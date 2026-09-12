Brad Pitt i Spike Jonze otwierają nowy, pełny humoru rozdział kampanii „Perfetto”

Kampania, która wystartowała 9 września, towarzyszy premierze Eletta Ultra – nowego automatycznego ekspresu do kawy marki De’Longhi. Za jednym dotknięciem przygotowuje on zarówno gorące, jak i zimne napoje kawowe na bazie mleka.

De’Longhi przypomina, że w przypadku kawy najważniejsze są własne preferencje. Film z Bradem Pittem w roli głównej z humorem pokazuje, jak nawet w środku codziennego chaosu można znaleźć chwilę tylko dla siebie. Po ubiegłorocznych poszukiwaniach swojego „Perfetto” Brad wreszcie je odnajduje – w prostej przyjemności płynącej z filiżanki kawy przygotowanej dokładnie tak, jak lubi.

W filmie w reżyserii Spike’a Jonze’a Brad dzieli dom z szesnastoma psimi współlokatorami. Marzy o jednym spokojnym poranku z kawą z ekspresu De’Longhi, jednak jego towarzysze skutecznie dbają o to, by nie było zbyt cicho.

W tym pełnym humoru zamieszaniu bohater próbuje znaleźć swoją małą codzienną przyjemność – chwilę z kawą. To właśnie ona staje się jego „Perfetto”, niezależnie od tego, czy ma ochotę na napój na gorąco, czy na zimno.

To kolejna globalna kampania LOLA Madrid realizowana w ramach wieloletniej współpracy kreatywnej z De’Longhi. Nowa odsłona rozwija platformę „Perfetto”, stawiając w centrum indywidualne preferencje i swobodę wyboru. Jak podsumowuje Brad: „Twoja kawa. Twój sposób. Zawsze Perfetto”.