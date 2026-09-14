Wsyp 1 łyżeczkę do wody i podlej krzaczki borówki jeszcze we wrześniu. Wiosną eksplodują owocami i będą rosły jak szalone. Jesienna pielęgnacja borówki amerykańskiej

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-14 10:55

Nadchodząca wielkimi krokami jesień to bardzo ważny czas dla krzaczków borówki amerykańskiej. Po tym jak zakończyły one swoje owocowanie, trzeba koniecznie zadbać o nie przed nadejście chłodniejszych dni. Dlatego wsyp 1 łyżeczkę do wody i podlej krzaczki jeszcze we wrześniu. Wiosną dosłownie eksplodują owocami i będą rosły jak szalone.

Dłoń osoby trzymającej zebrane owoce borówki amerykańskiej na tle krzewu. O jesiennej pielęgnacji przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Borówka amerykańska wymaga kwaśnego podłoża, a odpowiednie jesienne nawożenie to klucz do przetrwania zimy i obfitych zbiorów.
  • Odkryj prosty, domowy sposób na skuteczne zakwaszenie gleby, wykorzystując popularny składnik, który masz w kuchni.
  • Poznaj przepis na tani i łatwy w przygotowaniu nawóz i dowiedz się, jak go stosować, by wiosną cieszyć się eksplozją owoców!

Jesienny nawóz do borówki amerykańskiej wzmocni krzewy na zimę

Z racji, że uprawa borówki amerykańskiej nie jest skomplikowana to od lat cieszy się sporą popularnością w Polsce. Krzaczkom wystarczy dać tego, czego najbardziej potrzebują, a one odwdzięczają się pysznymi owocami. Jednym z podstawowych wymagań borówki amerykańskiej jest kwaśna gleba o pH w granicach 4,0-5,0. Utrzymanie odpowiedniego poziomu kwasowości jest niezbędne dla prawidłowego pobierania składników odżywczych i bujnego wzrostu krzewów. Dlatego, aby wzmocnić krzaczki i sprawić, że bez uszczerbku przetrwają zimę i mrozy, najrozsądniej jest odpowiednio zakwasić podłoże, w którym rosną. W tym celu można wykorzystać domowy nawóz do borówki amerykańskiej, który idealnie sprawdzi się jesienią. Przygotujesz go z kwasku cytrynowego i wody. Kwasek cytrynowy to organiczny związek chemiczny, który charakteryzuje się silnymi właściwościami zakwaszającymi. Rozpuszczony w wodzie, obniża pH roztworu, dzięki czemu pomaga zakwasić glebę wokół borówki. Jak przygotować ten nawóz do borówki na zakwaszenie gleby?

Wsyp 1 łyżeczkę do wody i podlej krzaczki borówki jeszcze we wrześniu. Wiosną eksplodują owocami

Przygotowanie takiego nawozu do borówki amerykańskiej z kwaskiem cytrynowym jest niezwykle proste. Rozpuść 1 łyżeczkę kwasku cytrynowego w 5 litrach wody i podlej nim krzewy borówki jeszcze we wrześniu. Unikaj oczywiście moczenia liści. Zakwaszenie gleby kwaskiem cytrynowym jest krótkotrwałe i wymaga regularnego powtarzania zabiegu, dlatego wykonuj go co 2-3 tygodnie, monitorując wcześniej pH gleby. Dzięki takiemu jesiennemu nawożeniu wiosną krzewy borówki będą owocować jak szalone. 

Polecany artykuł:

Jesienne kwiaty na balkon. Zdjęcia
Galeria zdjęć 8
Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo!
Pytanie 1 z 10
Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów?
Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

borówka amerykańska
jesienne nawożenie
DOMOWY NAWÓZ