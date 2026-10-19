Była żona Cezarego Pazury, Weronika Marczuk, pokazała się publicznie. Tak teraz wygląda!

Weronika Marczuk po latach. Ponad 20 lat temu było o niej głośno

Weronika Marczuk-Pazura przez lata była jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu. Małżeństwo z Cezarym Pazurą przyniosło jej ogromne zainteresowanie mediów, a widzowie kojarzyli ją także z telewizji (grała w "Plebanii") i programów rozrywkowych. Zakochani poznali się w 1994 roku w Sopocie. Rok później stanęli na ślubnym kobiercu, a ich związek przez lata budził zainteresowanie prasy.

Prawniczka, producentka filmowa i popularny aktor tworzyli parę, o której chętnie rozpisywały się kolorowe magazyny. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2007 roku - po 12 wspólnie spędzonych latach. Choć od rozstania minęły już prawie dwie dekady, temat dawnej relacji wciąż powraca. Dziś Marczuk skupia się jednak na zupełnie innych sprawach. Zamiast błyszczeć na czerwonym dywanie, angażuje się w działalność społeczną i pomaga Ukrainie (jest prezeską Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy oraz przedstawicielką Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy w Polsce), choć ostatnio znów pokazała się publicznie.

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Marczuk znów na czerwonym dywanie

W połowie października Weronikę można było zobaczyć podczas prapremiery opery "Matki Chersonia" w Teatrze Wielkim. Dawna gwiazda przyciągała wzrok czarnym zestawem z szarym szalem i niewielką torebką. Marczuk nic a nic się nie zmienia? Obecnie jest po 50, a od czasów, gdy było o niej naprawdę głośno, minęło grubo ponad 20 lat. A jednak ona wciąż zachwyca młodzieńczą urodą i energią.

Być może lat odejmuje jej macierzyństwo? Marczuk została mamą na początku 2020 roku - jako 48-latka.

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