Zimne noce tuż-tuż. Te rośliny potrzebują natychmiastowej ochrony przed mrozem

Jakie rośliny chronić przed przymrozkami?

Odporność na ujemne temperatury różni się w zależności od gatunku rośliny. W związku z tym stosowanie jednej metody okrywania dla całej działki mija się z celem. Najbardziej wrażliwe na chłód pozostają okazy preferujące ciepło oraz niedawno posadzone sadzonki, których system korzeniowy nie uległ jeszcze pełnemu wykształceniu. Wśród popularnych gatunków uprawianych w Polsce specjalnej troski przed zimą wymagają między innymi róże, hortensje, lawenda, a także nowo posadzone drzewa owocowe.

Sytuacja komplikuje się w przypadku roślin uprawianych w pojemnikach. Ich bryła korzeniowa ulega szybszemu wychłodzeniu w porównaniu z okazami posadzonymi bezpośrednio w ziemi. Takie rośliny należy przenieść w zaciszne miejsce lub starannie osłonić same donice.

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Nie okrywaj roślin zbyt wcześnie

Pojawienie się chłodniejszych nocy często wywołuje nerwowe reakcje ogrodników, skutkujące natychmiastowym szczelnym okrywaniem wszystkich nasadzeń. Takie działanie bywa często błędne. Zbyt wczesne zastosowanie grubych osłon może utrudnić prawidłową cyrkulację powietrza, a podczas cieplejszych dni – doprowadzić do niebezpiecznego zaparzenia roślin. Zabezpieczenia powinno się zakładać dopiero w momencie realnego zagrożenia mrozem, używając wyłącznie materiałów do tego przeznaczonych. W przypadku prognozowanych krótkotrwałych spadków temperatury świetnie sprawdzi się agrowłóknina. Należy kategorycznie unikać szczelnego owijania roślin zwykłą folią, która zatrzymuje wilgoć i stwarza idealne warunki dla chorób grzybowych.

Niezbędne jest również zadbanie o odpowiednią izolację systemu korzeniowego. Do tego celu doskonale nadaje się warstwa ściółki, kora sosnowa, opadłe liście lub inny naturalny materiał izolacyjny. Tego typu ochrona skutecznie zapobiega gwałtownym wahaniom temperatury podłoża.

Kluczem do sukcesu jest uważne śledzenie prognoz meteorologicznych. Wystąpienie pierwszych przymrozków nie wymusza na nas natychmiastowego przygotowania całego ogrodu do zimy, jednak dobrze jest zaopatrzyć się w niezbędne materiały osłonowe z odpowiednim wyprzedzeniem.

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