Zalewam tym zapuszczony czajnik. Po pół godziny jest czysty jak łza, a kamień odpada płatami. Odkamienianie czajnika

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-18 7:14

Czajnik porośnięty warstwą kamienia może szybko zakończyć swój żywot. Dlatego tak ważne jest regularne odkamienianie czajnika, aby możliwie jak najdłużej spełniał swoją funkcję. A czym wyczyścić jego wnętrze z osadu? Ja zalewam tym zapuszczony czajnik, a już po pół godziny jest czysty jak łza. Kamień dosłownie odpada płatami.

Dłoń osoby wlewającej bezbarwny płyn z butelki do czajnika. O domowych sposobach na kamień przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Kamień w czajniku to nie tylko problem estetyczny, ale i zagrożenie dla smaku napojów oraz żywotności urządzenia.
  • Odkryj mało znany, ale niezwykle skuteczny trik, który w zaledwie 30 minut usunie nawet najbardziej uporczywy osad.
  • Zapomnij o drogich środkach – poznaj proste, domowe sposoby na przywrócenie czajnikowi idealnej czystości i świeżości.

Odkamienianie czajnika. Czym usunąć osad w jego wnętrzu?

Kamień w czajniku negatywnie wpływa nie tylko na funkcjonowanie urządzenia, ale także i i na smak przyrządzanych z przegotowanej w nim wody napojów. Dlatego niezwykle ważne jest regularne i dosyć częste czyszczenie czajnika z kamienia. W ten sposób przedłużymy żywotność urządzenia. Oczywiście tu warto pamiętać, że osad pojawiający się w naczyniu to efekt twardej wody. I im ten parametr jest wyższy, tym częściej powinniśmy przeprowadzać odkamienianie czajnika. W tym celu można zastosować profesjonalne płyny, które kupisz w każdym sklepie. Wcześniej jednak warto wypróbować domowe sposoby na usunięcie kamienia z czajnika. Popularnym sposobem na wyczyszczenie czajnika jest między innymi kwasek cytrynowy, czy sok z cytryny. Dzięki zawartości kwasu, szybko rozpuszczają kamień we wnętrzu urządzenia. Jest jeszcze jeden, mniej znany sposób na odkamienienie czajnika. Chodzi o ocet.

Czyszczenie czajnika z kamienia octem. Po pół godziny jest czysty jak łza, a kamień odpada płatami

Czyszczenie czajnika z kamienia za pomocą octu jest naprawdę łatwe. Wlej szklankę octu do czajnika i dodaj jedną szklankę wody. Następnie włącz urządzenie i doprowadź znajdującą się w nim mieszkankę do wrzenia. Wyłącz czajnik lub zdejmij go z kuchenki gazowej i pozostaw na 30 minut. Po czym czasie wylej jego zawartość i dokładnie wypłucz wnętrze. Podgrzany ocet doskonale radzi sobie z osadami wapiennymi. Rozpuszcza kamień w mgnieniu oka, a czajnik będzie jak nowy.

Domowe sposoby na odkamienienie czajnika

Jak już wcześniej wspomniałam, popularnym sposobem na kamień w czajniku jest także kwasek cytrynowy. Wystarczy wypełnić urządzenie wodą i wsypać opakowanie kwasku. Następnie zagotować wodę i odczekać 30 minut. Czajnik można odkamienić także za pomocą coli. Wlej pół szklanki napoju do czajnika, dodaj wody i zagotuj. Pozostaw na 20 minut, następnie wylej i dokładnie wypłucz wnętrze urządzenia. Po kamieniu nie będzie ani śladu.

Polecany artykuł:

Stara, pożółkła wanna może wyglądać jak nowa. Zajmie to 1 godzinę i nie trzeba …
Jak to wyczyścić?
Galeria zdjęć 9
Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w:
Ocet - dlaczego warto zawsze mieć w domu butelkę octu? 12 praktycznych zastosowań octu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZAJNIK
czajnik elektryczny
OSAD Z KAMIENIA