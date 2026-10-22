Aż 4 tys. chętnych na jedną ofertę! Zobacz, o jakie stanowiska walczą Polacy

Gdzie Polacy szukają pracy? OLX z popularnymi ofertami

Od lat OLX stanowi ważną platformę, gdzie firmy udostępniają wolne oferty pracy, a potencjalni pracownicy poszukują zajęcia, niezależnie czy mowa o pracy na pełny, czy mniejszy etat. Na portalu dostępne są propozycje z bardzo wielu sektorów, obejmujące handel, logistykę, administrację, jak również oferty pozwalające na realizację zadań w trybie zdalnym. Interesujący jest fakt, że to właśnie statystyki aplikacji na dane oferty najlepiej obrazują, jakie posady cieszą się obecnie najwyższym uznaniem wśród szukających zarobku.

Rekordowe oferty pracy na OLX. Niemal 4 tys. CV w odpowiedzi na jedno ogłoszenie

Poszukiwanie atrakcyjnego zatrudnienia bywa sporym wyzwaniem, zwłaszcza gdy o jedno stanowisko ubiega się wielu kandydatów. Dla osób szukających pracy znaczenie ma nie tylko oferowana pensja, ale także miejsce wykonywania obowiązków, warunki zatrudnienia czy elastyczność godzin pracy. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie poszczególnymi ofertami potrafi się diametralnie różnić. Podczas gdy na jedne ogłoszenia odpowiada zaledwie garstka osób, inne przyciągają setki, a nawet tysiące chętnych.

Skalę tego zjawiska pokazują dane zawarte w raporcie „Puls Rynku Pracy” opracowanym przez OLX Praca. W sierpniu 2026 roku na pojedynczą ofertę pracy przypadało przeciętnie 40 aplikacji, co oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jednocześnie liczba publikowanych ogłoszeń spadła o 2 proc., natomiast aktywność osób poszukujących zatrudnienia zwiększyła się o 0,4 proc.

Największą uwagę przykuwa jednak ranking ofert, które cieszyły się rekordową popularnością. Co ciekawe, tysiące kandydatów nie walczyły wyłącznie o wysokie stanowiska czy posady w dużych, zagranicznych przedsiębiorstwach. Ogromne zainteresowanie wzbudzały również ogłoszenia dotyczące znacznie bardziej powszechnych zawodów. Rekordowa oferta przyciągnęła aż 3975 zgłoszeń! Jakie stanowiska okazały się najbardziej pożądane? Zestawienie znajdziecie w galerii poniżej.

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Rekordowe ogłoszenia o pracę na OLX

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Ogromna konkurencja w pracy biurowej. Setki chętnych na jedno miejsce

Publikacja ujawnia ponadto, że w niektórych sektorach rywalizacja o posadę jest wyjątkowo zażarta. Zjawisko to odnosi się w głównej mierze do prac biurowych.

Jak wynika ze statystyk, w obszarze prac biurowych na jedną ofertę przypadało przeciętnie aż 157 CV. Z kolei w sektorze administracji biurowej liczba ta wyniosła 136, natomiast w e-commerce – 115. Spore wzięcie miały również stanowiska związane ze sprzedażą, generujące średnio po 69 odpowiedzi, a także te z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie średnia to 60 zgłoszeń.