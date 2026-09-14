To ostatni moment dla róż w ogrodzie. Bez tego wiosną mogą marnie zakwitnąć. Pielęgnacja róż jesienią

Jesień to kluczowy czas dla kondycji róż w Twoim ogrodzie, a zaniedbania teraz mogą zrujnować ich wiosenne kwitnienie.

Właśnie teraz, w połowie września, musisz wykonać jeden bardzo ważny zabieg, który wzmocni krzewy i przygotuje je na nadchodzące chłody.

Nie przegap tego ostatniego dzwonka – dowiedz się, co zrobić, aby Twoje róże zachwyciły bujnym kwitnieniem i przetrwały zimę bez szwanku!

To ostatni moment dla róż w ogrodzie. Bez tego wiosną mogą marnie zakwitnąć

Wielkimi krokami zbliża się jesień, dlatego pod żadnym pozorem nie wolno zaniedbać krzewów róż w swoim ogrodzie. Odpowiednia pielęgnacja róż oraz ich nawożenie sprawi, że wiosną ponownie pięknie i bujnie zakwitną. Oczywiście jeszcze za wcześnie jest na kopczykowanie krzewów czy osłanianie ich przed mrozami. Na to przyjdzie czas na przełomie października i listopada. Połowa września to jednak ostatni moment na jeden bardzo ważny zabieg na krzewach róż, o którym nie możemy absolutnie zapominać. Chodzi o delikatne cięcie pielęgnacyjne. To dzięki niemu usuniemy z rośliny to, co przekwitło i sprawimy, że wzmocni się na zbliżające się chłodne dni. Jak prawidłowo wykonać takie jesienne cięcie róż w ogrodzie?

Jesienne cięcie krzewów róż. Jak zrobić to prawidłowo?

We wrześniu nie wykonuj silnego cięcia róż. Usuwaj z krzewów tylko to, co konieczne. Silne cięcie stymuluje roślinę do wypuszczania nowych pędów, co jest niewskazane jesienią. Skup się na oczyszczeniu krzewów z przekwitłych kwiatów, chorych, uszkodzonych lub zbyt słabych pędów. W cięciu róż jesienią pamiętaj też o tym, aby wykorzystywać do tego ostre i zdezynfekowane narzędzie. dy będziemy używać brudnych narzędzi, istnieje ryzyko przenoszenia chorób pomiędzy krzewami. Taką dezynfekcję sekatora lub nożyczek przeprowadź tuż przed zabiegiem przycinania. Po prostu spryskaj sekator spirytusem, a jeśli nie masz go pod ręką, to wykorzystaj wrzątek. Wylej go na sekator i gotowe. Możesz przystąpić do przycinania swoich róż w ogrodzie.

Pielęgnacja róż jesienią. O czym należy pamiętać, aby krzewy przetrwały zimę?

Jesienna pielęgnacja róż jest kluczowa, aby zapewnić im zdrowy start w kolejny sezon i pomóc im przetrwać zimę. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi jesienne wzmacniają rośliny i przygotowują je do spoczynku. Oto, jak dbać o róże jesienią:

Regularnie usuwaj opadłe liście spod krzewów, by zapobiec chorobom.

Podlewaj róże regularnie do pierwszych mrozów, zwłaszcza w suchą jesień.

Po opadnięciu liści opryskaj krzewy preparatem grzybobójczym.

Przed mrozami usyp 20-30 cm kopczyk z ziemi, kompostu lub kory u podstawy krzewu. Róże pienne i pnące dodatkowo owiń agrowłókniną.

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