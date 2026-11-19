Borys Budka aktywnie trenuje w Warszawie, demonstrując wysoką sprawność i koordynację.

Polityk łączy intensywny harmonogram pracy z regularną aktywnością fizyczną, co podkreśla jego zaangażowanie w utrzymanie kondycji pomimo licznych obowiązków.

Budka promuje sport jako klucz do zdrowia, dając przykład, że regularna aktywność fizyczna jest możliwa do pogodzenia z wymagającą karierą polityczną.

Borys Budka postanowił zażyć nieco ruchu w samym sercu stolicy, wybierając na trasę swojego treningu malownicze i spokojne okolice Sejmu. Zanim jednak polityk ruszył przed siebie, zadbał o fundament każdego bezpiecznego wysiłku fizycznego, czyli solidną rozgrzewkę. Patrząc na jego ćwiczenia, trudno nie odnieść wrażenia, że regularny sport to jego żywioł. Europoseł rozciągał się niczym sprężyna, wykonując dynamiczne skłony, wymachy i przysiady, a żaden ruch nie sprawiał mu najmniejszego problemu. Takiej gibkości oraz koordynacji z pewnością może mu pozazdrościć niejeden znacznie młodszy kolega z parlamentarnych ław.

Gimnastyka była jednak dopiero wstępem do właściwej części treningu. Gdy mięśnie były już odpowiednio rozgrzane, polityk płynnie przeszedł do dynamicznej przebieżki. Widać było, że dla europosła bieganie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych to żadna nowość i doskonale wie, jak przygotować się na jesienną aurę. Na trening wybrał odpowiedni, dopasowany granatowy strój sportowy chroniący przed wiatrem, czapkę z daszkiem oraz profesjonalne buty do biegania, zapewniające właściwą amortyzację na miejskich chodnikach.

- Sport to zdrowie. W każdej wolnej chwili ćwiczę, biegam. Polecam każdemu - mówił nam uśmiechnięty polityk, nie przerywając swojej aktywności.

Jego postawa to doskonały dowód na to, że napięty grafik zawodowy i liczne obowiązki między Brukselą a Warszawą nie muszą być wymówką do rezygnacji z ruchu. Borys Budka pokazuje, że również jesienią można skutecznie dbać o formę, hartować organizm i ładować baterie na świeżym powietrzu. Takiej konsekwencji i żelaznej kondycji można mu tylko pozazdrościć!

W naszej galerii możesz zobaczyć trening Borysa Budki:

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