O ich rozwodzie mówiła cała Polska. Weronika Marczuk po latach wyznała prawdę!

Cezary Pazura (62 l.) przez 12 lat był mężem Weroniki Marczuk (52 l.). Para pobrała się w 1995 roku. Małżeństwo w oczach fanów uchodziło za wyjątkowo dobraną i zgraną parę. Weronika była dużym wsparciem dla aktora. Pomagała mu również w wychowaniu córki z pierwszego małżeństwa, z którą się bardzo zżyła. Zakochani chętnie pojawiali się razem na branżowych imprezach. Pozowali wspólnie do zdjęć oraz sesji okładkowych. O swojej miłości opowiadali w wywiadach.

Rodzinną sielankę miała przerwać zdrada. Ich rozstanie nie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Po latach aktor potwierdził, że do zakończenia ich małżeństwa doprowadziła zdrada jego żony.

Zdrada była ogromnym ciosem dla Pazury i długo nie mógł tego wybaczyć byłej żonie. Podczas rozstania postawił Weronice Marczuk pewien warunek: żadnego kontaktu po rozwodzie. Po dwóch latach od rozstania, Cezary Pazura ożenił się z młodszą o 26 lat Edytą Zając, z którą doczekał się trójki dzieci. Weronika również znalazła szczęście u boku nowego partnera, a cztery lata temu powitała na świecie wymarzoną córeczkę.

Byli małżonkowie bardzo rzadko wracają w rozmowach do dawnych relacji. Teraz długie milczenie zdecydowała przerwać Weronika Marczuk. Kobieta gościła niedawno w programie Moniki Richardson. W rozmowie z dziennikarką ujawniła okoliczności odejścia od męża.

W opublikowanej zapowiedzi rozmowy, dziennikarka stwierdziła, że gdyby "mój mąż od kilkunastu lat zechciał pozbyć się mnie ze swojego życia, mimo że mu wychowałam córkę, to myślę, że byłoby mi trudno wybaczyć". Weronika Marczuk w odpowiedzi zaskoczyła wyznaniem.

Muszę sprostować fakty, ponieważ to nie on chciał się mnie pozbyć. To ja podjęłam decyzję o rozstaniu i to, co się dzieje to raczej konsekwencja tego, że to nie zostało przyjęte. Nie wszystko jest takie proste, ale uważam, że generalnie życie jest proste - powiedziała.