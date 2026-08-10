Za święto w sobotę należy się dodatkowy dzień wolny. Warto jednak pamiętać o istotnym fakcie, by nie stracić urlopu!

Dlaczego 15 sierpnia 2026 to dla pracowników wyjątkowa data?

15 sierpnia to w Polsce dzień o szczególnym znaczeniu. Łączy on obchody państwowe, czyli Święto Wojska Polskiego, z uroczystościami kościelnymi – Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny, znanym ludowo jako święto Matki Boskiej Zielnej. W 2026 roku kalendarz układa się w sposób, który szczególnie ucieszy osoby zatrudnione na umowę o pracę. Ponieważ data ta wypada w sobotę, sytuacja ta pociąga za sobą konkretne skutki prawne.

Dla większości osób pracujących od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy oznacza to po prostu prawo do dodatkowego dnia wolnego. To nie jest dobra wola szefa ani bonus od firmy, a obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa pracy. Warto o tym pamiętać przy planowaniu urlopów na drugą połowę roku, ponieważ ten jeden dzień może znacząco wpłynąć na twój czas odpoczynku.

Dzień wolny za święto w sobotę. Co na to Kodeks pracy?

Zasady przyznawania wolnego za święta wypadające w sobotę są jasno określone w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 130 § 2, każde święto ustawowo wolne od pracy, które przypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym. W praktyce oznacza to, że za sobotnie święto twój pracodawca musi wyznaczyć ci inny dzień wolny w tygodniu.

To pracodawca podejmuje ostateczną decyzję o terminie odbioru tego dnia, choć często bierze pod uwagę sugestie zespołu. Zazwyczaj firmy decydują się na wyznaczenie wolnego w piątek poprzedzający święto (w tym przypadku 14 sierpnia) lub w poniedziałek po nim. Dzięki temu pracownicy mogą cieszyć się długim weekendem bez konieczności wykorzystywania własnego urlopu wypoczynkowego. Pamiętaj jednak, że dzień ten musi zostać oddany w ramach tego samego okresu rozliczeniowego.

Zwolnienie lekarskie a wolne za święto. Kiedy dodatkowy dzień przepada?

Istnieje jedna sytuacja, w której prawo do dodatkowego dnia wolnego za 15 sierpnia może cię ominąć. Chodzi o zwolnienie lekarskie. Jeśli zachorujesz i w dniu, który twój pracodawca wyznaczył jako wolny za sobotnie święto, będziesz przebywać na L4, dodatkowy dzień niestety przepada. Państwowa Inspekcja Pracy w swoich komunikatach jasno wskazuje, że nie ma wtedy możliwości odebrania go w innym terminie.

Wynika to z faktu, że w czasie zwolnienia lekarskiego i tak nie świadczysz pracy, więc nie dochodzi do naruszenia twojego wymiaru czasu pracy. Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób przebywających na urlopie wypoczynkowym. Jeśli masz zaplanowany urlop, a pracodawca wyznaczy zbiorowy dzień wolny dla całej firmy, urlop nie jest w tym dniu pobierany z twojej puli. To ważny szczegół, który warto sprawdzić w dziale kadr swojej firmy.

Matki Boskiej Zielnej. Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Poza aspektami pracowniczymi, 15 sierpnia ma ogromne znaczenie religijne. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do tzw. świąt nakazanych w Kościele katolickim. Oznacza to, że wierni mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej oraz powstrzymania się od prac niekoniecznych. W 2026 roku, dzięki temu, że święto wypada w sobotę, wiele osób będzie mogło wypełnić te obowiązki bez pośpiechu i stresu związanego z codziennymi obowiązkami zawodowymi.

Z tym dniem wiąże się też piękna ludowa tradycja święcenia ziół, kwiatów oraz kłosów zbóż, od której pochodzi nazwa Matki Boskiej Zielnej. Wierni przynoszą do kościołów kolorowe bukiety, które mają symbolizować dojrzałość letniej przyrody. To radosne święto, które w polskiej kulturze od wieków łączy sacrum z cyklem natury, a w 2026 roku stanie się również okazją do zasłużonego, dłuższego odpoczynku od pracy biurowej czy fizycznej.

Zakupy 15 sierpnia. Czy sklepy będą otwarte?

Planując świętowanie i rodzinne obiady, nie możesz zapomnieć o ograniczeniach w handlu. Ponieważ 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym, obowiązuje wtedy całkowity zakaz pracy w placówkach handlowych. Duże supermarkety, dyskonty i galerie handlowe będą w sobotę zamknięte. Warto o tym pomyśleć z wyprzedzeniem, bo zakupy w przeddzień święta mogą wiązać się z koniecznością stania w bardzo długich kolejkach.

Jeśli jednak o czymś zapomnisz, pomocne mogą okazać się stacje paliw, apteki oraz małe sklepy osiedlowe, o ile za ladą stanie ich właściciel. Prawo dopuszcza również handel w placówkach na dworcach czy w miejscach obsługi podróżnych. Jednak większość standardowych punktów sprzedaży pozostanie niedostępna dla klientów aż do poniedziałku, biorąc pod uwagę, że następny dzień po święcie to niedziela, która w 2026 roku również może być niehandlowa.