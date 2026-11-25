Veruschka von Lehndorff zmarła we wtorek, 24 listopada 2026 r. w Berlinie. Gwiazda miała 87 lat. O jej śmierci poinformowała agencja dpa.

Jak przekazała rodzina Veruschki von Lehndorff, w ostatnich chwilach życia towarzyszyli jej krewni i przyjaciele. Niemiecki dziennik "Bild" dodał, że artystka odeszła w swoim domu. W ostatnich latach mieszkała w Berlinie, z dala od medialnego rozgłosu. Nie odcięła się jednak od świata sztuki. Utrzymywała kontakty z młodymi artystami i nadal podejmowała z nimi współpracę. Część jej majątku przekazano do Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu.

Veruschka gwiazdą kultowego filmu Antonioniego

Vera von Lehndorff zapisała się w historii światowej mody dzięki występom w latach 60. Jej wyrazista uroda, charakterystyczny wizerunek i odważne stylizacje sprawiły, że zdobyła międzynarodową sławę. Była uznawana za pierwszą niemiecką supermodelkę, a jej wpływ na fotografię mody pozostaje istotnym elementem historii tej branży.

Sławę przyniosła jej również kariera aktorska. Wystąpiła w "Powiększeniu" w reżyserii Michelangelo Antonioniego. Film z 1966 r. należy do najważniejszych produkcji światowego kina. Veruschka pojawiła się w nim u boku Davida Hemmingsa.

"Vogue" pisał, że modelka nie była niewolnicą jednego wizerunku.

Veruschka potrafiła prezentować się jako władcza i figlarna, drapieżna i kocia, androgyniczna albo skrajnie kobieca.

Ojciec Veruschki chciał zabić Hitlera

Vera von Lehndorff urodziła się 14 maja 1939 r. w Królewcu. Wczesne dzieciństwo spędziła w pałacu należącym do jej rodziny w Sztynorcie na Mazurach. Dziś miejscowość ta znajduje się w gminie Węgorzewo.

Jej ojciec, hrabia Heinrich von Lehndorff-Steinort, zaangażował się w spisek z 20 lipca 1944 r., którego celem było zabicie Adolfa Hitlera. Po nieudanym zamachu został stracony. Rodzinna tragedia dotknęła również Veruschkę, jej matkę i siostry, które trafiły do obozów oraz nazistowskiego domu dziecka.

Gwiazda po latach wróciła do Polski

Po wielu latach modelka wróciła do miejsca swojego dzieciństwa. W 2007 r. odwiedziła Sztynort, a wizyta w rodzinnej posiadłości stała się początkiem jej zaangażowania w remont niszczejącego pałacu.

W 2011 r. w wywiadzie cytowanym przez agencję dpa opowiadała o szczególnym znaczeniu tego miejsca.

Znalazłam, można powiedzieć, swój dom - choć przez całe życie nie miałam poczucia, że gdziekolwiek jestem u siebie.

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