Budowa elektrowni atomowej nabiera tempa. Są zdjęcia z placu

Gdzie powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa?

Dziennikarz Radia Eska odwiedził teren, na którym powstanie pierwsza w Polsce siłownia jądrowa. Projekt będzie realizowany w miejscowości Lubiatowo-Kopalino, zlokalizowanej w pomorskiej gminie Choczewo. Od lat ten pomysł generuje ogromne zainteresowanie i emocje w społeczeństwie.

Aktualnie inwestycja jest w fazie początkowej, polegającej na przygotowaniu ponad 300 hektarów gruntu pod przyszłe obiekty. Pracownicy zajmują się wyrównywaniem terenu oraz tworzeniem nasypów niezbędnych do rozpoczęcia właściwych robót, a także wykonaniem blisko 6 kilometrów rowów odwadniających z odpowiednimi zabezpieczeniami i przepustami.

Zgodnie z harmonogramem, wstępne prace budowlane i formalny wniosek o pozwolenie na budowę mają zostać zrealizowane w przyszłym roku, a samo pozwolenie inwestor spodziewa się otrzymać w 2028 roku. Wtedy też wystartuje budowa, która potrwa 7 lat, by w 2036 roku uruchomić komercyjnie pierwszy blok, a w latach kolejnych oddać do użytku dwa następne, osiągając pełną funkcjonalność przed końcem dekady.

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Minister energii o priorytetach rządu

Amerykańska firma Bechtel, będąca generalnym wykonawcą projektu, oficjalnie przejęła w sierpniu nadzór nad placem budowy od Polskich Elektrowni Jądrowych. W tym samym czasie ruszyły pierwsze prace ziemne, za które odpowiada firma Budimex SA.

Jak zaznaczył minister energii Miłosz Motyka, to priorytetowy projekt dla obecnego rządu i jedna z największych inwestycji w historii naszego kraju. Budowa ma być gwarantem skutecznej transformacji energetycznej, zapewniając konsumentom stabilne dostawy taniej energii oraz niezależność energetyczną państwa poprzez stworzenie nowych struktur dostaw.

Projekt elektrowni atomowej w Polsce to temat, który od wielu dziesięcioleci przewijał się w deklaracjach kolejnych gabinetów rządzących. Dopiero teraz jednak udało się przejść od planów do faktycznej realizacji tego historycznego przedsięwzięcia.