnieje realne prawdopodobieństwo, że pobite zostaną rekordy dotyczące nie tylko maksymalnych temperatur w lipcu i sierpniu, ale również liczby dni upalnych z rzędu oraz ilości nocy tropikalnych w sezonie.

Taka perspektywa wpisuje się w globalny trend ocieplenia klimatu, który obserwujemy od lat. Coraz częstsze i dotkliwsze ekstrema pogodowe stają się nową normą. Jeśli prognozy się potwierdzą, lato 2026 będzie nie tylko wyzwaniem dla mieszkańców i gospodarki, ale również kolejnym, mocnym sygnałem, że zmiany klimatyczne przyspieszają, a ich skutki odczuwalne są tu i teraz.