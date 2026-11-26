Promocja PKP Intercity. Tańsze bilety na Pendolino i inne pociągi

Co ważne, obecnie przewoźnik nie zawęził oferty rabatowej do konkretnych kierunków ani wybranych kategorii składów. Zniżki działają na wszystkich dalekobieżnych połączeniach realizowanych przez PKP Intercity. Pasażerowie kupią tańsze bilety na pociągi TLK, IC, Express InterCity oraz Express InterCity Premium, czyli Pendolino, bez względu na trasę.

Pula objęta promocją liczy 2,5 miliona dodatkowych biletów przecenionych o co najmniej 35 procent względem podstawowego cennika. Dzięki temu podróżni mogą wybrać szybsze i bardziej komfortowe połączenia bez płacenia pełnej stawki za przejazd.

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Dworzec PKP w Koszalinie. Budynek szpeci miasto [ZDJĘCIA]

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Do kiedy trwa promocja w PKP Intercity? Terminy zakupu i podróży

Sprzedaż tańszych biletów ruszyła 25 listopada i zakończy się 1 grudnia 2026 roku. Aby skorzystać ze zniżki, transakcję należy sfinalizować w tym przedziale czasowym.

Sam wyjazd można zaplanować na późniejszy dzień, ponieważ oferta obejmuje przejazdy realizowane aż do 31 grudnia 2026 roku. Rozwiązanie to pozwala na zakup tańszych biletów również tym pasażerom, którzy dopiero organizują wyjazdy na Boże Narodzenie lub sylwestra poza domem.

Pula promocyjnych miejsc jest jednak limitowana, a o dostępności zniżek decyduje kolejność zakupu. Przewoźnik nie gwarantuje więc, że bilety w obniżonych cenach będą dostępne na wszystkie pociągi do ostatniego dnia trwania akcji.

Jubileusz 25-lecia PKP Intercity i Dzień Kolejarza

Obniżka cen biletów wiąże się z dwiema okazjami. Obchodzony 25 listopada Dzień Kolejarza zbiegł się w tym roku ze świętowaniem 25-lecia działalności PKP Intercity, dlatego spółka udostępniła pasażerom dodatkową pulę tańszych miejsc.

Akcja rabatowa stanowi część jubileuszowej kampanii „Szlaki z Rodowodem”. Wcześniej w ramach tego projektu przewoźnik przybliżał pasażerom 25 wyjątkowych tras powiązanych z historią polskiego kolejnictwa.