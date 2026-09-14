Ostrzeżenie dla grzybiarzy. Znajdziesz go w większości polskich lasów i o pomyłkę jest łatwo. Oto grzyby niejadalne, na które trzeba uważać podczas tegorocznego grzybobrania

Polskie lasy jesienią kuszą obfitością grzybów, jednak wśród jadalnych skarbów czai się śmiertelne zagrożenie.

Większość polskich lasów kryje trujące gatunki, które zaskakująco łatwo pomylić z popularnymi i bezpiecznymi grzybami.

Odkryj, jak rozpoznać te podstępne grzyby i upewnij się, że nie przyniesiesz do domu niebezpiecznej pomyłki.

Ostrzeżenie dla grzybiarzy. Znajdziesz go w większości polskich lasów i o pomyłkę jest łatwo

Polskie lasy jesienią to prawdziwy raj dla grzybiarzy. Złote i czerwone liście tworzą malowniczy dywan, a spod mchu i igliwia wyłaniają się skarby natury – grzyby. Sezon na grzybobranie trwa w najlepsze i z pewnością dla wielu osób jest to forma aktywności fizycznej przynosząca satysfakcję, ale też wyciszająca i dająca ukojenie w codziennej gonitwie. W polskich lasach można spotkać wiele gatunków grzybów, zarówno jadalnych, jak i trujących, dlatego ważne jest, aby zbierać tylko te, które znamy. I oczywiście wśród tegorocznych grzybiarzy nie brakuje amatorów, czyli osób, które udają się na grzybobranie pierwszy raz w życiu. I to zapewne one zastanawiają się, jak odróżnić grzyba jadalnego od niejadalnego. Warto mieć na uwadze fakt, że niektóre trujące grzyby są bardzo podobne do jadalnych, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność.

Grzyby niejadalne w Polsce. Jak je rozpoznać?

Rozpoznanie grzybów niejadalnych to bardzo trudne zadanie, które wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia. Nie ma jednej prostej zasady ani cechy, która jednoznacznie wskazywałaby na trujący charakter grzyba. Oczywiście istnieją pewne cechy, które mogą być sygnałem ostrzegawczym lub pomóc w identyfikacji, ale zawsze muszą być brane pod uwagę w połączeniu z innymi cechami i wiedzą gatunkową. Jednym z pierwszych sygnałów jest zapach grzyba. Ten nieprzyjemny, chemiczny, stęchły, ziemisty, rzodkiewkowy, karbolowy często wskazuje, że grzyb jest niejadalny. Ale nie dajmy się zmylić. Niektóre śmiertelnie trujące grzyby takie jak muchomor sromotnikowy mogą mieć przyjemny, słodkawy zapach w młodym wieku. Grzyby niejadalne mają blaszki białe, niezmieniające koloru z wiekiem. Podczas grzybobrania warto przyjrzeć się trzonowi grzyba. Trujące i niejadalne gatunki często mają pierścień na swoim trzonie i charakterystyczną volvę u jego podstawy. Jak ona wygląda? To woreczkowata osłona, z której wyrasta trzon grzyba. Najlepiej wykop znalezionego grzyba delikatnie, aby sprawdzić, czy ma taką pochwę.

Lista grzybów niejadalnych, które znajdziesz w polskich lasach

Oto lista wybranych grzybów niejadalnych i trujących w Polsce:

Grzyby śmiertelnie trujące:

Muchomor sromotnikowy

Muchomor zielonawy (jadowity)

Muchomor wiosenny

Zasłonak rudy (zasłonak rdzawobrązowy)

Piestrzenica kasztanowata

Grzyby silnie trujące:

Muchomor czerwony

Muchomor plamisty

Borowik szatański

Wieruszka zatokowa

Krowiak podwinięty (olszówka)

Gąska zielonka

Grzyby trujące (powodujące dolegliwości żołądkowo-jelitowe):

Maślanka wiązkowa

Gołąbek wymiotny

Grzyby z rodzaju Strzępiak (np. strzępiak ceglasty)

Grzyby z rodzaju Włośnianka

Grzyby niejadalne (ze względu na smak, zapach, konsystencję lub niewielką toksyczność):

Goryczak żółciowy (szatan)

Muchomor cytrynowy

Skórzak czerwonawy

Mleczaj wełnianka

Mleczaj chrząstka

Lakówka pospolita (jadalna, ale mała i mało smaczna)

Twardzioszek przydrożny (jadalny, ale mały i mało smaczny)

Zdjęcia grzybów trujących rosnących w polskich lasach znajdziesz w galerii powyżej tego tekstu.