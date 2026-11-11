Wszystkie tajemnice Agnieszki Maciąg. To robiła jako mała dziewczynka

10 listopada 2026 r. w warszawskim Nowym Teatrze odbyła się premiera książki "Agnieszka Maciąg. Historia pewnej miłości", której autorem jest Robert Wolański. Publikacja, przygotowana przez męża zmarłej modelki, jest osobistą opowieścią o ich wspólnym życiu, miłości i doświadczeniu straty. Spotkanie poświęcone książce poprowadziła Joanna Chmura. Wśród gości znaleźli się między innymi Jolanta Kwaśniewska, Jola Czaja, Marta Gąska, Paweł Wilczak, Anna Karwan, Maciej Orłoś z żoną Pauliną, Viola Piekut, Katarzyna Butowtt i Małgorzata Ohme.

Nie jest to typowa biografia, lecz intymny portret kobiety przedstawiony z perspektywy najbliższej jej osoby. Wolański sięgnął również po wspomnienia dotyczące tych obszarów życia Agnieszki Maciąg, o których nie wszyscy mogli wiedzieć. Jednym z nich była jej duchowość i stosunek do religii.

Robert Wolański opowiedział to o Agnieszce Maciąg: "Jeździła na oazy"

Jak wynika z fragmentu książki, do którego dotarł "Fakt", Agnieszka Maciąg już jako dziewczynka mocno angażowała się w życie religijne. Wraz z Robertem Wolańskim wychowywała się w wierze katolickiej, ale jej dziecięce podejście do religii było znacznie bardziej zaangażowane niż podejście przyszłego męża. Okazuje się, że modelka jako dziewczynka jeździła na oazy, śpiewała i sama pisała modlitwy. Z czasem jej podejście do Kościoła jednak się zmieniło.

Agnieszka jako dziewczynka traktowała wiarę poważniej. Jeździła na oazy, śpiewała, pisała modlitwy.

Nawet jej brat o tym nie wiedział

Co ciekawe, o tych doświadczeniach nie wiedział nawet jej brat Krzysztof. Jak wynika ze wspomnień przytoczonych w publikacji, w rodzinnym domu Maciąg religijność wiązała się przede wszystkim z tradycją. Chodzono do kościoła i obchodzono święta, ale rozmowy o samej wierze nie należały do codzienności. Dlatego informacja o udziale Agnieszki w oazach była dla jej brata zaskoczeniem.

Z biegiem lat jej podejście do religii ewoluowało. Coraz bardziej oddalała się od Kościoła jako instytucji, ale nie oznaczało to, że przestała szukać duchowości. Wolański podkreśla, że żona wypracowała własną drogę.

Tradycja tkwiła w niej głębiej niż posłuszeństwo wobec instytucji.

"Bóg nie zrobił nam krzywdy"

Fotograf przyznał również, że na początku ich związku temat Boga nie pojawiał się w rozmowach zbyt często. Małżonkowie nie uczestniczyli regularnie w mszach, ale w trudnych momentach zwracali się ku modlitwie. Z czasem coraz wyraźniej oddzielali osobistą wiarę od instytucji Kościoła.

W książce Wolański nawiązał także do bolesnych doświadczeń związanych z duchownym. Wspominając je, napisał:

Sam Bóg nie zrobił nam krzywdy. Zrobili ją ludzie, którzy twierdzili, że mają do niego lepszy dostęp i mogą decydować, kto jest dobry, kto grzeszny, kto może podejść bliżej, a kto ma odejść.

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 r. w wieku 56 lat. Urodziła się 9 maja 1969 r. w Białymstoku. Karierę w modelingu rozpoczęła w 1989 r., a międzynarodową rozpoznawalność zdobywała na wybiegach w Nowym Jorku, Mediolanie i Paryżu. Współpracowała z uznanymi projektantami, wśród których byli Karl Lagerfeld, Nino Cerruti i Pierre Cardin. Była mamą Michała i Heleny oraz żoną fotografa Roberta Wolańskiego.

Książka "Agnieszka Maciąg. Historia pewnej miłości" trafi do księgarń 12 listopada 2026 r.

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