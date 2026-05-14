Częste nocne pobudki niemowlaka. Jak odróżnić normę od problemu i zadbać o higienę snu?

2026-05-14 8:43

Nocne wstawanie do płaczącego malucha potrafi wyssać z człowieka resztki sił. Nosimy na rękach, tulimy przez pół nocy i kupujemy drogie szumisie z wielką nadzieją na przespaną noc. Często jednak ten brak snu to zupełnie normalny etap rozwoju, a prawdziwą ulgę dają drobne zmiany w wieczornej rutynie.

Częste nocne pobudki niemowlaka. Kiedy warto iść z dzieckiem do lekarza?

Wielu świeżo upieczonych rodziców zastanawia się, czy ich dziecko nie budzi się w nocy zbyt często. Jak można przeczytać na łamach czasopisma Bezmialem Science, maluchy do szóstego miesiąca życia mogą budzić się średnio cztery razy w ciągu nocy, a te starsze, mające od siedmiu do dwunastu miesięcy, budzą się około dwóch razy. Częste nocne pobudki niemowlaka to zupełnie naturalny etap rozwoju i na ogół nie świadczą o żadnych problemach ze zdrowiem na tym wczesnym etapie życia.

Zdarzają się jednak sytuacje, które powinny zapalić nam czerwoną lampkę i skłonić do wizyty w przychodni. Według informacji udostępnionych przez American Thoracic Society niepokój mogą budzić objawy takie jak spanie z mocno odchyloną do tyłu głową, głośne chrapanie, oddychanie przez usta czy długie przerwy w oddychaniu w trakcie snu. Jeśli twój maluch ma takie dolegliwości lub w trakcie snu nienaturalnie zmienia kolor skóry, dobrze jest skonsultować to z pediatrą, ponieważ mogą to być sygnały bezdechu sennego.

Łagodne sposoby na lepszy sen dziecka. Te nawyki ułatwią zasypianie

Zamiast stosować drastyczne metody wypłakiwania się malucha w łóżeczku, warto rozważyć delikatne sposoby na poprawę jakości jego snu:

  • pilnowanie stałych i spokojnych rytuałów przed pójściem spać, co daje dziecku ogromne poczucie bezpieczeństwa
  • odkładanie malucha do łóżeczka, gdy jest już bardzo senny, ale wciąż rozbudzony, aby powoli uczył się samodzielnego zasypiania
  • unikanie ekranów i głośnych zabawek w sypialni przed snem, co zapobiega wieczornemu przebodźcowaniu
  • zaplanowane wybudzanie, czyli delikatne głaskanie lub karmienie dziecka na kilkanaście minut przed jego stałą porą nocnej pobudki, co z czasem pomaga mu spać dłużej jednym ciągiem

Powyższe wskazówki, opisane na łamach czasopisma Clinical and Experimental Pediatrics, stanowią tak zwaną higienę snu i są bardzo dobrym punktem wyjścia. Regularne stosowanie tych łagodnych kroków potrafi przynieść ogromną ulgę zmęczonym rodzicom i znacznie poprawić codzienne samopoczucie samego dziecka.

Brak snu u rodziców niemowlaka. Jak zadbać o własny odpoczynek w dzień?

Kiedy w domu pojawia się małe dziecko, dbanie o własny sen schodzi często na dalszy plan, ale naprawdę warto łapać drzemki wtedy, gdy maluch akurat smacznie śpi. Portal NHS podpowiada, żeby w tym czasie całkowicie odpuścić sobie bieżące sprzątanie czy gotowanie i po prostu zamknąć na chwilę oczy, a jeśli karmisz mlekiem modyfikowanym lub odciągniętym z piersi, dobrym pomysłem może być podzielenie się nocnymi obowiązkami z partnerem. Czasami dużo daje też poproszenie bliskiej rodziny lub znajomych o przypilnowanie dziecka przez godzinę w ciągu dnia, żebyś mógł lub mogła w spokoju odespać najgorsze zmęczenie i po prostu wziąć głęboki oddech. Pamiętaj jednak, że jeśli w ogóle nie potrafisz zasnąć w nocy pomimo tego, że twoje dziecko spokojnie śpi, może to być wczesny sygnał depresji poporodowej, co zawsze warto szczerze omówić z lekarzem rodzinnym.

Źródła:

Bezmialem Science

American Thoracic Society (ATS) — “Sleep in Infants”

Clinical and Experimental Pediatrics — Kang EK, Kim SS. “Insomnia in young children” (PDF)

NHS — “Sleep and tiredness after having a baby”

