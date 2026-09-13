Popularna zabawka masowo wycofywana ze sklepów. Zabawka squishy dumplings zagrożeniem dla dzieci. Poparzenia i ryzyko śmierci

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-13 5:25

Z uwagi na poważne ryzyko dla zdrowia i życia, Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) nakazała wycofanie ponad 15 tysięcy zabawek typu squishy z amerykańskiego rynku. Powodem są kulki wodne, które po połknięciu mogą niebezpiecznie powiększyć swoją objętość, skutkując zadławieniem lub niedrożnością jelit.

Wnętrze sklepu z regałami pełnymi towarów. O wycofaniu niebezpiecznych zabawek squishy ze sprzedaży przeczytasz na SE.
Autor: Action/ Materiały prasowe
  • Popularne zabawki squishy, uwielbiane przez dzieci, są masowo wycofywane z rynków z powodu ukrytych, śmiertelnych zagrożeń.
  • W ich wnętrzu odkryto pęczniejące kulki wodne grożące zadławieniem, a zewnętrzna warstwa zawiera rakotwórczy benzen.
  • Sprawdź natychmiast, czy zabawki Twojego dziecka nie kryją w sobie tych niebezpiecznych substancji i jak postąpić w przypadku ich posiadania!

Popularne zabawki dla dzieci mogą być niebezpieczne. Squishy wycofane ze sprzedaży

Popularne wśród dzieci zabawki typu squishy, w tym "Squeezy Dumplings" i "Rainbow Mystery Squishy Buns", są masowo wycofywane z rynków w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) oraz brytyjskie organy ostrzegają przed podwójnym zagrożeniem: pęczniejącymi kulkami wodnymi wewnątrz zabawek, mogącymi prowadzić do zadławienia lub niedrożności jelit, a nawet śmierci, oraz obecnością rakotwórczego benzenu w ich zewnętrznej warstwie. W USA wycofano ponad 15 tys. takich zabawek (m.in. firm GIHNJSI, OKK Trading, Ivyapingdianpu) z powodu ryzyka, że połknięte kulki wodne zwiększą swoją objętość, stwarzając śmiertelne niebezpieczeństwo. Dodatkowo, odnotowano przypadki poważnych poparzeń spowodowanych pękającymi zabawkami, często podgrzewanymi celowo lub przypadkowo (np. w nagrzanym samochodzie).

Toksyczny benzen w zabawce squishy

Z kolei w Wielkiej Brytanii firma Samsons Cash and Carry Ltd wycofała "Squeezy Dumplings" z powodu wykrycia w ich zewnętrznej warstwie nadmiernego stężenia benzenu (20 mg/kg). Brytyjski Urząd ds. Bezpieczeństwa Produktów i Norm sklasyfikował to jako poważne zagrożenie chemiczne, nie spełniające norm bezpieczeństwa zabawek. "The Independent" podkreśla, że wdychanie benzenu może powodować podrażnienia, a długotrwałe narażenie jest związane z ryzykiem rozwoju nowotworów. Toksyczne okazały się chińskie imitacje, w przeciwieństwie do oryginalnych produktów RMS/Crazy Fun.

Co zrobić z taką zabawką?

CPSC zaleca, aby właściciele wycofanych zabawek trwale oznaczyli je słowem "RECALLED", a następnie wyrzucili. Po przesłaniu zdjęć na wskazane adresy e-mail producentów, klienci mogą liczyć na pełny zwrot pieniędzy. Brytyjskie organy bezpieczeństwa produktów również apelują o natychmiastowe zaprzestanie używania tych toksycznych, chińskich imitacji.

W Polsce również dostępne są podobne gniotki. Rodzice powinni zachować szczególną ostrożność i sprawdzić pochodzenie oraz bezpieczeństwo posiadanych zabawek tego typu.

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