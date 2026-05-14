Częste nocne pobudki niemowlaka. Jak odróżnić normę od problemu i zadbać o higienę snu?

Jak podaje czasopismo Bezmialem Science, zdrowe maluchy do szóstego miesiąca życia mogą naturalnie budzić się w nocy nawet cztery razy

Głośne chrapanie oraz długie przerwy w oddychaniu u dziecka podczas snu to bardzo konkretny powód do szybkiej wizyty u lekarza

Według zaleceń portalu NHS, odpuszczenie domowego sprzątania na rzecz krótkiej drzemki w dzień to najlepszy ratunek dla zmęczonych rodziców

Odkładanie do łóżeczka bardzo sennego, ale wciąż lekko rozbudzonego dziecka to świetny nawyk ułatwiający mu naukę samodzielnego zasypiania

Częste nocne pobudki niemowlaka. Kiedy warto iść z dzieckiem do lekarza?

Wielu świeżo upieczonych rodziców zastanawia się, czy ich dziecko nie budzi się w nocy zbyt często. Jak można przeczytać na łamach czasopisma Bezmialem Science, maluchy do szóstego miesiąca życia mogą budzić się średnio cztery razy w ciągu nocy, a te starsze, mające od siedmiu do dwunastu miesięcy, budzą się około dwóch razy. Częste nocne pobudki niemowlaka to zupełnie naturalny etap rozwoju i na ogół nie świadczą o żadnych problemach ze zdrowiem na tym wczesnym etapie życia.

Zdarzają się jednak sytuacje, które powinny zapalić nam czerwoną lampkę i skłonić do wizyty w przychodni. Według informacji udostępnionych przez American Thoracic Society niepokój mogą budzić objawy takie jak spanie z mocno odchyloną do tyłu głową, głośne chrapanie, oddychanie przez usta czy długie przerwy w oddychaniu w trakcie snu. Jeśli twój maluch ma takie dolegliwości lub w trakcie snu nienaturalnie zmienia kolor skóry, dobrze jest skonsultować to z pediatrą, ponieważ mogą to być sygnały bezdechu sennego.

Problemy skórne u niemowląt - Plac Zabaw odc. 7

Łagodne sposoby na lepszy sen dziecka. Te nawyki ułatwią zasypianie

Zamiast stosować drastyczne metody wypłakiwania się malucha w łóżeczku, warto rozważyć delikatne sposoby na poprawę jakości jego snu:

pilnowanie stałych i spokojnych rytuałów przed pójściem spać, co daje dziecku ogromne poczucie bezpieczeństwa

odkładanie malucha do łóżeczka, gdy jest już bardzo senny, ale wciąż rozbudzony, aby powoli uczył się samodzielnego zasypiania

unikanie ekranów i głośnych zabawek w sypialni przed snem, co zapobiega wieczornemu przebodźcowaniu

zaplanowane wybudzanie, czyli delikatne głaskanie lub karmienie dziecka na kilkanaście minut przed jego stałą porą nocnej pobudki, co z czasem pomaga mu spać dłużej jednym ciągiem

Powyższe wskazówki, opisane na łamach czasopisma Clinical and Experimental Pediatrics, stanowią tak zwaną higienę snu i są bardzo dobrym punktem wyjścia. Regularne stosowanie tych łagodnych kroków potrafi przynieść ogromną ulgę zmęczonym rodzicom i znacznie poprawić codzienne samopoczucie samego dziecka.

Brak snu u rodziców niemowlaka. Jak zadbać o własny odpoczynek w dzień?

Kiedy w domu pojawia się małe dziecko, dbanie o własny sen schodzi często na dalszy plan, ale naprawdę warto łapać drzemki wtedy, gdy maluch akurat smacznie śpi. Portal NHS podpowiada, żeby w tym czasie całkowicie odpuścić sobie bieżące sprzątanie czy gotowanie i po prostu zamknąć na chwilę oczy, a jeśli karmisz mlekiem modyfikowanym lub odciągniętym z piersi, dobrym pomysłem może być podzielenie się nocnymi obowiązkami z partnerem. Czasami dużo daje też poproszenie bliskiej rodziny lub znajomych o przypilnowanie dziecka przez godzinę w ciągu dnia, żebyś mógł lub mogła w spokoju odespać najgorsze zmęczenie i po prostu wziąć głęboki oddech. Pamiętaj jednak, że jeśli w ogóle nie potrafisz zasnąć w nocy pomimo tego, że twoje dziecko spokojnie śpi, może to być wczesny sygnał depresji poporodowej, co zawsze warto szczerze omówić z lekarzem rodzinnym.

Źródła:

Bezmialem Science

American Thoracic Society (ATS) — “Sleep in Infants”

Clinical and Experimental Pediatrics — Kang EK, Kim SS. “Insomnia in young children” (PDF)

NHS — “Sleep and tiredness after having a baby”

11