Jakie są twoje mocne strony? Wybierz jedno z tych zwierząt i dowiedz się prawdy o sobie

Rozwiązując psychotesty, można łatwiej zidentyfikować swoje zalety, sposób postępowania oraz cechy charakteru.

Chociaż takie zabawy nie stanowią profesjonalnej diagnozy psychologicznej, prowokują do zastanowienia się nad sobą i umożliwiają dostrzeżenie własnej natury z nowej perspektywy.

Wskazanie konkretnego stworzenia nierzadko obrazuje przymioty, z jakimi się utożsamiamy, które cenimy u innych bądź które ukrywamy w sobie.

Czy kiedyś naszła cię refleksja, o czym świadczy twój ulubiony zwierzak? Testy osobowości, w szczególności te opierające się na symbolach i archetypach, nierzadko sięgają do głęboko ukrytych zakamarków podświadomości. Odsłaniają nasze priorytety, upodobania i, co kluczowe, największe atuty naszego charakteru. To nie są sztywne diagnozy medyczne, a raczej swoiste zwierciadło, pozwalające dostrzec to, co na co dzień umyka naszej uwadze. Wskazanie danego zwierzęcia jako ulubionego symbolu lub "przewodnika duchowego" rzadko bywa dziełem przypadku. Obrazuje on przymioty, z jakimi się utożsamiamy, które podziwiamy albo nosimy w głębi duszy, często nawet o tym nie wiedząc. Sprawdźmy, jakimi zaletami mogą wykazać się ludzie, którzy stawiają na słonia, orła, lwa lub pandę.

Test osobowości ze zwierzętami. Zobacz, co cię wyróżnia

Wskazanie jednego z czterech stworzeń nie powinno zabrać zbyt wiele czasu. Macie już swojego faworyta? W takim razie poniżej przeczytacie o swoich największych atutach.

Słoń – co mówi o tobie ten wybór?

Ludzie, których wybór padł na słonia, są zazwyczaj uważani za godnych zaufania, opanowanych i stabilnych emocjonalnie. Cechuje ich ogromny spokój oraz siła wewnętrzna, pozwalające im przetrwać nawet najgorsze kryzysy. Charakteryzuje ich lojalność wobec przyjaciół i rodziny, a także szczególne poszanowanie dla znajomości budowanych na wzajemnym zaufaniu.

Do ich największych atutów zalicza się:

odpowiedzialne podejście,

wyrozumiałość i cierpliwość,

zdolność do empatii,

niezachwiana lojalność,

gotowość do niesienia pomocy innym.

Ponieważ słoń jest uosobieniem doskonałej pamięci i mądrości, osoby stawiające na to zwierzę potrafią wyciągać cenne lekcje z własnych przeżyć i spoglądać na rzeczywistość z szerszego punktu widzenia.

Orzeł – wybór dla ambitnych wizjonerów

Wskazanie orła najczęściej dotyczy jednostek, dla których priorytetem jest niezależność i wolność. To osoby odznaczające się ambicją, odwagą i chęcią do ciągłego rozwoju. Wykazują zdolność do patrzenia na kłopoty z odpowiednim dystansem, dostrzegania szerszego kontekstu oraz obierania sobie niełatwych do osiągnięcia celów.

Wśród ich głównych zalet znajdują się:

nieustraszoność,

samodzielność,

upór w dążeniu do celu,

nieszablonowe myślenie,

zdolność do wychwytywania nowych szans.

Orzeł nie stroni od wysokich lotów – dokładnie tak samo ludzie wybierający tego ptaka mają zazwyczaj potężne marzenia i nie zadowalają się życiową przeciętnością.

Lew – charyzma i cechy przywódcze

Lew uchodzi za uosobienie przywództwa i potęgi. Ci, którzy decydują się na to zwierzę, zazwyczaj dysponują wrodzoną charyzmą i potrafią pociągnąć za sobą tłumy. Nie obawiają się stanowczych decyzji, brania na siebie odpowiedzialności oraz konfrontacji z trudnościami.

Na listę ich atutów wpisać można:

wiarę we własne możliwości,

bohaterską postawę,

predyspozycje do bycia liderem,

stanowczość,

talent do motywowania otoczenia.

Ponadto lew stanowi symbol jednostek walecznych w walce o własne interesy, a przy tym dbających o bezpieczeństwo najważniejszych dla nich osób.

Panda – spokój i dobra aura

Dla osób wybierających pandę największą wartość stanowią równowaga, spokój oraz pozytywne stosunki z otoczeniem. Przeważnie są to ludzie łagodni, sympatyczni i potrafiący czerpać radość z małych rzeczy. Nie wymagają ciągłego uczestnictwa w wyścigach z innymi, aby poczuć się wartościowymi ludźmi.

Do ich mocnych stron należą:

opanowanie,

dobre nastawienie do świata,

prawdziwość,

talent do zaprowadzania zgody,

optymistyczne podejście do życia.

Panda to dowód na to, że potęga wcale nie musi rzucać się w oczy. Niekiedy to właśnie opanowanie, bycie autentycznym i kreowanie pozytywnej aury świadczą o największej sile.

Bez względu na dokonany przez ciebie wybór miej na uwadze, że każdy człowiek dysponuje całym wachlarzem przeróżnych cech oraz zalet. Psychologiczne łamigłówki mogą stanowić intrygującą formę poznawania własnego ja, jednak kluczowe pozostaje to, w jaki sposób robimy użytek ze swoich naturalnych zdolności w zwykłym życiu.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

6