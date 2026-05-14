Tego unikaj przy podlewaniu borówki amerykańskiej. Ten błąd zniszczy twoje plony

2026-05-14 9:33

Borówka amerykańska to prawdziwy hit w przydomowych ogrodach. Roślina ta nie tylko dostarcza pysznych, słodko-kwaśnych owoców, ale również pięknie wygląda przez cały sezon. Zanim jednak doczekamy się obfitych zbiorów, musimy sprostać jej konkretnym wymaganiom, a kluczowe znaczenie ma to, w czym ją sadzimy i czym podlewamy.

Aby borówka amerykańska mogła zdrowo rosnąć i owocować, musimy zapewnić jej bardzo konkretne warunki. Zdecydowanie najważniejszym z nich jest kwaśne podłoże – idealne pH to od 3,5 do 5,5. Krzewy te lubią ziemię lekką, przepuszczalną i zasobną w próchnicę, dlatego świetnie sprawdzi się dodatek torfu. Należy również zadbać o odpowiednie stanowisko: powinno być ono mocno nasłonecznione i osłonięte od wiatru. Oprócz tego, dla zachowania optymalnych warunków, warto stosować ściółkowanie (na przykład korą sosnową), używać nawozów dla roślin kwasolubnych i regularnie przycinać gałęzie. Jeśli dobrze o nią zadbasz, borówka odwdzięczy się zdrowymi i bogatymi w witaminy owocami przez długie lata.

Tą wodą nigdy nie podlewaj borówki amerykańskiej

Niezwykle ważnym aspektem uprawy borówki jest właściwe nawadnianie, ponieważ roślina ta ma płytko ułożone korzenie i jest wrażliwa na brak wody. Równie niebezpieczne jest jednak przelanie. Oprócz ilości wody, kluczowa jest jej jakość. Kategorycznie odradza się używanie zwykłej wody wodociągowej, która zazwyczaj jest bogata w wapń i ma zasadowy odczyn. Regularne jej stosowanie doprowadzi do wzrostu pH gleby, a to bardzo szybko zaszkodzi krzewom.

Najlepszym wyborem dla borówki jest podlewanie jej naturalną deszczówką. Taka woda ma odpowiedni, lekko kwaśny charakter i jest wolna od nadmiaru minerałów, które mogłyby zaburzyć rozwój rośliny. Zastosowanie deszczówki ułatwia utrzymanie właściwej kwasowości gleby, co z kolei gwarantuje zdrowy wzrost i duże plony. Jeśli więc odpowiednio dopilnujemy warunków glebowych i zastosujemy właściwą wodę, borówka z pewnością stanie się chlubą każdego ogrodu.

