Pogoda w Gdańsku: 23-25 października

Nadchodzący weekend w Gdańsku pokaże dwa różne oblicza. Pierwsza jego część, a zwłaszcza sobota, stworzy okazję do spędzenia czasu na zewnątrz bez obaw o deszcz. Niestety, w niedzielę aura diametralnie się zmieni, przynosząc opady, chłód i silniejszy wiatr. Najcieplejszymi dniami będą piątek i sobota, ale to właśnie niedziela okaże się kluczowa dla całego weekendu.

Piątek: początek weekendu pod chmurami

Weekend rozpocznie się w piątek, 23 października, przy dużym zachmurzeniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 13 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do blisko 6°C. Mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu, ale nie będą one intensywne. Wiatr zapowiada się na dość łagodny, wiejący z prędkością około 3 m/s.

Sobota najprzyjemniejszym dniem weekendu

Sobota, 24 października, zapowiada się jako najbardziej pogodny dzień weekendu w Gdańsku. Mimo że niebo nadal będzie w dużej mierze pokryte chmurami, tego dnia synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie z piątku i ponownie osiągnie około 13°C. Noce będą nieco cieplejsze, z temperaturą minimalną w okolicach 8 stopni. Wiatr nieznacznie przybierze na sile, osiągając w porywach do 5 m/s.

Niedziela z deszczem i ochłodzeniem

Prawdziwa zmiana aury nadejdzie w niedzielę, 25 października. Tego dnia mieszkańcy Gdańska muszą przygotować się na intensywne opady deszczu. Będzie też znacznie chłodniej, ponieważ temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 9 stopni Celsjusza. Do tego dojdzie porywisty wiatr, wiejący z prędkością ponad 6 m/s, co dodatkowo obniży odczuwalny chłód. Nocą termometry wskażą około 6°C.

Jak spędzić weekend w Gdańsku?

Sobotnia, bezdeszczowa aura będzie idealną okazją do dłuższego spaceru brzegiem morza czy po parkowych alejkach. Mimo zachmurzenia, brak opadów zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Z kolei deszczowa i wietrzna niedziela to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych. Warto pomyśleć o wizycie w muzeum, kinie czy galerii, by spędzić czas z dala od niepogody.

Dane pogodowe: OpenWeather