Pogoda na jesień 2026 zaskoczy nawet najstarszych górali. Niewiele wspólnego z polską szarugą z PRL-u. Synoptycy wskazali, jako będzie pogoda na jesień 2026

Po rekordowo gorącym i burzowym lecie 2026, eksperci prezentują pierwsze długoterminowe prognozy dla nadchodzącej jesieni, które mogą zaskoczyć.

Najnowsze modele pogodowe wskazują na wyraźną zmianę: wrzesień i październik mają być cieplejsze oraz bardziej słoneczne niż w poprzednich latach.

Czy to oznacza powrót "złotej polskiej jesieni" i jak wpłynie to na Twoje plany? Sprawdź szczegóły i dowiedz się, kiedy faktycznie nadejdzie ochłodzenie!

Pogoda na jesień 2026. Czy czeka nas zmiana w porównaniu do ostatnich lat?

Tegoroczne lato zdecydowanie należy do wyjątkowych. W wielu rejonach Europy, w tym w Polsce, w czerwcu 2026 odnotowano rekordy temperatur. Upalne okresy przeplatywały się czasowym ochłodzeniem i gwałtownymi burzami. Wiele zadaje sobie pytanie, czy taka sama będzie jesień 2026. Pojawiły się pierwsze modele pogodowe, które wskazują, jak będzie aura we wrześniu i październiku,

Jesień 2026 może zaskoczyć i rozpocząć się inaczej niż w ubiegłych latach. Wiele osób wskazuje, że w ostatnich latach mało się polskiej jesieni. Długo panuje letnia pogoda, aby potem zmienić się od razu w deszczową i zimną aurę. Złota, polska jesień praktycznie nie występują. Najnowsze prognozy meteorologiczne wykazują, że w tym roku może być inaczej. Choć są to dopiero modele długoterminowe i obarczone sporym ryzykiem błędu, to widać w nich wyraźne zmieniający się trend. Jesień 2026 ma być stosunkowo ciepła z długimi okresami bez opadów deszczu.

Wrzesień 2026 ma rozpocząć się słoneczną i ciepłą aurą. Układy wysokiego ciśnienia sprzyjać mają pogodnej pogodzie. Wrzesień 2026 ma być łagodnym okresem przejściowym pomiędzy upalnym latem, a stopniowym ochłodzeniem. Co ciekawe, synoptycy wskazują, że jeszcze w pierwszej połowie miesiąca możliwe są fale gorącego, a nawet upalnego powietrza. Temperatury lokalnie mogą przekroczyć nawet 30 st. Celsjusza. Na zachodzie, północy oraz w centrum kraju będzie mniej opasów niż wynosi średnia. Wiadomość ta nie zachwyci miłośników grzybobrania. Brak deszcze sprawi, że lasy mogą nie obrodzić grzybami.

Jak będzie pogoda w październiku 2026?

Październik 2026 również przywita nas temperaturami powyżej średniej nawet o 2 st. Celsjusza. W wielu rejonach w ciągu dnia termometry wskazywać mogą ponad 20 st. Celsjusza. Faktyczne ochłodzenie i zmiana pogody ma przyjść w listopadzie. Według prognoz to wtedy rozpocznie się faktyczna, zimna i deszczowa jesień. Bez zaskoczenia dla tego miesiąca, mogą także lokalnie występować opady deszczu ze śniegiem lub samego śniegu.

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